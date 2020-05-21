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- Amasya'nın neyi meşhur: Amasya'nın en meşhur yemekleri
Amasya'nın neyi meşhur: Amasya'nın en meşhur yemekleri
- Özel Yazı
- 21.05.2020 - 01:27
Amasya’nın nesi meşhur, Orta Karadeniz Bölgesi’nde yer alan Amasya, Hititler’ den başlayarak farklı uygarlıkların merkezi olmuş, Anadolu’nun en eski yerleşim yerlerindendir. Tarihiyle, köklü kültürüyle hafızalarda yer etmiş olan Amasya, yemek kültürü bakımından da oldukça çeşitlidir.
Amasya’nın Meşhur Yemekleri, Tatlıları ve Meyveleri
- Amasya Elması
- Çatal Çorba
- Helle Çorbası
- Patlıcan Çullaması
- Amasya Çöreği
- Bakla Dolması
- Elma Tatlısı
- Amasya’nın Diğer Meşhur Yiyecekleri
Amasya Elması
Amasya denilince akla ilk gelenlerden biri olan Amasya elması, misket elma olarak da bilinmektedir. Ülkenin her noktasında mevsiminde rahatlıkla bulunabilecek olan Amasya elması; minik, kütür kütür ve tatlı bir elmadır.
Çatal Çorba
Yeşil mercimek, kıyma ve buğdayın temel maddeler olduğu Çatal Çorba, oldukça besleyici ve lezzetli bir çorbadır.
Helle Çorbası
Genellikle pirinç ile hazırlanan ancak pirinç yerine mercimek ile de yapılabilen ve tereyağı ile lezzetlendirilen Helle çorbası da Amasya’da sofralarında sıklıkla yerini alan başka bir lezzet.
Patlıcan Çullaması
Patlıcan, domates ve biberin közlenerek maydanoz gibi birbirine yakışan diğer sebzelerle harmanlanmasıyla yapılan Patlıcan Çullaması yöresel lezzetlerinin başında yer almaktadır.
Amasya Çöreği
Adını şehrinden alan bu harika tat, hamurun ceviz ve haşhaşla bir araya gelmesiyle oluşturduğu ve bir yiyenin bir daha vazgeçemediği lezzetli mi lezzetli bir çörek. Amasya’ya yolunuz düşerse bu çöreğin de tadına bakmayı unutmayın.
Bakla Dolması
Lezzetli iç harcına baklanın da dâhil edildiği Bakla dolması, yörede üzerine kaburga dizilerek servis edilen ve hem görüntüsüyle hem de tadıyla iştahları kabartan muhteşem bir dolma çeşididir.
Elma Tatlısı
Amasya’nın o meşhur, güzel elmalarıyla hazırlanan bu hafif ve lezzetli tatlı, üstüne bir de ceviz, tarçın ve kaymakla servis edildiğinde şöyle diyebiliriz; bu hafif lezzeti kaçırmayın:)
Amasya’nın Diğer Meşhur Yiyecekleri
Amasya’nın denenmesi gereken diğer lezzetli yiyecekleri şunlardır:
- Bat Yemeği
- Ayva Gallesi
- Hasuda Tatlısı
- Dene Hasudası
- Amasya Usulü Keşkek
- Eli Böğründe
- Kalburabastı