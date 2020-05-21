Afyon'un neyi meşhur: Afyon'un en meşhur yemekleri

Afyon'un neyi meşhur, yöresel yemekleri, en ünlü yiyecekleri ve mutfak kültürü burada. Ayrıca Afyon'un tatlıları, çorbası nelerdir, nesi meşhur anlattık!

Afyon'un nesi meşhur, Ülkemizin Ege Bölgesi’nde yer alan Afyon; Hititler, Lidyalılar, Frigyalılar gibi farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. Kültürel bakımdan oldukça çeşitli olan Afyon’da yemek kültürü de oldukça çeşitlidir. Afyon’un meşhur lezzetleri şu şekildedir:

Afyon’un Meşhur Yemekleri ve Tatlıları

Afyon Kaymağı

Afyon Sucuğu

Afyon Lokumu

Afyon Bükmesi

Zürbiye

Çullama Köfte

Düğülü Haşhaş Tatlısı

Afyon’un Diğer Meşhur Yiyecekleri

Afyon Kaymağı

Manda sütü ve inek sütünden yapılan Afyon’un meşhur kaymağı tatlıların ve kahvaltıların vazgeçilmez bir parçasıdır.

Afyon Sucuğu

Sucuk denilince akla gelen iki şehrimizden biri de Afyon’dur. Afyon’a gidildiğinde denemeden geçilmemesi gereken lezzetlerden biri olan sucuğun tadı günün her saatinde çıkarılabilir.

Afyon Lokumu

Çeşit çeşit Afyon lokumu ülkemizin dünyaca tanınan lezzetlerinden biridir. Yolunuz Afyon’a düştüyse bu muhteşem lokumlardan almayı unutmayın.

Afyon Bükmesi

Bol haşhaş ve mercimeğin bir araya gelmesiyle ortaya çıkan çıtır çıtır bir lezzet olan bükme ağırlıklı olarak Afyon’da yapılmaktadır. Elbette bu muhteşem lezzetin mercimekli hariç farklı çeşitlerini de yapmak mümkündür.

Zürbiye

Soğan yemeği olarak da anılan Zürbiye, bol dana eti ve bol soğanla yapılan lezzetli bir yemektir. Afyon’a gidenlerin denemesi gereken muhteşem bir lezzet daha!

Çullama Köfte

Afyon düğünlerinin vazgeçilmez yemeklerinden olan Çullama Köfte; kıyma, ince bulgur ve yumurtanın harmanlanmasıyla yapılmaktadır. Yapılışı biraz zahmetli olsa da lezzetiyle sofralarda yerini her daim almaktadır.

Düğülü Haşhaş Tatlısı

Böreklerde, bükmelerde kullanılır da tatlılarda kullanılmaz mı haşhaş! Elbette kullanır, üstelik çok da güzel olur. Deneyenlere bir daha gitsek de yesek dedirten düğülü haşhaş tatlısı; düğü (ince bulgur), haşhaş, süt ve şekerin güzel uyumundan ortaya çıkan oldukça lezzetli bir tatlıdır. Kaymak ise bu tatlının vazgeçilmezidir.

Afyon’un Diğer Meşhur Yiyecekleri

Afyon’un denenmesi gereken diğer lezzetleri şu şekildedir: