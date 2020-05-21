Amasya'nın neyi meşhur: Amasya'nın en meşhur yemekleri

Amasya'nın neyi meşhur, yöresel yemekleri, en ünlü yiyecekleri ve mutfak kültürü burada. Ayrıca Amasya'nın tatlıları, çorbası nelerdir, nesi meşhur anlattık!

Amasya’nın nesi meşhur, Orta Karadeniz Bölgesi’nde yer alan Amasya, Hititler’ den başlayarak farklı uygarlıkların merkezi olmuş, Anadolu’nun en eski yerleşim yerlerindendir. Tarihiyle, köklü kültürüyle hafızalarda yer etmiş olan Amasya, yemek kültürü bakımından da oldukça çeşitlidir.

Amasya’nın Meşhur Yemekleri, Tatlıları ve Meyveleri

Amasya Elması

Çatal Çorba

Helle Çorbası

Patlıcan Çullaması

Amasya Çöreği

Bakla Dolması

Elma Tatlısı

Amasya’nın Diğer Meşhur Yiyecekleri

Amasya Elması

Amasya denilince akla ilk gelenlerden biri olan Amasya elması, misket elma olarak da bilinmektedir. Ülkenin her noktasında mevsiminde rahatlıkla bulunabilecek olan Amasya elması; minik, kütür kütür ve tatlı bir elmadır.

Çatal Çorba

Yeşil mercimek, kıyma ve buğdayın temel maddeler olduğu Çatal Çorba, oldukça besleyici ve lezzetli bir çorbadır.

Helle Çorbası

Genellikle pirinç ile hazırlanan ancak pirinç yerine mercimek ile de yapılabilen ve tereyağı ile lezzetlendirilen Helle çorbası da Amasya’da sofralarında sıklıkla yerini alan başka bir lezzet.

Patlıcan Çullaması

Patlıcan, domates ve biberin közlenerek maydanoz gibi birbirine yakışan diğer sebzelerle harmanlanmasıyla yapılan Patlıcan Çullaması yöresel lezzetlerinin başında yer almaktadır.

Amasya Çöreği

Adını şehrinden alan bu harika tat, hamurun ceviz ve haşhaşla bir araya gelmesiyle oluşturduğu ve bir yiyenin bir daha vazgeçemediği lezzetli mi lezzetli bir çörek. Amasya’ya yolunuz düşerse bu çöreğin de tadına bakmayı unutmayın.

Bakla Dolması

Lezzetli iç harcına baklanın da dâhil edildiği Bakla dolması, yörede üzerine kaburga dizilerek servis edilen ve hem görüntüsüyle hem de tadıyla iştahları kabartan muhteşem bir dolma çeşididir.

Elma Tatlısı

Amasya’nın o meşhur, güzel elmalarıyla hazırlanan bu hafif ve lezzetli tatlı, üstüne bir de ceviz, tarçın ve kaymakla servis edildiğinde şöyle diyebiliriz; bu hafif lezzeti kaçırmayın:)

Amasya’nın Diğer Meşhur Yiyecekleri

Amasya’nın denenmesi gereken diğer lezzetli yiyecekleri şunlardır: