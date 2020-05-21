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- Balıkesir'in neyi meşhur: Balıkesir'in en meşhur yemekleri
Balıkesir'in neyi meşhur: Balıkesir'in en meşhur yemekleri
- Özel Yazı
- 21.05.2020 - 02:01
Balıkesir’in nesi meşhur, Hem Marmara hem de Ege’ye kıyısı bulunan Balıkesir’in cennet gibi güzelliği mutfağına da yansımıştır. İşte Balıkesir’in muhteşem lezzetleri..
Balıkesir’in Meşhur Yemekleri, Tatlıları ve İçecekleri
- Höşmerim
- Bigadiç Güveci
- Tirit
- Ayvalık Tostu
- Peynirli Patlıcan
- Sura
- Balıkesir Kaymaklısı
- Susurluk Ayranı
- Balıkesir’in Diğer Meşhur Yiyecekleri
Höşmerim
Balıkesir’in en bilinen tatlılarından olan Höşmerim, peynir ve irmiğin bir araya gelmesiyle ortaya çıkmış muhteşem bir lezzet. Türkiye’nin dört bir yanında bulmak mümkün olsa da bu güzel tatlıyı, Balıkesir’de yerinde yemenin bambaşkadır.
Bigadiç Güveci
Oğlak eti, kaynamış kemik suyu, domates ve biberin harmanlanmasıyla hazırlanan Bigadiç Güveci, toprak güveçle odun fırınlarda pişirilerek hazırlanıyor. Ortalama iki saat gibi bir sürede hazır olan bu lezzet adeta damakları çatlatıyor.
Tirit
Tavuk suyu ile lezzetlendirilmiş doğranmış ekmeklerin üzerine domatesli haşlanmış tavuk etinin yerleştirilmesi ve mis gibi tereyağı ile tadına tat katıp, ince kıyılmış maydanozla süslenerek hazırlanması sonucu ortaya çıkan bu yemeğin iştah kabartmakta üstüne yok!
Ayvalık Tostu
Adını ilçesinden, tadını büyükçe kesilen ekmeği ve bol malzemesinden alan Ayvalık Tostu, özel undan hazırlanmış ekmeğinin arasına kaşar, sucuk, sosis, turşu, ketçap ve mayonezin konulmasıyla hazırlanmaktadır.
Peynirli Patlıcan
Alacalı soyulan patlıcan dilimlerinin arasına Manyas peyniri konulmasıyla yapılan ve yağda kızartılarak servise hazırlanan Peynirli Patlıcanın üzerine bir de sarımsaklı domates sos gezdirdiysek buyurun size Balıkesir’in leziz mi leziz bir çeşidi daha.
Sura
Kuzu ya da oğlak eti, pirinç, çam fıstığı, kuş üzümü ve baharatların ahenkli uyumuyla ortaya çıkan bu güzel yemek Balıkesir’deki et yemeklerinin en alası desek yanlış olmaz herhalde.
Balıkesir Kaymaklısı
Hamurun açılarak arasının manda kaymağıyla doldurulmasıyla hazırlanan bu tatlı, şerbeti de dökülüp servise hazır edildiği an yiyenin bir daha unutamayacağı bir lezzet oluyor adeta.
Susurluk Ayranı
Doğal, katkısız sütlerden elde edilen özel yoğurtlarla hazırlanan bol köpüklü Susurluk Ayranı, Balıkesir’e yolu düşünlerin mutlaka uğrayıp denemesi gereken ferahlatan lezzetlerdendir.
Balıkesir’in Diğer Meşhur Yiyecekleri
Balıkesir’de denenebilecek diğer güzel tatlar şu şekildedir:
- Avşa Kurabiyesi
- Kabak Çiçeği Kızartması
- Mafiş Tatlısı
- Zerde Tatlısı
- Börülce Ekşilemesi
- Saçaklı Mantı
- Bigadiç Helvası
- Tavuklu Mantı