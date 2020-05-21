Aksaray'ın neyi meşhur: Aksaray'ın en meşhur yemekleri

Aksaray'ın neyi meşhur, yöresel yemekleri, en ünlü yiyecekleri ve mutfak kültürü burada. Ayrıca Aksaray'ın tatlıları, çorbası nelerdir, nesi meşhur anlattık!

Aksaray’ın nesi meşhur, 400 bini geçen nüfusuyla İç Anadolu Bölgesi’nde yer alan şehir, yemeklerinde de bölgenin ürünlerinden etkilenmiştir. Aksaray’da meşhur olan yemeklerin ortak özelliği; kullanılan ürünlerin hem kolayca bulunabilmesi hem yılın her mevsiminde bulunabilir olması hem de az ürünle çok lezzetli yemekler yapılmasıdır.

Hem sebze hem de et yönünden oldukça zengin bir mutfağı bulunmaktadır. Aksaray’a giderseniz ve yemeden dönmemeniz gereken yemekler nelerdir diye merak ediyorsanız aşağıdaki bölümde Aksaray’ın neyi meşhur okuyabilirsiniz…

Aksaray’ın Meşhur Çorbaları, Yemekleri ve Tatlıları

Aksaray Tava

Soğanlama

Erişte

Kuskus Pilavı

Bamya Çorbası

Çiğleme

Höşmerim

Sarığı Burma

Ağrı’nın Diğer Meşhur Yiyecekleri

Aksaray Tava

Özel yapım kaplarda pişirilen bu yemek kuzu eti, domates, biber ve sarımsağın harmanlanmasıyla hazırlanmaktadır. Aksaray’a gidip de, en meşhur lezzeti olan bu enfes lezzeti tatmamak olmaz..

Soğanlama

Aksaray şehrinde hemen hemen her evde sürekli olarak yapılan ve çok meşhur olan bir yemek türüdür. Soğan ve kıymanın kavrulması ile oluşmaktadır.

Erişte

Sadece Aksaray’da değil tüm ülkede yapılan ve tüketilen bir yemektir. Ancak Aksaray’da erişteye koyulan farklı çeşit baharatlarla farklı bir tat elde edilmektedir.

Kuskus Pilavı

Öncelikle kuskus, marketlerde satılmaktadır. Ancak şehirde hazır almak yerine halk, kuskusu kendileri kuruturlar ve tüketirler.

Bamya Çorbası

Şehrin en sevilen çorba çeşitlerindendir. Ramazan ayında ve bayram gibi özel günlerde fazlasıyla yapılıp misafirlere servis edilir. Bildiğiniz bamya yemeğinden farkı, daha sulu hazırlanıp çorba halini almasıdır.

Çiğleme

Sıcak bir şekilde tüketilir. Kaymak, un ve su ile yapılır. Hem yapımı çok kolay hem de malzemesi azdır Çiğlemenin. Ve bunların yanında çok da lezzetli olduğu için Aksaray’ın en meşhur tatlısıdır.

Höşmerim;

Çiğleme gibi sıcak bir şekilde tüketilmesi tavsiye edilir. Ve yine çiğleme gibi az malzemeyle yapılır. Şeker, un ve tereyağı kullanmanız bu tatlıyı yapmak için yeterlidir. Şehirde en çok tüketilen ikinci meşhur tatlı çeşididir.

Sarığı Burma

Aslında diğer adıyla katmer. Şehirde kolaylıkla bulabilir ve tadabilirsiniz. Hamurdan yapılır ve üzerine yağ döküldükten sonra kızartılmasının ardından servis edilir.

Aksaray’ın Diğer Meşhur Yiyecekleri

Aksaray’da yiyebileceğiniz diğer lezzetli yiyecekler şöyledir: