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New York'ta korona ölümleri 1000'i geçti

New York eyaleti genelinde 1550'ye ulaşan ölüm sayısı, ABD genelinde ise son 12 saatlik dilimde 3900’e yükseldi.

AA |
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New York'ta korona ölümleri 1000'i geçti

ABD’nin New York eyaletinde koronavirüs salgınından ölenlerin sayısı son güncellemeye göre 1550’ye ulaşırken, New York şehir merkezindeki ölüm sayısı ise 1000’i geçti.

NEW YORK'TA BİLANÇO AĞIR

John Hopkins Üniversitesi bilgilendirme sayfasındaki son güncellemede New York şehrinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 1096 olarak verildi. New York şehri bu rakamla, salı günü eyalet genelindeki 1000 ölü rakamını geride bıraktı.

EYALETLERDE SON DURUM

New York eyaleti genelinde, toplam 44 ilçeyi kapsayan koronavirüs virüsü tespit edilen vaka sayısı ise son 12 saatte 8 bin 655 artışla, 67 bin 384’ten 76 bin 49’a ulaştı.

New York’u 18 bin 669 ile New Jersey izlerken, ABD’nin en çok vaka tespit edilen üçüncü eyaleti ise 8 bin 460 rakamı ile Kaliforniya oldu.

New York'ta korona ölümleri 1000'i geçti

ABD genelinde ise son 12 saatlik dilimde virüs kaynaklı ölümlerin sayısı 730 artışla 3 bin 170’ten 3 bin 900’e yükselirken ülkedeki pozitif koronavirüs tespit edilen hasta sayısı ise son güncellemede 189 bin 35 olarak tespit edildi.

Bu netice ile ABD’de koronavirüs kaynaklı pozitif vaka sayısı 12 saatte 24 bin 425 artış göstermiş oldu.

42 BİNDEN FAZLA ÖLÜM

John Hopkins Üniversitesi kayıtlarına göre, dünya genelindeki koronavirüs vaka sayısı 858 bin 785 olarak güncellenirken, virüsten ölenlerin rakamı 42 bin 151 olarak verildi.

New York'ta korona ölümleri 1000'i geçti

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