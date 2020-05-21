Ankara'nın neyi meşhur: Ankara'nın en meşhur yemekleri

Ankara'nın neyi meşhur, yöresel yemekleri, en ünlü yiyecekleri ve mutfak kültürü burada. Ayrıca Ankara'nın tatlıları, çorbası nelerdir, nesi meşhur anlattık!

Ankara’nın nesi meşhur, Türkiye’nin başkenti ve aynı zamanda en kalabalık şehri olan Ankara’nın kendine has pek çok lezzeti bulunmaktadır. Bu lezzetleri sizler için sıraladık..

Ankara’nın Meşhur Yemekleri ve Tatlıları

Beypazarı Kurusu

Ankara Simidi

Çubuk Turşu

Ankara Balı

İnceğiz Çorbası

Ankara Tava

Beypazarı Güveci

Tamtak Tiridi

Ankara’nın Diğer Meşhur Yiyecekleri

Beypazarı Kurusu

Uzun süre saklanabilmesi özelliğiyle tarihi Oğuzlar’a kadar dayanan Beypazarı kurusu, bol tereyağı ve az bir tarçınla hazırlanan hamurun odun fırınlarda kıtır kıtır olana kadar pişirilmesiyle hazırlanmaktadır. Beypazarı kurusunun bu güzel lezzetinin başka hiçbir yerde Ankara’nınki gibi olamayacağını da belirtelim.

Ankara Simidi

Gevrek gevrek, bol susamlı Ankara simidini bu kadar güzel ve lezzetli yapan şey hakiki pekmezle yapılmasıdır. Özellikle Ankaralıların kahvaltılarının vazgeçilmezlerindendir.

Çubuk Turşu

İnce, çıtır çıtır salatalıklardan yapılan bu turşu Ankara turşusu olarak da bilinmektedir.

Ankara Balı

Sınırlı miktarda üretilen bu bal, Ankara’nın en güzel tatlarından biridir. Yalnızca Atatürk Orman Çiftliği’nde hazırlanan bu balı fırsatını bulursanız denemeden geçmeyin.

İnceğiz Çorbası

Kuzu eti, nohut ve buğdayın leziz birleşiminden ortaya çıkan, üzerine yağ kızdırılarak servis edilen bu çorba içenin bir daha içmek isteyeceği türden.

Ankara Tava

Ankaralıların bile yapılışı konusunda fikir ayrılıkları yaşadığı bu yemek, Ankara’da tadılması gereken güzel lezzetlerden biri. Kimine göre pilavı pirinçten kimine göre arpa şehriyeden, bazılarına göre eti kuşbaşından bazılarına göre kemikli kaburga etinden yapılan bu yemeğin her türlüsünün lezzetli olduğuna şüphe yok.

Beypazarı Güveci

Yüzyıllara uzanan bir tarihi olan ve tarihinde dönemin padişahları için özel olarak hazırlanan Beypazarı Güveci, özellikle doğal ortamında beslenen hayvanların etlerinden yapılmaktadır. Odun ateşinde yaklaşık 5 saat ağır ağır pişirilen bu yemek bir de kuzu etiyle yapılırsa hem ağızda dağılır hem de tadıyla gönülleri fetheder.

Tamtak Tiridi

Çemenli ve kıymalı sosun, dilimlenip yağda kızartılmış ekmeklerin üzerine konulmasıyla hazırlanan Tamtak Tiridi, mini kebap görüntüsü ve lezzetiyle Ankara’nın sevilen yemeklerinden biridir.

Ankara’nın Diğer Meşhur Yiyecekleri

Ankara’nın lezzetli diğer yiyecekleri şu şekildedir: