New York Times: İran yüksek derecede zenginleştirilmiş uranyum stokundan vazgeçti

ABD ve İran arasında kalıcı bir barış sağlamaya yönelik çabalar sürerken, ABD merkezli The New York Times (NYT) gazetesi dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı.

Üst düzey iki ABD’li yetkiliye dayandırılan habere göre; İran’ın, ABD ile yürütülen müzakereler kapsamında, elindeki yüksek derecede zenginleştirilmiş uranyum stokundan vazgeçmeyi kabul ettiği öne sürüldü.

Tahran yönetiminin uranyumu nasıl ve ne şekilde ülkeden çıkaracağına dair henüz kesin bir yöntem belirlemediği aktarıldı.

Yetkililer, İran'ın elindeki uranyumdan vazgeçeceğine dair genel bir taahhütte bulunduğunu, sürecin teknik detaylarının ise yapılacak anlaşmanın ardından başlayacak müzakerelerde netleştirileceğini belirtti.

Söz konusu iddia, İran makamları tarafından henüz doğrulanmadı.

Donald Trump: ABD ve İran arasındaki anlaşma büyük ölçüde müzakere edildi

HAMANEY’İN URANYUMU ÜLKEDE TUTMA TALİMATI VERDİĞİ BİLDİRİLMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce yaptığı açıklamalarda İran’ın nükleer silaha sahip olmasına asla izin vermeyeceklerini vurgulamıştı.

Son olarak, İran’ın dini lideri Mücteba Hamaney’in nükleer silah üretimine yakın seviyede zenginleştirilmiş uranyumun ülke dışına gönderilmemesi yönünde talimat verdiği kamuoyuna yansımıştı.

Yetkililer, Tahran yönetiminin uranyumun yurt dışına gönderilmesinin ülkeyi ABD ve İsrail'in gelecekteki saldırılarına karşı daha savunmasız bırakacağı görüşünde olduğunu aktarmıştı.

ABD basını: Kalıcı barış anlaşması 24 saat içinde duyurulacak

TRUMP’IN İSRAİL’E GÜVENCE VERDİĞİ ÖNE SÜRÜLMÜŞTÜ

İngiliz haber ajansı Reuters'a açıklama yapan İsrailli yetkililer ise Trump'ın İsrail'e nükleer silah üretmek için gerekli olan yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum stokunun İran'dan çıkarılacağı ve herhangi bir barış anlaşmasının buna ilişkin bir madde içermesi gerektiği konusunda güvence verdiğini söylemişti.