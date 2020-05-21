Antalya'nın neyi meşhur: Antalya'nın en meşhur yemekleri

Antalya'nın neyi meşhur, yöresel yemekleri, en ünlü yiyecekleri ve mutfak kültürü burada. Ayrıca Antalya'nın tatlıları, çorbası nelerdir, nesi meşhur anlattık!

Antalya’nın nesi meşhur, Akdeniz Bölgesi’nin en güzel şehirlerinden biri olan Antalya, nüfus bakımından Türkiye’nin en kalabalık 5. Şehridir. Doğal güzellikleriyle dikkat çeken bu şehir lezzetli mutfak kültürüyle de oldukça beğenilmektedir.

Antalya’nın Meşhur Yemekleri ve Tatlıları

Hülüklü (Gülüklü) Çorba

Enginarlı Girit Kebabı

Laba Dolması

Alanya Bohçası

Gökçesu Pilavı

Hibeş

Muz Tatlısı (Finike Usulü)

Antalya’nın Diğer Meşhur Yiyecekleri

Hülüklü (Gülüklü) Çorba

Bol tavuk eti, yoğurt ve sarımsağın harmanlanmasıyla ortaya çıkan bu leziz çorba Antalya’da en sevilen çorbalardandır. Tavuklu-yoğurtlu çeşidinin yanı sıra salçayla yapılan nohutlu-köfteli versiyonu da bulunmaktadır.

Enginarlı Girit Kebabı

Kuşbaşı et, enginar, soğan ve taze soğanın bir araya gelmesiyle hazırlanan Enginarlı Girit Kebabı, en güzel lezzetlerinden biridir. Her ne kadar orijinali kuşbaşı etle yapılıyor olsa da köfteyle yapmayı tercih edenler de vardır.

Laba Dolması

Kuzu kaburganın lezzetli iç pilavla buluşmasından ortaya çıkan bu muhteşem lezzet özel günlerin olmazsa olmazlarından. Önce haşlanıp sonra fırınlanan kuzu etinin ağızda dağılması ve iç pilavla yarattığı lezzet patlamasını kaçırmayın deriz.

Alanya Bohçası

Krep hamuruyla hazırlanan bu yemek ister kahvaltı da ister akşam yemeklerinde tüketilebiliyor. Elbette iç harcında değişiklik yapılarak. Kahvaltılarda tercih edilecekse peynirle hazırlanan Alanya Bohçası, akşam yemeklerini süsleyecekse genellikle kuzu etiyle yapılmaktadır.

Gökçesu Pilavı

Bildiğimiz pilavlardan oldukça farklı hazırlanan bu pilavın içerisinde nohut, havuç, maydanoz ve dereotu konuluyor.

Hibeş

Tahin, limon suyu, sarımsak ve baharatlarla hazırlanan Hibeş; makarna, tavuk ve et yemeklerinin yanında sos olarak tüketilebileceği gibi direkt olarak meze şeklinde de tüketilebilmektedir.

Muz Tatlısı (Finike Usulü)

Normalde yağda kızartma işlemiyle yapılan muz tatlılarının aksine Finike usulü muz tatlısı fırında hazırlanıyor. Üzerine eklenen portakal suyundan yapılmış harika sosu da lezzetine lezzet katıyor.

Antalya’nın Diğer Meşhur Yiyecekleri

Antalya’nın fırsat bulunursa denenmesi gereken diğer güzel lezzetleri şöyledir: