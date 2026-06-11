Nevşehir'de 960 bin liralık dolandırıcılık girişimi polisin müdahalesiyle önlendi

Nevşehir'in Avanos ilçesinde yaşayan Nuri Çekinir'i (70) arayarak kendilerini polis olarak tanıtan kişiler, Çekinir’e kimlik bilgilerinin kullanılarak sahte işlemler yapıldığını ve adına şirket kurulduğunu söyledi.

Dolandırıcılar, sahte belgeler ve yönlendirmelerle yaşlı adamın güvenini kazandı.

SAHTE BELGELERLE İKNA ETTİLER

Şüpheliler, telefonda gönderilen sahte evraklar üzerinden Çekinir’i sistematik şekilde yönlendirdi. Kimlik bilgilerinin kötüye kullanıldığını iddia eden dolandırıcılar, sürecin gizli yürütülmesi gerektiğini söyleyerek mağdurun çevresiyle iletişimini kesmesini sağladı.

Bu yöntemle yaşlı adam, dolandırıcıların talimatlarını sorgulamadan uygulamaya başladı.

960 BİN LİRA BANKAYA GÖTÜRÜLDÜ

Yönlendirmelere uyan Nuri Çekinir, evinde biriktirdiği 960 bin lirayı alarak kent merkezindeki bir banka şubesine gitti. Parayı verilen hesaba yatırmak üzere işlem yapmak istedi.

Bu sırada banka görevlileri, yaşlı adamın davranışlarından şüphelenerek durumu polis ekiplerine bildirdi.

BANKA PERSONELİNİN DİKKATİ HAYAT KURTARDI

Banka çalışanlarının dikkati sayesinde olay kısa sürede emniyete ulaştırıldı. Şubeye gelen polis ekipleri, uzun süren ikna çabaları sonucunda Nuri Çekinir’i dolandırıldığını anlatarak işlemi durdurdu.

Böylece 960 bin liralık para son anda dolandırıcıların eline geçmeden kurtarıldı.

“POLİSLE İŞ BİRLİĞİ YAPIYORUM SANDIM”

Yaşadıklarını anlatan Nuri Çekinir, dolandırıcıların kendisini uzun süre ikna ettiğini belirtti. Kendisine gönderilen belgelerle kandırıldığını ifade eden Çekinir, sürecin devlet operasyonu olduğunu düşündüğü için kimseye bilgi vermediğini söyledi.

Gerçek polislerin müdahalesiyle durumu anladığını belirten Çekinir, büyük bir mağduriyetten kurtulduğunu ifade etti.