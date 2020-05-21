Balıkesir'in neyi meşhur: Balıkesir'in en meşhur yemekleri

Balıkesir'in neyi meşhur, yöresel yemekleri, en ünlü yiyecekleri ve mutfak kültürü burada. Ayrıca Balıkesir'in tatlıları, çorbası nelerdir, nesi meşhur anlattık!

Balıkesir’in nesi meşhur, Hem Marmara hem de Ege’ye kıyısı bulunan Balıkesir’in cennet gibi güzelliği mutfağına da yansımıştır. İşte Balıkesir’in muhteşem lezzetleri..

Balıkesir’in Meşhur Yemekleri, Tatlıları ve İçecekleri

Höşmerim

Bigadiç Güveci

Tirit

Ayvalık Tostu

Peynirli Patlıcan

Sura

Balıkesir Kaymaklısı

Susurluk Ayranı

Balıkesir’in Diğer Meşhur Yiyecekleri

Höşmerim

Balıkesir’in en bilinen tatlılarından olan Höşmerim, peynir ve irmiğin bir araya gelmesiyle ortaya çıkmış muhteşem bir lezzet. Türkiye’nin dört bir yanında bulmak mümkün olsa da bu güzel tatlıyı, Balıkesir’de yerinde yemenin bambaşkadır.

Bigadiç Güveci

Oğlak eti, kaynamış kemik suyu, domates ve biberin harmanlanmasıyla hazırlanan Bigadiç Güveci, toprak güveçle odun fırınlarda pişirilerek hazırlanıyor. Ortalama iki saat gibi bir sürede hazır olan bu lezzet adeta damakları çatlatıyor.

Tirit

Tavuk suyu ile lezzetlendirilmiş doğranmış ekmeklerin üzerine domatesli haşlanmış tavuk etinin yerleştirilmesi ve mis gibi tereyağı ile tadına tat katıp, ince kıyılmış maydanozla süslenerek hazırlanması sonucu ortaya çıkan bu yemeğin iştah kabartmakta üstüne yok!

Ayvalık Tostu

Adını ilçesinden, tadını büyükçe kesilen ekmeği ve bol malzemesinden alan Ayvalık Tostu, özel undan hazırlanmış ekmeğinin arasına kaşar, sucuk, sosis, turşu, ketçap ve mayonezin konulmasıyla hazırlanmaktadır.

Peynirli Patlıcan

Alacalı soyulan patlıcan dilimlerinin arasına Manyas peyniri konulmasıyla yapılan ve yağda kızartılarak servise hazırlanan Peynirli Patlıcanın üzerine bir de sarımsaklı domates sos gezdirdiysek buyurun size Balıkesir’in leziz mi leziz bir çeşidi daha.

Sura

Kuzu ya da oğlak eti, pirinç, çam fıstığı, kuş üzümü ve baharatların ahenkli uyumuyla ortaya çıkan bu güzel yemek Balıkesir’deki et yemeklerinin en alası desek yanlış olmaz herhalde.

Balıkesir Kaymaklısı

Hamurun açılarak arasının manda kaymağıyla doldurulmasıyla hazırlanan bu tatlı, şerbeti de dökülüp servise hazır edildiği an yiyenin bir daha unutamayacağı bir lezzet oluyor adeta.

Susurluk Ayranı

Doğal, katkısız sütlerden elde edilen özel yoğurtlarla hazırlanan bol köpüklü Susurluk Ayranı, Balıkesir’e yolu düşünlerin mutlaka uğrayıp denemesi gereken ferahlatan lezzetlerdendir.

Balıkesir’in Diğer Meşhur Yiyecekleri

Balıkesir’de denenebilecek diğer güzel tatlar şu şekildedir: