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- Ankara'nın neyi meşhur: Ankara'nın en meşhur yemekleri
Ankara'nın neyi meşhur: Ankara'nın en meşhur yemekleri
- Özel Yazı
- 21.05.2020 - 01:29
Ankara’nın nesi meşhur, Türkiye’nin başkenti ve aynı zamanda en kalabalık şehri olan Ankara’nın kendine has pek çok lezzeti bulunmaktadır. Bu lezzetleri sizler için sıraladık..
Ankara’nın Meşhur Yemekleri ve Tatlıları
- Beypazarı Kurusu
- Ankara Simidi
- Çubuk Turşu
- Ankara Balı
- İnceğiz Çorbası
- Ankara Tava
- Beypazarı Güveci
- Tamtak Tiridi
- Ankara’nın Diğer Meşhur Yiyecekleri
Beypazarı Kurusu
Uzun süre saklanabilmesi özelliğiyle tarihi Oğuzlar’a kadar dayanan Beypazarı kurusu, bol tereyağı ve az bir tarçınla hazırlanan hamurun odun fırınlarda kıtır kıtır olana kadar pişirilmesiyle hazırlanmaktadır. Beypazarı kurusunun bu güzel lezzetinin başka hiçbir yerde Ankara’nınki gibi olamayacağını da belirtelim.
Ankara Simidi
Gevrek gevrek, bol susamlı Ankara simidini bu kadar güzel ve lezzetli yapan şey hakiki pekmezle yapılmasıdır. Özellikle Ankaralıların kahvaltılarının vazgeçilmezlerindendir.
Çubuk Turşu
İnce, çıtır çıtır salatalıklardan yapılan bu turşu Ankara turşusu olarak da bilinmektedir.
Ankara Balı
Sınırlı miktarda üretilen bu bal, Ankara’nın en güzel tatlarından biridir. Yalnızca Atatürk Orman Çiftliği’nde hazırlanan bu balı fırsatını bulursanız denemeden geçmeyin.
İnceğiz Çorbası
Kuzu eti, nohut ve buğdayın leziz birleşiminden ortaya çıkan, üzerine yağ kızdırılarak servis edilen bu çorba içenin bir daha içmek isteyeceği türden.
Ankara Tava
Ankaralıların bile yapılışı konusunda fikir ayrılıkları yaşadığı bu yemek, Ankara’da tadılması gereken güzel lezzetlerden biri. Kimine göre pilavı pirinçten kimine göre arpa şehriyeden, bazılarına göre eti kuşbaşından bazılarına göre kemikli kaburga etinden yapılan bu yemeğin her türlüsünün lezzetli olduğuna şüphe yok.
Beypazarı Güveci
Yüzyıllara uzanan bir tarihi olan ve tarihinde dönemin padişahları için özel olarak hazırlanan Beypazarı Güveci, özellikle doğal ortamında beslenen hayvanların etlerinden yapılmaktadır. Odun ateşinde yaklaşık 5 saat ağır ağır pişirilen bu yemek bir de kuzu etiyle yapılırsa hem ağızda dağılır hem de tadıyla gönülleri fetheder.
Tamtak Tiridi
Çemenli ve kıymalı sosun, dilimlenip yağda kızartılmış ekmeklerin üzerine konulmasıyla hazırlanan Tamtak Tiridi, mini kebap görüntüsü ve lezzetiyle Ankara’nın sevilen yemeklerinden biridir.
Ankara’nın Diğer Meşhur Yiyecekleri
Ankara’nın lezzetli diğer yiyecekleri şu şekildedir:
- Entekke Böreği
- Yemlik Cacığı
- Efelek Sarması
- Bazlama Kebabı
- Şibit Tatlısı
- Öllüğün Körü
- Mamak Kurabiyesi