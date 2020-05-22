Burdur'un neyi meşhur: Burdur'un en meşhur yemekleri

Burdur'un neyi meşhur, yöresel yemekleri, en ünlü yiyecekleri ve mutfak kültürü burada. Ayrıca Burdur'un tatlıları, çorbası nelerdir, nesi meşhur anlattık!

Burdur’un nesi meşhur, Akdeniz Bölgesi’nde yer alan Burdur, Türkiye’nin dört bir yanında olduğu gibi damaklarda muhteşem tatlar bırakan bir mutfak kültürüne sahip. Burdur’da neler yeneceğini merak edenler için en leziz yemekleri sizler için derledik.

Burdur’un Meşhur Çorbaları, Yemekleri ve Tatlıları

Mürdümek Aşı

Burdur Testi Kebabı

Burdur Şiş

Dirmil Kebabı

Gazel Böreği

Kömbe (Çanak Ekmeği)

İncir Dolması

Burdur’un Diğer Meşhur Yiyecekleri

Mürdümek Aşı

Çeltikçi bölgesinde yetişen mercimek benzeri bir bakla türü olan mürdümek, soğan, salça ve tereyağı ile yapılan bu çorba, her mevsim Burdur sofralarında yerini alan yöresel bir lezzet.

Burdur Testi Kebabı

Koyun etinin yağlı kaburga kısmından yapılan bu lezzetli yemek, dar ağızlı testilerin içinde ve kömür ateşinde ağır ağır pişirilerek yapılmaktadır. Burdur’a yolunuz düştüyse patates ve patlıcan gibi çeşitli sebzelerle servis edilen Testi Kebabını denemeden geçmeyin deriz.

Burdur Şiş

Ülkemizde yapılan diğer şişlerden farklı olarak Burdur Şişin içine tuzdan başka bir baharat girmiyor. Kuzu veya keçi eti, kuyruk yağı ve tuzla yapılan şiş, yanında bol bol pideyle servis ediliyor.

Dirmil Kebabı

Oğlak ya da kuzu etiyle yapılan bu güzel kebap kömür üzerinde yaklaşık 3 saat pişirilerek hazırlanmaktadır. Yapım olarak zahmetli olsa da lezzetine değen Dirmil Kebabı Sırık Kebabı olarak da bilinmektedir.

Gazel Böreği

Hamuru un ve nişastadan, iç harcı ise rendelenmiş soğan, patates ve kıymadan oluşan Gazel Böreği Burdur’un yapılması emek isteyen yöresel tatlarından biridir. Kazel böreği de denilen bu börek özellikle yer ocaklarında ve mangal ateşinde pişirildiğinde daha da lezzetli bir hal almaktadır.

Kömbe (Çanak Ekmeği)

Hamur, tahin, ceviz, pekmez veya haşhaş ve yağ ile yapılan Kömbe özellikle Bucak ilçesi ve civarının yöresel bir lezzetidir. Bir leğenin içine dizilen ve altı üstü sacla kapatılan Kömbe, köz ile hem alttan hem üstten pişirilerek hazırlanır.

İncir Dolması

Çekilmiş cevizle doldurulan kuru incirlerin süt, su ve tereyağı ile pişirilmesiyle hazırlanan bu tatlı, hafif lezzetleri sevenler için oldukça ideal. İsteğe göre pekmez ya da kaymakla da servis edilebilen bu tatlıyı mutlaka denemelisiniz.

Burdur’un Diğer Meşhur Lezzetleri

Burdur yöresinin diğer güzel yiyecekleri şu şekildedir: