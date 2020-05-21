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    Adıyaman'ın neyi meşhur: Adıyaman'ın en meşhur yemekleri

    Adıyaman'ın neyi meşhur, yöresel yemekleri, en ünlü yiyecekleri ve mutfak kültürü burada. Ayrıca Adıyaman'ın tatlıları, çorbası nelerdir, nesi meşhur anlattık!
    • Özel Yazı
    • 21.05.2020 - 00:51
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    Adıyaman'ın neyi meşhur: Adıyaman'ın en meşhur yemekleri

    Adıyaman’ın nesi meşhur; dünyadaki en eski medeniyetin oluştuğu yerlerin arasında yer alan ve tarihi boyunca 16 medeniyete kucak açmış olan Adıyaman, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yer almaktadır. Kültürel çeşitliliğin fazla olmasının etkileri yemek kültürüne de yansımış ve oldukça değişik lezzetlerin ortaya çıkmasına olanak sağlamıştır.

    Adıyaman’ın Meşhur Yemekleri, Çorbaları ve Tatlıları

    • Adıyaman Tavası

    • Besni Tavası

    • Buhara Pilavı

    • Meyir Çorbası

    • Pirpirim Salatası

    • Şillik (Şıllık) Tatlısı

    • Tene Helvası

    • Adıyaman'ın Diğer Meşhur Yemekleri

    Adıyaman Tavası

    Adıyaman’ın kendine has lezzetlerinin başında gelen Adıyaman Tavası; kuşbaşı koyun eti, biber, domates, kuyruk yağı ile hazırlanmış patlıcan ve sarımsağın uyumuyla ortaya çıkan lezzetli bir yemektir. Bölgeyi ziyaret edenlerin denemeden gitmemesi gereken bu yemek, Adıyaman sofralarının da vazgeçilmezidir.

    Besni Tavası

    Adını Adıyaman’ın Besni ilçesinden alan bu yemek; et, patates, domates, biber ve sarımsak harmanlanarak hazırlanmakta ve çiğ olarak götürülen Besni kara fırınlarında ücretsiz olarak pişirilmektedir. Tırnak pide ise yemeği oldukça güzel tamamlayan bir ürün olduğundan sıklıkla tercih edilmektedir.

    Buhara Pilavı

    Kuzu kavurma, nohut ve çeşitli baharatların bir araya gelerek oluşturduğu bu yemek Adıyaman’ın severek tüketilen lezzetlerinden biridir. Yanında içilecek bol köpüklü bir açık ayran ise pilavın lezzetine lezzet katacaktır.

    Meyir Çorbası

    Yoğurt, patlıcan, nohut ve soğan eklenerek yapılan bu çorba Adıyaman yöresinin değişik lezzetlerinden biridir.

    Pirpirim Salatası

    Yemeği ve cacığı da yapılabilen pirpirim, başrolünde semizotu olan ve bununla beraber içeriğinde çeşitli otlar bulunduran oldukça faydalı bir salatadır.

    Şillik (Şıllık) Tatlısı

    Adıyaman’ın pratik ve leziz tatlarından olan Şillik tatlısı, krep tarzında pişirilen bir hamurun, tereyağı ve pekmezden oluşan bir şerbetle tatlandırılmasıyla ve ardından ceviz veya fıstıkla süslenmesiyle hazırlanmaktadır.

    Tene Helvası

    Pekmez, nişasta ve tereyağı ile hazırlanan, Adıyaman’ın meşhur tatlılarından olan Tene helvası, üzeri bol cevizle süslenerek servis edilmektedir. Bu tatlı bölgede oldukça sevilmektedir.

    Adıyaman’ın Diğer Meşhur Yiyecekleri

    Adıyaman’ın güzel lezzetlerinden olan diğer yiyecekler ise;

    • Parmak Kebap

    • Dövmeç

    • Kavurmalı Hıtap

    • Yarpuzlu Köfte

    • Tevenk Sarması

    • Tırşik

    • Topak Helva

    • Burma tatlısı

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