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    Antalya'nın neyi meşhur: Antalya'nın en meşhur yemekleri

    Antalya'nın neyi meşhur, yöresel yemekleri, en ünlü yiyecekleri ve mutfak kültürü burada. Ayrıca Antalya'nın tatlıları, çorbası nelerdir, nesi meşhur anlattık!
    • Özel Yazı
    • 21.05.2020 - 01:32
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    Antalya'nın neyi meşhur: Antalya'nın en meşhur yemekleri

    Antalya’nın nesi meşhur, Akdeniz Bölgesi’nin en güzel şehirlerinden biri olan Antalya, nüfus bakımından Türkiye’nin en kalabalık 5. Şehridir. Doğal güzellikleriyle dikkat çeken bu şehir lezzetli mutfak kültürüyle de oldukça beğenilmektedir.

    Antalya’nın Meşhur Yemekleri ve Tatlıları

    • Hülüklü (Gülüklü) Çorba
    • Enginarlı Girit Kebabı
    • Laba Dolması
    • Alanya Bohçası
    • Gökçesu Pilavı
    • Hibeş
    • Muz Tatlısı (Finike Usulü)
    • Antalya’nın Diğer Meşhur Yiyecekleri

    Hülüklü (Gülüklü) Çorba

    Bol tavuk eti, yoğurt ve sarımsağın harmanlanmasıyla ortaya çıkan bu leziz çorba Antalya’da en sevilen çorbalardandır. Tavuklu-yoğurtlu çeşidinin yanı sıra salçayla yapılan nohutlu-köfteli versiyonu da bulunmaktadır.

    Enginarlı Girit Kebabı

    Kuşbaşı et, enginar, soğan ve taze soğanın bir araya gelmesiyle hazırlanan Enginarlı Girit Kebabı, en güzel lezzetlerinden biridir. Her ne kadar orijinali kuşbaşı etle yapılıyor olsa da köfteyle yapmayı tercih edenler de vardır.

    Laba Dolması

    Kuzu kaburganın lezzetli iç pilavla buluşmasından ortaya çıkan bu muhteşem lezzet özel günlerin olmazsa olmazlarından. Önce haşlanıp sonra fırınlanan kuzu etinin ağızda dağılması ve iç pilavla yarattığı lezzet patlamasını kaçırmayın deriz.

    Alanya Bohçası

    Krep hamuruyla hazırlanan bu yemek ister kahvaltı da ister akşam yemeklerinde tüketilebiliyor. Elbette iç harcında değişiklik yapılarak. Kahvaltılarda tercih edilecekse peynirle hazırlanan Alanya Bohçası, akşam yemeklerini süsleyecekse genellikle kuzu etiyle yapılmaktadır.

    Gökçesu Pilavı

    Bildiğimiz pilavlardan oldukça farklı hazırlanan bu pilavın içerisinde nohut, havuç, maydanoz ve dereotu konuluyor.

    Hibeş

    Tahin, limon suyu, sarımsak ve baharatlarla hazırlanan Hibeş; makarna, tavuk ve et yemeklerinin yanında sos olarak tüketilebileceği gibi direkt olarak meze şeklinde de tüketilebilmektedir.

    Muz Tatlısı (Finike Usulü)

    Normalde yağda kızartma işlemiyle yapılan muz tatlılarının aksine Finike usulü muz tatlısı fırında hazırlanıyor. Üzerine eklenen portakal suyundan yapılmış harika sosu da lezzetine lezzet katıyor.

    Antalya’nın Diğer Meşhur Yiyecekleri

    Antalya’nın fırsat bulunursa denenmesi gereken diğer güzel lezzetleri şöyledir:

    • Kabak Çiçeği Dolması
    • Toros Salatası
    • Şilofta Tatlısı
    • Cive
    • Biber Frigya Dolması
    • Tahinli Antalya Piyazı
    • Portal-Bergamot-Limon-Greyfurt Reçel Çeşitleri

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