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- Bitlis'in neyi meşhur: Bitlis'in en meşhur yemekleri
Bitlis'in neyi meşhur: Bitlis'in en meşhur yemekleri
- Özel Yazı
- 21.05.2020 - 18:22
Bitlis’in nesi meşhur, Doğu Anadolu Bölgesi’nden bir ilimiz olan Bitlis, özellikle bol etli ve sulu yemekleriyle bilinir. Bölgeye has bir şekilde lezzetlendirilmiş yemekleri, etleri bir de tandır fırınlarda pişiyorsa kaçırılmaması gereken tatlara adını yazdırmaktadır.
Bitlis’in Meşhur Çorbaları, Yemekleri ve Tatlıları
- Turşu Aşı Çorbası
- Gebol Çorbası
- Büryan
- Ciğer Taplaması
- Murtağa
- Teter
- Gürbez Tatlısı
- Bitlis’in Diğer Meşhur Yiyecekleri
Turşu Aşı Çorbası
Özellikle kış aylarında içleri ısıtan Turşu Aşı Çorbası; taze fasulye, aşurelik buğday, en önemli malzemesi olan ekşi erik pestili ve daha pek çok malzemenin harmanlanmasıyla hazırlanan doyurucu bir lezzettir.
Gebol Çorbası
Ana maddesi darı olan bu çorba, içerisine kurut aylanı katılarak yapılmakta ve tereyağı ile servis edilmektedir. Bitlis’in meşhur yöresel çorbalarından olan Gebol çorbasını da mutlaka tatmalısınız.
Büryan
Özel kuyu tandırlarında pişirilerek hazırlanan Büryan, kuzu etinden yapılmakta ve yine kuyu tandırlarında pişirilen tandır ekmeğinin üzerine konularak servis edilmektedir. Yolunuz Bingöl’e düştüyse bu eşsiz lezzeti kaçırmamalısınız.
Ciğer Taplaması
Ciğer sevenlerin tadına bayılacağı bu yemek koyun ciğeri ve köftelik bulgurla yapılmaktadır. Bitlis’in meşhur yöresel yemeklerin başında gelenlerden biri olan Ciğer Taplaması, pek çok restoranda rahatlıkla bulmak mümkün.
Murtağa
Görünüşü mıhlamaya benzeyen ve az malzemeyle hazırlanan bu yemeğin yapımı da oldukça kolay. Tereyağı, un ve yumurtanın muhteşem uyumundan doğan Murtağa, yörenin özellikle sabah kahvaltılarında yerini alan lezzetlerinden biri.
Teter
Meşhur tandır ekmeğinin pekmez ve tereyağı bile buluşmasıyla ortaya çıkan bu yöresel tatlı, yapılışının kolay olması ve lezzetli olması sebebi ile sıklıkla tercih edilmektedir.
Güzbez Tatlısı
Bitlis’in diğer meşhur bir tadı ise Güzbez Tatlısıdır. Kaynatılmış bal ve cevizle yapılan bu tatlı çok yaygın olmasa da deneyenin bir daha tatmak istediği türden.
Bitlis’in Meşhur Diğer Yiyecekleri
Bitlis mutfağında yerini alan diğer lezzetli yiyecekler şu şekildedir:
- Corti Aşı
- Bitlis Köftesi
- Halise
- Glorik
- Şemşemok
- Lahanalı Muşki Çorbası
- Domates Şilesi