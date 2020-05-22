Bartın'ın neyi meşhur: Bartın'ın en meşhur yemekleri

Bartın'ın neyi meşhur, yöresel yemekleri, en ünlü yiyecekleri ve mutfak kültürü burada. Ayrıca Bartın'ın tatlıları, çorbası nelerdir, nesi meşhur anlattık!

Bartın’ın nesi meşhur, Batı Karadeniz Bölgesi’nde bulunan Bartın şehrimizin genellikle sebze ve sebze ürünleri meşhur olan yemekleri bulunmaktadır. Bartın’ın nesi meşhur, Bartın’a gittiğimde ne yemeliyim, yemeden dönmemem gereken lezzetler, Bartın’ın en meşhur ve en güzel yemekleri nelerdir diyorsanız doğru yerdesiniz.

Bartın’ın Meşhur Yemekleri ve Tatlıları

Pum Pum Çorbası

Kabak Burması

Amasra Salatası

Kırk Katlı Börek

Şap Köfte

Unlu İspit Çorbası

Bartın Tatlı Böreği

Bal Kabağı Böreği

Bartın’ın Diğer Meşhur Yiyecekleri

Pum pum çorbası; ismi kadar enteresan bir çorba çeşididir. Çorba içmeyi seviyorsanız bu değişik lezzeti denemelisiniz.

Kabak burması; ramazan ayı, bayram ve özel günlerde bu tatlıdan başka hiçbir tatlı yapılmaz ve tüketilmez desek yeridir. Şehrin en sevilen tatlısıdır. Bağımlılık yaptığı söylenmektedir ve Bartın’a gittiğinizde kesinlikle tatmanız gereken lezzetlerdendir.

Amasra salatası; hem görünüşü hem içerisine koyulan malzemelerin doğallığıyla bugüne kadar yediğiniz salataları unutun. Bu salata kullanılan tüm malzemeler organik olduğu için hepsi bir arada tüketildiğinde ağızda bambaşka bir tat bırakmaktadır.

Kırk katlı börek; çok zahmetli ama yemesi çok zevkli olan, lezzetli bir börektir. Kuru olan yufkaların içerisine ceviz ve fındık için bol bir şekilde koyularak hazırlanır. Eğer börek, hamur işi gibi yiyecekleri seviyorsanız kırk katlı böreği de Bartın’da kesinlikle tatmalısınız.

Bartın’ın Diğer Meşhur Yiyecekleri

Bartın’ın en meşhur yemekleri;