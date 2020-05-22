Bayburt'un neyi meşhur: Bayburt'un en meşhur yemekleri

Bayburt'un neyi meşhur, yöresel yemekleri, en ünlü yiyecekleri ve mutfak kültürü burada. Ayrıca Bayburt'un tatlıları, çorbası nelerdir, nesi meşhur anlattık!

Bayburt’un nesi meşhur, Doğu Karadeniz Bölgesi’nde bulunan Bayburt’un komşuları; Trabzon, Erzurum ve Erzincan’dır. Bu sebeple hem Karadeniz Bölgesi’nin hem de Doğu Anadolu Bölgesi’nin yemeklerinden etkilenmiştir. Sebze ve et yemekleri çok meşhur değildir. Genellikle unlu yemekler çok fazla tüketilmektedir.

Bayburt’un En Meşhur Yemekleri, Çorbaları ve Tatlıları

Tel Helvası

Tatlı Çorbası

Galacoş

Ekşi Lahana

Lor Dolması

Yalancı Dolma

Bayburt’un Diğer Meşhur Yiyecekleri

Tel helvası; Bayburt’a gittiğinizde yemeden dönmemeniz gereken ürünlerin başında gelmektedir. Tek başına yapmak oldukça zordur. Hem yapımı hem de pişirmesi oldukça zahmetlidir. Ancak hem şehirde hem de çevre illerde çok meşhur ve lezzetiyle bilinen bir tatlı türüdür.

Tatlı çorba; şehirde her evde pişirilmektedir. Hem ramazan ayında hem bayramlarda hem de özel günlerde sürekli yapılan ve gelen misafirlere ikram edilen bir çorba çeşididir. Hem besleyici olması hem de bol malzemesi olması sebebiyle Aşureye çok benzetilmektedir.

Galacoş; şehrin özel yemeklerindendir. Kesinlikle Bayburt’a geldiğinizde yemenizi öneririz. Pide ve kıyma ile yapılmakta ve sıcak bir şekilde servis edilmektedir.

Ekşi lahana; şehrin yine kendisine özgü bir yemeğidir. Bayburtluların vazgeçemediği lezzetlerden birisidir. Kavurma, bulgur ve lahana başlıca malzemelerdendir. Çok lezzetli olması sebebiyle yılın her döneminde yapılmakta ve tüketilmektedir.

Lor dolması; tatlı çorba gibi yine ramazan, bayram ve özel günlerde sürekli olarak yapılıp misafirlere sunulan lezzetli bir yemektir. Farklı çeşit peynirler ve pazı ile hazırlanıp pişirilir.

Yalancı dolma; her ne kadar Bayburt’ta genellikle unlu yemekler meşhur olsa da et ve sebzenin bir arada olduğu meşhur lezzetleri de vardır. Yalancı dolma da bu yemeklerden birisidir.

Bayburt’un Diğer Meşhur Yiyecekleri

Yukarıda saydığımız yemeklerin dışında Bayburt’un diğer meşhur yemekleri;