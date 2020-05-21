Bingöl'ün neyi meşhur: Bingöl'ün en meşhur yemekleri

Bingöl'ün neyi meşhur, yöresel yemekleri, en ünlü yiyecekleri ve mutfak kültürü burada. Ayrıca Bingöl'ün tatlıları, çorbası nelerdir, nesi meşhur anlattık!

Bingöl’ün nesi meşhur, Doğu Anadolu bölgesinde yer alan Bingöl’ün birbirinden güzel lezzetleri vardır. Genel olarak hayvansal gıda ağırlıklı bir mutfak kültürü bulunan Bingöl’de kış mevsiminde de buğday ve yazın kurutulan sebzelerin ağırlıkta olduğu bir beslenme şekli hâkimdir.

Bingöl’ün Meşhur Çorbaları, Yemekleri ve Tatlıları

Ayran Çorbası

Tutmaç Çorbası

Gömme

Mastuva

Sorina Pel

Löl

Bingöl’ün Diğer Meşhur Yiyecekleri

Ayran Çorbası

Bol yoğurt, döğme ve nohutun bir araya gelmesiyle yapılan Ayran Çorbası yörenin kendine has otlarıyla da oldukça lezzetli bir hale getirilmektedir. Yazın soğuk, kışın sıcak tercih edilen bir çorba Bingöl’ün en sevilen çorbalarından biri.

Tutmaç Çorba

Kış aylarında Bingöl sofralarında sıkça yerini alan Tutmaç Çorba; erişte, mercimek ve kavurmanın harmanlanmasıyla yapılıp tereyağı ile servis edilmektedir. Bingöl’e yolu düşenlerin içini ısıtacak bu çorba bol malzemeli yapılması sebebi ile tek başına da tüketilebilmektedir.

Gömme

Ağır bir yemek olması nedeni ile yoğunlukla kış aylarında yapılan Gömme, Bingöl’ün en bilindik lezzetlerindendir. Hamurdan yapılan bu yemek közlü ateş üzerinde toprak saclarda pişirilmektedir.

Mastuva

Pirinç veya bulgur, ayran ve tereyağı ile yapılan bu pratik ve güzel yemek yörenin en az malzemeli yemeklerindendir. Kıvamını alana kadar sürekli karıştırılarak pişirilmesi gereken bu yemek tahmin edilebileceğinden daha da lezzetlidir.

Sorina Pel

Pişirilen yufkaların dürüm haline getirilip kesilmesi, ardından da sık sık dizilerek yoğurt ve tereyağı ile lezzetlendirilmesiyle hazırlanan Sorina Pel, hem hazırlanması oldukça kolay hem de her öğün rahatlıkla tüketilebilecek güzel bir yemektir.

Löl

Bingöl’ün meşhur böreklerinden biri olan Löl; el açması hamur ile çökelek, kavurma ve peynirin birleşmesiyle hazırlanmaktadır. Farklı işlemlerden geçirilerek fırında pişirilen bu börek yapımı biraz zahmetli olsa da lezzetli tadıyla her daim sevilerek tüketilmektedir.

Bingöl’ün Diğer Meşhur Yiyecekleri

Bingöl’ün yöresel diğer yiyecekleri şu şekildedir: