Dolar
6.7836
-0.1222%
Euro
7.4502
-0.0818%
Altın
1746.88
-0.0617%
Borsa
102157.53
0.1711%
G. Altın
381.153
-0.1433%
Bitcoin
64741.1
-1.122%
19ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 19 C

    Afyon'un neyi meşhur: Afyon'un en meşhur yemekleri

    Afyon'un neyi meşhur, yöresel yemekleri, en ünlü yiyecekleri ve mutfak kültürü burada. Ayrıca Afyon'un tatlıları, çorbası nelerdir, nesi meşhur anlattık!
    • Özel Yazı
    • 21.05.2020 - 01:16
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Afyon'un neyi meşhur: Afyon'un en meşhur yemekleri

    Afyon'un nesi meşhur, Ülkemizin Ege Bölgesi’nde yer alan Afyon; Hititler, Lidyalılar, Frigyalılar gibi farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. Kültürel bakımdan oldukça çeşitli olan Afyon’da yemek kültürü de oldukça çeşitlidir. Afyon’un meşhur lezzetleri şu şekildedir:

    Afyon’un Meşhur Yemekleri ve Tatlıları

    • Afyon Kaymağı
    • Afyon Sucuğu
    • Afyon Lokumu
    • Afyon Bükmesi
    • Zürbiye
    • Çullama Köfte
    • Düğülü Haşhaş Tatlısı
    • Afyon’un Diğer Meşhur Yiyecekleri

    Afyon Kaymağı

    Manda sütü ve inek sütünden yapılan Afyon’un meşhur kaymağı tatlıların ve kahvaltıların vazgeçilmez bir parçasıdır.

    Afyon Sucuğu

    Sucuk denilince akla gelen iki şehrimizden biri de Afyon’dur. Afyon’a gidildiğinde denemeden geçilmemesi gereken lezzetlerden biri olan sucuğun tadı günün her saatinde çıkarılabilir.

    Afyon Lokumu

    Çeşit çeşit Afyon lokumu ülkemizin dünyaca tanınan lezzetlerinden biridir. Yolunuz Afyon’a düştüyse bu muhteşem lokumlardan almayı unutmayın.

    Afyon Bükmesi

    Bol haşhaş ve mercimeğin bir araya gelmesiyle ortaya çıkan çıtır çıtır bir lezzet olan bükme ağırlıklı olarak Afyon’da yapılmaktadır. Elbette bu muhteşem lezzetin mercimekli hariç farklı çeşitlerini de yapmak mümkündür.

    Zürbiye

    Soğan yemeği olarak da anılan Zürbiye, bol dana eti ve bol soğanla yapılan lezzetli bir yemektir. Afyon’a gidenlerin denemesi gereken muhteşem bir lezzet daha!

    Çullama Köfte

    Afyon düğünlerinin vazgeçilmez yemeklerinden olan Çullama Köfte; kıyma, ince bulgur ve yumurtanın harmanlanmasıyla yapılmaktadır. Yapılışı biraz zahmetli olsa da lezzetiyle sofralarda yerini her daim almaktadır.

    Düğülü Haşhaş Tatlısı

    Böreklerde, bükmelerde kullanılır da tatlılarda kullanılmaz mı haşhaş! Elbette kullanır, üstelik çok da güzel olur. Deneyenlere bir daha gitsek de yesek dedirten düğülü haşhaş tatlısı; düğü (ince bulgur), haşhaş, süt ve şekerin güzel uyumundan ortaya çıkan oldukça lezzetli bir tatlıdır. Kaymak ise bu tatlının vazgeçilmezidir.

    Afyon’un Diğer Meşhur Yiyecekleri

    Afyon’un denenmesi gereken diğer lezzetleri şu şekildedir:

    • Sakala Çarpan Çorbası
    • Ağzı Açık
    • Afyon Keşkeği
    • Şebit
    • Haşhaşlı Pide
    • Paçık
    • İlibada Sarması
    • Kaymaklı Ekmek Kadayıfı
    • Höşmerim

    Görüş Bildir