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    Aydın'ın neyi meşhur: Aydın'ın en meşhur yemekleri

    Aydın'ın neyi meşhur, yöresel yemekleri, en ünlü yiyecekleri ve mutfak kültürü burada. Ayrıca Aydın'ın tatlıları, çorbası nelerdir, nesi meşhur anlattık!
    • Özel Yazı
    • 21.05.2020 - 01:51
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    Aydın'ın neyi meşhur: Aydın'ın en meşhur yemekleri

    Aydın’ın nesi meşhur, Ege Bölgesi’nde yer alan Aydın tarım bakımından gelişmiş illerimizdendir.  Güzelliği nedeniyle turizmi oldukça gelişmiş olan Aydın’ın yöresel lezzet çeşitliliği bakımından da gelişmiştir. Gelin, Aydın’ın yöresel tatları arasında neler varmış bir bakalım..

    Aydın’ın Meşhur Yemekleri, Zeytinyağlıları ve Tatlıları

    • Çine Köftesi
    • Kırlı Kızartma
    • Paşa Böreği
    • Çingene Pilavı
    • Tahinli Pide
    • Sini Pidesi
    • Aydın’ın Diğer Meşhur Yiyecekleri

    Çine Köftesi

    Aydın’ın Çine ilçesinde yapılan ve yapıldığı yerden adını alan Çine Köftesi yapılışını çok az kişinin bildiği yöreye has köftelerden. Aydın’a yolu düşüp bu güzel köfteyi deneme imkânı bulanlar, bu lezzeti bol köpüklü bir yayık ayranla taçlandırmayı da unutmasınlar :)

    Kırlı Kızartma

    Sebze sevenlerin gözdesi olan ve soğuk olarak tüketilen Kırlı Kızartma; patlıcan, sivri biber, soğan, sarımsak ve tabi Ege’nin en sık tercih ettiği şekilde zeytinyağı ile hazırlanmaktadır. Bu hoş lezzet piştikten sonra yoğurtla servis edilmektedir.

    Paşa Böreği

    El açması yufkaların et suyuyla ıslatılması ve üzerine kıyma harcı yayılmasıyla hazırlanan Paşa Böreği, üzerine yağ yakılarak ve yoğurtla soslanarak servis edilmektedir. Yörenin en meşhur ve leziz yemeklerinden olan bu börek de Aydın’ın denenmesi gerekenlerinden.

    Çingene Pilavı

    Adı pilav olsa da kendi bir başka olan Çingene pilavının içinde yok yok! Her öğün rahatlıkla tüketilebilecek bu yiyecek; çökelek, salatalık, domates, biber, zeytin, taze soğan,  maydanoz, kekik ve zeytinyağının harmanlanmasıyla hazırlanmaktadır.

    Tahinli Pide

    Aydın’ın kaçırılmayacak lezzetlerinden biri olan Tahinli Pide, özellikle Yeni Pazar, Söke ve Nazilli taraflarında rahatlıkla bulunabilir. Bu lezzeti kaçırmak istemeyenler rotalarını bu noktalara doğru çevirdiklerine asla pişman olmazlar.

    Sini Pidesi

    Ispanak, pırasa ve ısırgan otunun parçalanarak katlı açılan yufkaların arasına konmasıyla yapılan börek benzeri bu lezzet de yörenin denenmesi gereken lezzetlerindendir.

    Aydın’ın Diğer Meşhur Yiyecekleri

    Aydın’a yolu düşenlerin fırsat bulursa denemesi gereken diğer lezzetler şu şekildedir:

    • Kuru Börülce Salatası
    • Aydın Güveci
    • Sarmaşık ve Kedirgen Kavurma
    • Koruk Ekşili Bamya
    • Kabak Tatlısı
    • Turunç Reçeli

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