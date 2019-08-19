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Netanyahu'nun eşi ikram edilen ekmeği yere attı

Kiev seyahati sırasında uçağa eşi ile birlikte binen Sara Netanyahu, pilotun ismini söylememesi üzerine sinirlendiği ve indiğinde de ikram edilen ekmeği yemeyerek yere attığı görüldü.

Haber Merkezi | 19.08.2019 - 14:55..
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İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu eşi Sara Netanyahu ile birlikte resmi temaslarda bulunmak üzere Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yolculuk etti.

Ancak yolculuk sırasında birtakım krizler yaşandı, özellikle de uçak Kiev'e indiğinde...

Netanyahu'nun eşi ikram edilen ekmeği yere attı

GELENEKSEL KARŞILAMA TÖRENİNDE KRİZ

Uçak Ukrayna'ya indiğinde Netanyahu ve eşine geleneksel karşılama seromonisi düzenlendi.

Netanyahu'nun eşi ikram edilen ekmeği yere attı VİDEO

EKMEK PARÇASINI YEMEYİP YERE ATTI

Bu karşılamada ikiliye ‘karavay’ isimli geleneksel ekmek ikram edildi. Sara Netanyahu'nun ise ekmekten bir parça koparıp yemeden yere attığı görüldü.

Netanyahu'nun eşi ikram edilen ekmeği yere attı

UÇAKTA PİLOTLARA SİNİRLENDİ İDDİASI

İsrail basını Sara Netanyahu'nun Kiev'e gitmeden önce uçakta keyifsiz olduğunu belirtti.

Buna neden olarak ise, biniş esnasında uçağın pilotunun Sara Netanyahu'yu ‘ismiyle karşılamaması' gösterildi. Daha sonra Sara Netanyahu’nun, pilotların bulunduğu kokpite girmesine de izin verilmeyince ‘iyice sinirlendiği’ ortaya çıktı.

İKRAM EDİLEN EKMEĞİ YEMEMEK BÜYÜK KABALIK OLARAK KABUL EDİLİYOR

Ukrayna'nın geleneklerine göre ikram edilen 'Karavay' isimli ekmeğin yenmemesi ise büyük kabalık olarak kabul ediliyor.

Asıl merak edilen ise yaşanan bu olaydan sonra iki ülke arasındaki ilişkilerin etkilenip etkilenmeyeceği...

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