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- Ardahan'ın neyi meşhur: Ardahan'ın en meşhur yemekleri
Ardahan'ın neyi meşhur: Ardahan'ın en meşhur yemekleri
- Özel Yazı
- 21.05.2020 - 01:36
Ardahan’ın nesi meşhur, Doğu Anadolu Bölgesi’nde bulunan Ardahan şehrimizin genellikle et ve et ürünleri içeren meşhur yemekleri bulunmaktadır. Çevre illerinde yemek kültürlerinin çok iyi olması sebebiyle Ardahan’ın mutfak kültürü de çok gelişmiştir. Ardahan’ın nesi meşhur, Ardahan’a gittiğimde ne yemeliyim, yemeden dönmemem gereken lezzetler, Ardahan’ın en meşhur ve en güzel yemekleri nelerdir diyorsanız doğru yerdesiniz.
Ardahan’ın Meşhur Çorbaları, Yemekleri ve Tatlıları
- Etli Mantı
- Feselli
- Katmer
- Kesme Aşı
- Gevrek
- Pişi
- Ayran Çorbası
- Ardahan’ın Diğer Meşhur Yiyecekleri
Etli Mantı
Herkesin bildiği mantı yemeğine benzemektedir Etli Mantı. İçerisine koyulan baharatlarla Ardahan’daki mantı çok farklı bir lezzettedir. Kesinlikle denemelisiniz.
Feselli
Zahmetli ve yapılması yorucu bir hamur işidir. Ancak lezzeti de bir o kadar iyidir. Ramazan, bayram ve özel günlerde sürekli yapılmaktadır.
Katmer
Sadece Ardahan’da değil birçok şehirde yoğun olarak yapılan ve tüketilen bir üründür. Hamur işidir. Özellikle bayramlarda tüketilmektedir. Yılın 365 günü yapılmakta ve yenilmektedir.
Kesme Aşı
İçinde ufak ufak hamur işleri bulunan, çorba gibi sulu bir yemek çeşididir. Ramazan ayında iftarlar genellikle kesme aşı ile açılır. Besleyici, yapımı kolay, az malzemeli ve lezzetli bir çorbadır.
Gevrek
Bildiğimiz simittir. Ardahan’da her kahvaltı sofrasında gevrek bulunur. Çay, peynir ve gevrek üçlüsü bir arada olduğu zaman yemesi çok keyiflidir.
Pişi
Gevrek gibi kahvaltıda tüketilmektedir. Yanında muhakkak çay bulunmalıdır. Maya, tuz, su ve un kullanılmaktadır. Yapılışının çok kolay ve malzemelerinin fiyatlarının uygun olması sebebiyle yılın her günü pişi yapılır ve tüketilir.
Ayran çorbası
Bu çorba her yörede farklı yapılır. Genellikle sıcak bir şekilde servis edilir. Yörelere göre farklılık göstermesinin en önemli sebebi içerisinde kullanılan baharatların çeşitliliği ve yoğunluğudur.
Ardahan’ın Meşhur Diğer Yiyecekleri
Ardahan’ın diğer meşhur yiyecekleri şöyledir:
- Ayran Çorbası
- Sinor
- Ardahan Helvası
- Sacda Kaymaklı Yufka
- Boran
- Pişi
- Dügmeç
- Kuymak
- Feselli
- Fodol Gevreği
- Hünkar Çorbası
- Haşıl
- Harşo