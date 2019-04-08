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Netanyahu'dan Trump'a İran Devrim Muhafızları teşekkürü

Binyamin Netanyahu Trump'ın İran Devrim Muhafızları'nı terör listesine almasından dolayı teşşekkür etti.

AA | 08.04.2019 - 19:05..
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Netanyahu'dan Trump'a İran Devrim Muhafızları teşekkürü

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran Devrim Muhafızları Ordusunu ABD'nin yabancı terör örgütleri listesine eklemesinden dolayı ABD Başkanı Donald Trump'a teşekkür etti.

Netanyahu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Trump'ın kararından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Netanyahu'dan Trump'a İran Devrim Muhafızları teşekkürü

"İRAN REJİMİNE KARŞI ADIMLARIMIZ DEVAM EDECEK"

İran'ın İsrail ve ABD'nin yanı sıra dünya barışını tehdit ettiğini öne süren Netanyahu, "Ülkelerimiz ve bölge ülkelerinin çıkarına olan bir başka önemli isteğimi daha kabul ettiğiniz için size teşekkür ediyorum. İran rejimine karşı çeşitli yollarla gerekli adımları atmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump, İran Devrim Muhafızlarının yabancı terör örgütleri listesine alındığını duyurmuştu. Washington yönetimi böylece ilk defa başka bir ülkenin ordusunu terör listesine ekledi.




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