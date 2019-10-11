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Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG'ye yönelik Barış Pınarı operasyonu sürerken, sosyal medyada da propaganda savaşı devam ediyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu, bir süredir Türkiye ve İslam karşıtı paylaşımlarıyla biliniyordu. Operasyonla bu karşıtlığını devam ettiren Yair, Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'nin bayrağı ile 'Özgür Kürdistan' ifadelerini kullanarak bir tweet attı.

KÜRTLERDEN YAİR'E FÜZELİ YANIT

Sonrasında Yair'e başta Kürtler olmak üzere pek çok sosyal medya kullanıcısından tepkiler gecikmedi.

En dikkat çekeni de şu paylaşımdı:

"Ben Kürdüm, Vatanım Türkiye. Bu da bizim cevabımız. Bak, Kürtlerin yeri Türkiye iledir."

Netanyahu'nun oğlunun paylaşımına Kürtlerden füzeli yanıt

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