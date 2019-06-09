New York'un göbeğinde Mehteran Birliği konser verdi

Türkiye’nin New York Başkonsolosluğu tarafından bu yıl ilki düzenlenen Amerika Türk Günü Festivali'ne katılmak üzere Amerika'da bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehteran Birliği, Wall Street'in sembolü olan meşhur Boğa meydanındaki bayrak çekme töreninin ardından New York’un sembolü olan Times Meydanı'nda bir konser verdi.

'HÜCUM MARŞI' NEW YORK'U İNLETTİ

Mehteran Birliği, söylediği marşlarla New York’un kalbini adeta inletti. Amerikan Türk günü etkinliği kapsamında Times Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte Mehteran Birliği, “Ordu Duası” ile başlattıkları konserde “Türkler Geliyor”, “Fetih Marşı”, "Ceddin Deden", "Plevne Marşı", "Genç Osman", "Hücum Marşı" ve "Yelkenler Biçilecek" gibi marşları New Yorklulara dinletti.

New York’un kalbinde mehter sesleri İZLE

TURİSTLERİN İLGİSİ

Yılda 55 milyon turistin ziyaret ettiği Times Meydanı'ndaki konseri, Amerikalılar ve yabancı turistler ilgiyle izledi. Mehteran Birliği, Central Park’ta akşam saatlerinde bir konser daha verdi.