Ağrı'nın neyi meşhur: Ağrı'nın en meşhur yemekleri

Ağrı'nın neyi meşhur, yöresel yemekleri, en ünlü yiyecekleri ve mutfak kültürü burada. Ayrıca Ağrı'nın tatlıları, çorbası nelerdir, nesi meşhur anlattık!

Ağrı’nın nesi meşhur, Adını sınırları içerisinde bulunan Ağrı Dağı’ndan alan Ağrı ili, ülkemizin Doğu Anadolu Bölgesi’nde bulunmaktadır. Bölgenin hayvancılıkla yoğun olarak ilgilenmesinden de kaynaklı olarak yöresel lezzetleri de et yoğunlukludur. Ağrı’nın meşhur lezzetleri şu şekildedir:

Ağrı’nın Meşhur Yemekleri ve Tatlıları

Abdigor Köftesi

Gösteberg Et

Haşıl

Selekeli (Saç Kavurma)

Hasude

Beyaz Bal

Hengel

Ağrı’nın Diğer Meşhur Yiyecekleri

Abdigor Köftesi

Ağrı’nın en meşhur yemeği diyebileceğimiz Abdigor Köftesi; yağsız-kemiksiz sığır eti, soğan, yumurta ve baharatların bir araya gelmesiyle yapılan lezzetli bir yemektir. Pilavla birlikte sunulan bu yemek, özellikle Doğubayazıt’ta sıklıkla yapılmaktadır.

Gösteberg Et

Oğlak eti veya kuzu eti, tereyağı, soğan, salça ve gösteberg otu adı verilen bir baharatın birleşmesiyle ortaya çıkan bu yemek bir hayvan postuna doldurulur ve dikilip tamamen kapatılarak ateşte güzelce pişirilir. Buğulama olarak da anılan Gösteberg Et, yörede oldukça sevilen ve sıklıkla tüketilen yemeklerden biri.

Haşıl

Dövüşmüş, ince yarma (buğday) ile yapılan bu yemek bulamaç şeklinde pişirilir. Tereyağı ve sarımsaklı yoğurt ile servis edilen Haşıl Ağrı’da sofralarda sıklıkla yerini almaktadır.

Selekeli (Saç Kavurma)

Genç oğlak ya da kuzu etiyle yapılan Selekeli, tereyağı ve salça ile kavrulduktan sonra bir süre dinlendirilerek sarımsaklı yoğurtla servis edilen, Ağrı’nın lezzetli yemeklerinden biridir.

Hasude

Ağrı’nın en meşhur tatlılarından olarak bilinen Hasude, şerbetli bir tatlıdır.

Beyaz Bal

Ağrı denilince akla gelen ilk lezzetlerden biri olan balın bu çeşidi oldukça lezzetlidir. Yolunuz Ağrı’ya düşerse kolaylıkla temin edebileceğiniz Beyaz Balı denemeyi unutmayın.

Hengel

Hamurun ince bir şekilde açılması ve kare şekillerde kesilmesiyle hazırlanan Hengel, haşlandıktan sonra Hengel sosu ve sarımsaklı yoğurtla servis edilen bir yemektir. Hengel sos ise bu yöreye ait “kurut” isimli bir malzemenin ezilmesi, soğan ve tereyağı ile kavrulmasıyla hazırlanır.

Ağrı’nın Diğer Meşhur Yiyecekleri

Ağrı’nın bilinen ve sıklıkla tüketilen diğer lezzetleri şu şekildedir: