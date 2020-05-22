Bolu'nun neyi meşhur: Bolu'nun en meşhur yemekleri

Bolu'nun neyi meşhur, yöresel yemekleri, en ünlü yiyecekleri ve mutfak kültürü burada. Ayrıca Bolu'nun tatlıları, çorbası nelerdir, nesi meşhur anlattık!

Bolu’nun nesi meşhur, Karadeniz Bölgesi’nde bulunan ve pek çok doğal güzelliğiyle ülkemizde görülmesi gereken yerler arasına adını yazdıran Bolu, aynı zamanda tarihi padişahlar mutfağına kadar dayanan ve Mengen’de aşçıları ile de meşhurdur. Bolu’nun doğa harikalarının nasıl kaçırılmadan görülmesi gerekiyorsa, Bolu mutfağının o muhteşem lezzetlerinin de muhakkak tadılması gerektiğini düşünüyoruz. O halde gelin Güzel Bolu’nun güzel yemeklerine bir bakalım..

Bolu’nun Meşhur Çorbaları, Yemekleri ve Tatlıları

Ovmaç Çorbası

İmaret Çorbası

Abant Kebabı

Kartalkaya Kebabı

Mengen Pilavı

Kaldırık Dolması

Bolubeyi Tatlısı

Bolu’nun Diğer Meşhur Yiyecekleri

Ovmaç Çorbası

Kış aylarının vazgeçilmezlerinden olan Ovmaç Çorbası, bol malzemeyle yapılması nedeniyle oldukça doyurucu bir lezzettir. Oğmaç çorbası olarak da bilinen bu çorba; nohut, hamur parçaları, salça ve soğanın harmanlanmasıyla hazırlanmaktadır.

İmaret Çorbası

Osmanlı mutfağından günümüze gelen İmaret Çorbası; pirincin süt içerisinde pişirilmesi, ardından soğan eklenerek terbiye edilmesiyle hazırlanan oldukça farklı bir çorbadır.

Abant Kebabı

Doğasıyla kendisine hayran bırakan Abant, kebabı ile de aynı etkiyi bırakıyor. Bolu’nun en lezzetli et yemeklerinin başında gelen Abant Kebabı, buraya yolu düşenlerin muhakkak denemesi gereken yemeklerden biri. Kızarmış ekmeğin üzerine konulan köz patlıcanın, kuzu eti, mantar, domates, soğan, biber ile doldurulması ve son olarak üzerine rendelenmiş kaşar ilave edilmesiyle hazırlanan bu yemek nefis lezzetiyle damaklarınızı çatlatacak!

Kartalkaya Kebabı

Bolu’da kebapların sınırı yok adeta. Bir başka güzel Bolu yemeği olan Kartalkaya Kebabı, sotelenmiş kuzu etlerinin arpacık soğan, havuç, kabak ve türlü çeşnilerle bir araya gelmesiyle hazırlanmaktadır. Bu nefis lezzetin servisi de volovan içinde yapılmakta, damaklara hitap ettiği kadar göze de hitap etmektedir.

Mengen Pilavı

Meşhur aşçıların diyarı Mengen’den gelen bu harika pilavın içinde lezzetli ne ararsanız var. Kuzu eti, mantar, ceviz, domates ve dereotunun ahenkli uyumundan ortaya çıkan bu pilavı Bolu’ya yolu düşenlerin kaçırmamasını öneririz. Bu güzel pilavın yanına buz gibi, köpüklü bir ayran söylemeyi de unutmayın elbette..

Kaldırık Dolması

Yine Mengen yöresine ait yemekler arasında olan bu dolma, hodan yaprağı olarak da bilinen kaldırıkların haşlandıktan sonra soğan, sarımsak ve mısır unu eklenerek sarma usulünde pişirilmesiyle hazırlanmaktadır. Servis ederken de sarımsaklı yoğurt eklemeyi de ihmal etmeyelim tabii.

Bolubeyi Tatlısı

Görünüş itibari ile profiterole benzeyen Bolubeyi Tatlısı, hazırlanan hamurların piştikten sonra arasına krema eklenmesi ve üzerine de çikolata dökülmesiyle servis ediliyor. “Ee, peki farkı ne?” dediğinizi duyar gibiyiz. Farkı yine servis edilirken üzerine koyulan Bolu’nun meşhur Saray Helvası elbette. Siz de bu muhteşem lezzeti denemeden Bolu’dan ayrılmayın deriz.

Bolu’nun Diğer Meşhur Lezzetleri

Kaç muhteşem lezzetini sıralarsak sıralayalım sonunu getiremeyecekmişiz gibi duran Bolu’nun diğer meşhur yemekleri ise şöyle: