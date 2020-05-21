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- Bingöl'ün neyi meşhur: Bingöl'ün en meşhur yemekleri
Bingöl'ün neyi meşhur: Bingöl'ün en meşhur yemekleri
- Özel Yazı
- 21.05.2020 - 18:06
Bingöl’ün nesi meşhur, Doğu Anadolu bölgesinde yer alan Bingöl’ün birbirinden güzel lezzetleri vardır. Genel olarak hayvansal gıda ağırlıklı bir mutfak kültürü bulunan Bingöl’de kış mevsiminde de buğday ve yazın kurutulan sebzelerin ağırlıkta olduğu bir beslenme şekli hâkimdir.
Bingöl’ün Meşhur Çorbaları, Yemekleri ve Tatlıları
- Ayran Çorbası
- Tutmaç Çorbası
- Gömme
- Mastuva
- Sorina Pel
- Löl
- Bingöl’ün Diğer Meşhur Yiyecekleri
Ayran Çorbası
Bol yoğurt, döğme ve nohutun bir araya gelmesiyle yapılan Ayran Çorbası yörenin kendine has otlarıyla da oldukça lezzetli bir hale getirilmektedir. Yazın soğuk, kışın sıcak tercih edilen bir çorba Bingöl’ün en sevilen çorbalarından biri.
Tutmaç Çorba
Kış aylarında Bingöl sofralarında sıkça yerini alan Tutmaç Çorba; erişte, mercimek ve kavurmanın harmanlanmasıyla yapılıp tereyağı ile servis edilmektedir. Bingöl’e yolu düşenlerin içini ısıtacak bu çorba bol malzemeli yapılması sebebi ile tek başına da tüketilebilmektedir.
Gömme
Ağır bir yemek olması nedeni ile yoğunlukla kış aylarında yapılan Gömme, Bingöl’ün en bilindik lezzetlerindendir. Hamurdan yapılan bu yemek közlü ateş üzerinde toprak saclarda pişirilmektedir.
Mastuva
Pirinç veya bulgur, ayran ve tereyağı ile yapılan bu pratik ve güzel yemek yörenin en az malzemeli yemeklerindendir. Kıvamını alana kadar sürekli karıştırılarak pişirilmesi gereken bu yemek tahmin edilebileceğinden daha da lezzetlidir.
Sorina Pel
Pişirilen yufkaların dürüm haline getirilip kesilmesi, ardından da sık sık dizilerek yoğurt ve tereyağı ile lezzetlendirilmesiyle hazırlanan Sorina Pel, hem hazırlanması oldukça kolay hem de her öğün rahatlıkla tüketilebilecek güzel bir yemektir.
Löl
Bingöl’ün meşhur böreklerinden biri olan Löl; el açması hamur ile çökelek, kavurma ve peynirin birleşmesiyle hazırlanmaktadır. Farklı işlemlerden geçirilerek fırında pişirilen bu börek yapımı biraz zahmetli olsa da lezzetli tadıyla her daim sevilerek tüketilmektedir.
Bingöl’ün Diğer Meşhur Yiyecekleri
Bingöl’ün yöresel diğer yiyecekleri şu şekildedir:
- Keldoş
- Kaburga Dolması
- Kalbur Hurması
- Tandır
- Dut Kavurması