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Nevşin Mengü'nün S-400 sessizliği

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 almaması için ismini vermediği uzmanların yorumlarını paylaşan Nevşin Mengü, teslimatın başlamasını görmezden gelenlerden oldu.

Haber Merkezi | 12.07.2019 - 15:22..
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Nevşin Mengü'nün S-400 sessizliği

Türkiye, dünyanın birçok ülkesini karşısına alarak Rusya ile S-400 konusunda anlaştı.

Amerika, Avrupa Birliği ve NATO üst üste uyarılar yayınlasa da Türkiye bu kararlılığından vazgeçmedi.

Rusya'dan gelen uçaklar Ankara'ya indi ve Türkiye S-400'lerin ilk parçalarını teslim aldı.

Teslimatın başlaması akıllara S-400'leri karalayan isimleri getirdi. Onlardan biri de Alman Deutsche Welle çalışanı Nevşin Mengü'ydü.

"S-400 AKILLI BİR İŞ Mİ"

Mengü, "Türkiye'nin S-400 alabilmesi için tüm NATO'yu karşısına almasının akıllı bir iş mi? S-400 savunma sistemiyle ilgili tüm konuştuğum uzmanlar diyorlar ki: 'Aslında bu S-400 sistemi Türkiye'nin aldığı çok da öyle kapsamlı Türkiye'nin sınırlarını kapsamlı koruyacak bir sistem değil. Aksine bu çok sınırlı bir yeri koruyabilir. Dolayısıyla Türkiye'nin çok verimli kullanabileceği sistem değil.' diyor." ifadelerini kullanıyordu.

Nevşin Mengü'nün S-400 analizi VİDEO

Mengü'nün bu yorumları yaptığı sırada saçlarının ıslak gözükmesi, sosyal medyada "duş sonrası analiz" yorumlarını yaptırmıştı.

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