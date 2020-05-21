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    Ardahan'ın neyi meşhur: Ardahan'ın en meşhur yemekleri

    Ardahan'ın neyi meşhur, yöresel yemekleri, en ünlü yiyecekleri ve mutfak kültürü burada. Ayrıca Ardahan'ın tatlıları, çorbası nelerdir, nesi meşhur anlattık!
    • Özel Yazı
    • 21.05.2020 - 01:36
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    Ardahan'ın neyi meşhur: Ardahan'ın en meşhur yemekleri

    Ardahan’ın nesi meşhur, Doğu Anadolu Bölgesi’nde bulunan Ardahan şehrimizin genellikle et ve et ürünleri içeren meşhur yemekleri bulunmaktadır. Çevre illerinde yemek kültürlerinin çok iyi olması sebebiyle Ardahan’ın mutfak kültürü de çok gelişmiştir. Ardahan’ın nesi meşhur, Ardahan’a gittiğimde ne yemeliyim, yemeden dönmemem gereken lezzetler, Ardahan’ın en meşhur ve en güzel yemekleri nelerdir diyorsanız doğru yerdesiniz.

    Ardahan’ın Meşhur Çorbaları, Yemekleri ve Tatlıları

    • Etli Mantı
    • Feselli
    • Katmer
    • Kesme Aşı
    • Gevrek
    • Pişi
    • Ayran Çorbası
    • Ardahan’ın Diğer Meşhur Yiyecekleri

    Etli Mantı

    Herkesin bildiği mantı yemeğine benzemektedir Etli Mantı. İçerisine koyulan baharatlarla Ardahan’daki mantı çok farklı bir lezzettedir. Kesinlikle denemelisiniz.

    Feselli

    Zahmetli ve yapılması yorucu bir hamur işidir. Ancak lezzeti de bir o kadar iyidir. Ramazan, bayram ve özel günlerde sürekli yapılmaktadır.

    Katmer

    Sadece Ardahan’da değil birçok şehirde yoğun olarak yapılan ve tüketilen bir üründür. Hamur işidir. Özellikle bayramlarda tüketilmektedir. Yılın 365 günü yapılmakta ve yenilmektedir.

    Kesme Aşı

    İçinde ufak ufak hamur işleri bulunan, çorba gibi sulu bir yemek çeşididir. Ramazan ayında iftarlar genellikle kesme aşı ile açılır. Besleyici, yapımı kolay, az malzemeli ve lezzetli bir çorbadır.

    Gevrek

    Bildiğimiz simittir. Ardahan’da her kahvaltı sofrasında gevrek bulunur. Çay, peynir ve gevrek üçlüsü bir arada olduğu zaman yemesi çok keyiflidir.

    Pişi

    Gevrek gibi kahvaltıda tüketilmektedir. Yanında muhakkak çay bulunmalıdır. Maya, tuz, su ve un kullanılmaktadır. Yapılışının çok kolay ve malzemelerinin fiyatlarının uygun olması sebebiyle yılın her günü pişi yapılır ve tüketilir.

    Ayran çorbası

    Bu çorba her yörede farklı yapılır. Genellikle sıcak bir şekilde servis edilir. Yörelere göre farklılık göstermesinin en önemli sebebi içerisinde kullanılan baharatların çeşitliliği ve yoğunluğudur.

    Ardahan’ın Meşhur Diğer Yiyecekleri

    Ardahan’ın diğer meşhur yiyecekleri şöyledir:

    • Ayran Çorbası
    • Sinor
    • Ardahan Helvası
    • Sacda Kaymaklı Yufka
    • Boran
    • Pişi
    • Dügmeç
    • Kuymak
    • Feselli
    • Fodol Gevreği
    • Hünkar Çorbası
    • Haşıl
    • Harşo

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