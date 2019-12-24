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Netflix'in uyuşturucu ve LGBT mesajı verdiği yapımlar

Netflix kullanıcılarının uyuşturucuya ve eşcinsel ilişkilere yönlendirilmek istendiği filmler listelendi.

Haber Merkezi | 24.12.2019 - 12:11..
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Netflix'in uyuşturucu ve LGBT mesajı verdiği yapımlar

İnternet üzerinden film ve dizi izleme hizmeti sunan Netflix, Amerika'da çok sayıda eve girdikten sonra büyük bir yatırım kararı aldı ve dünyaya açıldı.

TOPLUMUNUN YAPISINI DEĞİŞTİRMEK İSTEYEN PROJE: NETFLIX

2016 yılında Türkiye pazarına da giren Netflix, ünlü isimlerin gizli reklamlarıyla abone sayısını günden güne artırdı. Türkiye'deki üye sayısını 1.5 milyona çıkarmayı başaran Amerikan merkezli şirket, yayınladığı yapımlarla adeta toplumun altına bir dinamit yerleştirdi.

ÇİZGİ FİLMLERDE BİLE EŞCİNSELLİK VAR

Öyle ki; yapımların neredeyse tamamında eşcinsel ilişkilere özendirme çabası, uyuşturucu kullanımına teşvik var.

Kullanıcılar tarafından tepkiyle karşılanan bu gizli LGBT ve uyuşturucu mesajları, çocukların izlediği çizgi filmlere de yerleştirildi.

Küçük çocukların eşcinsel ilişkilere bakışının normalleşmesi için yayınlanan bu çizgi filmler nedeniyle birçok anne baba, üyeliğini iptal etme kararı aldı.

İŞTE NETFLIX'İN UYUŞTURUCUYA ÖZENDİRDİĞİ FİLMLER

Tepkilerin dalga dalga büyümesi üzerine, Netflix'in uyuşturucuya özendirdiği filmlerin bazıları listelendi.

Netflix; Uyuşturucu Baronları, Jamaikalı Uyuşturucu Prensi, Avrupa'nın Esrar Kralı, El Chapo, Narcos, Pablo Escobar gibi yapımlarla uyuşturucu tacirlerinin hayatlarını izletti ve kullanıma teşvik etti.

Filmlerde, uyuşturucu baronlarının lüks hayatı gösterildi ve çok para kazandığı anlatıldı.

Uyuşturucu partileri, seks partilerine dönüştü. Silahlar patladı, insanlar acımasızca öldürüldü. Art arda gelen yapımlarla; vahşi olaylar insanların gözünde normalleştirildi.

Netflix'in uyuşturucu ve LGBT mesajı verdiği yapımlar

Netflix'in uyuşturucu ve LGBT mesajı verdiği yapımlar

Netflix'in uyuşturucu ve LGBT mesajı verdiği yapımlar

NETFLIX'İN EŞCİNSELLİĞE ÖZENDİRDİĞİ FİLMLER

Netflix'te yayınlanan komedi dizisi Special'da, serebral palsi hastalığı olan eşcinsel bir erkek anlatılıyor.

Big Mouth: Netflix'te yayınlanan dizide eşcinselliğe özendirici net mesajlar var.

Duck Butter filminde ise iki kadın arasında yaşanan eşcinsel ilişki anlatılıyor.

Esteros adlı filmde, çocukluk arkadaşı olan iki erkeğin birbirleriyle yaşadığı ilişki ele alınıyor.

Kiss Me de eşcinselliğe özendirilen ve aile yapısına zarar veren bir Netflix yapımı. Filmde evli olan bir kadın, başka bir kadına aşık oluyor.

Mindhunter dizisinde ise gay bir seri katilin başından geçen hikaye anlatılıyor.

Netflix'in uyuşturucu ve LGBT mesajı verdiği yapımlar

Netflix'in uyuşturucu ve LGBT mesajı verdiği yapımlar

Netflix'in uyuşturucu ve LGBT mesajı verdiği yapımlar

Netflix'in uyuşturucu ve LGBT mesajı verdiği yapımlar

Netflix'in uyuşturucu ve LGBT mesajı verdiği yapımlar

Netflix'in uyuşturucu ve LGBT mesajı verdiği yapımlar

Netflix'in uyuşturucu ve LGBT mesajı verdiği yapımlar

Netflix, madde bağımlısı gay lezbiyen ilişkili bir dünya hayalinde haberi

Netflix'in uyuşturucu ve LGBT mesajı verdiği yapımlar

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