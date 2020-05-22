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- Bartın'ın neyi meşhur: Bartın'ın en meşhur yemekleri
Bartın'ın neyi meşhur: Bartın'ın en meşhur yemekleri
- Özel Yazı
- 22.05.2020 - 03:45
Bartın’ın nesi meşhur, Batı Karadeniz Bölgesi’nde bulunan Bartın şehrimizin genellikle sebze ve sebze ürünleri meşhur olan yemekleri bulunmaktadır. Bartın’ın nesi meşhur, Bartın’a gittiğimde ne yemeliyim, yemeden dönmemem gereken lezzetler, Bartın’ın en meşhur ve en güzel yemekleri nelerdir diyorsanız doğru yerdesiniz.
Bartın’ın Meşhur Yemekleri ve Tatlıları
- Pum Pum Çorbası
- Kabak Burması
- Amasra Salatası
- Kırk Katlı Börek
- Şap Köfte
- Unlu İspit Çorbası
- Bartın Tatlı Böreği
- Bal Kabağı Böreği
- Bartın’ın Diğer Meşhur Yiyecekleri
Pum pum çorbası; ismi kadar enteresan bir çorba çeşididir. Çorba içmeyi seviyorsanız bu değişik lezzeti denemelisiniz.
Kabak burması; ramazan ayı, bayram ve özel günlerde bu tatlıdan başka hiçbir tatlı yapılmaz ve tüketilmez desek yeridir. Şehrin en sevilen tatlısıdır. Bağımlılık yaptığı söylenmektedir ve Bartın’a gittiğinizde kesinlikle tatmanız gereken lezzetlerdendir.
Amasra salatası; hem görünüşü hem içerisine koyulan malzemelerin doğallığıyla bugüne kadar yediğiniz salataları unutun. Bu salata kullanılan tüm malzemeler organik olduğu için hepsi bir arada tüketildiğinde ağızda bambaşka bir tat bırakmaktadır.
Kırk katlı börek; çok zahmetli ama yemesi çok zevkli olan, lezzetli bir börektir. Kuru olan yufkaların içerisine ceviz ve fındık için bol bir şekilde koyularak hazırlanır. Eğer börek, hamur işi gibi yiyecekleri seviyorsanız kırk katlı böreği de Bartın’da kesinlikle tatmalısınız.
Bartın’ın Diğer Meşhur Yiyecekleri
Bartın’ın en meşhur yemekleri;
- Amasra salatası
- şap köfte
- acı mantar,
- Ispit
- bal kabağı böreği
- Zırva
- barbun tava
- zarbana tatlısı
- bartın gözlemesi
- yumurtalı isput
- bartın tatlı böreği
- yoğurtlu mancar
- beyaz baklava
- yemiş dondurması
- deli oğlan sarığı
- unlu ispit dolması
- döşemeli mancar
- tavuklu börek
- düğün helvası
- tatlı börek
- etli mısır çorbası
- Tarhana
- fasulye kavurması
- su böreği
- fesleğenli gözleme
- pirinçli mantı
- geli teli
- Gıcır
- mezgit tava
- Halışka
- maydanoz köftesi
- Abdipaşa
- maydanoz dolması
- halışka ulus
- mancar dolması
- hamsi tava
- Lokma
- hamur atması
- kıymalı tarhana çorbası
- ıslama
- kuru yufkalı tavuk
- kabak burması
- kuru yufka
- kaha tatlısı
- kaşık helvası
- kalkan tavası