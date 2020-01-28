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Nevra Serezli: Takside havlu tutup giyinirdik

Usta oyuncu Nevra Serezli, geçmiş yıllarda setlerde yaşanan zorlukları anlattı.

Haber Merkezi | 28.01.2020 - 11:23..
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Yeni oyunuyla 11 yıl sonra tiyatroya dönen 75 yaşındaki sanatçı Nevra Serezli, geçmiş yıllarda setlerde yaşanan zorlukları anlattı.

"ESKİDEN KONFOR YOKTU"

Kariyerinin 50'nci yılını kutlayan Nevra Serezli, "Bizim zamanımızda setlerde konfor yoktu. Taksilerde havlu tutup üzerimizi değiştirirdik. Hülya Avşar bir sitenin tuvaletinde giyinmişti. Türkan Şoray bir evin kapısını çalıp 'Sizde giyinebilir miyim?' demişti. Ben araba aynalarında makyaj yapardım. Şimdi karavanlar, makyözler, kuaförler var. Gençler bunun kıymetini bilsin" dedi.

Nevra Serezli: Takside havlu tutup giyinirdik

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