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- Burdur'un neyi meşhur: Burdur'un en meşhur yemekleri
Burdur'un neyi meşhur: Burdur'un en meşhur yemekleri
- Özel Yazı
- 22.05.2020 - 04:07
Burdur’un nesi meşhur, Akdeniz Bölgesi’nde yer alan Burdur, Türkiye’nin dört bir yanında olduğu gibi damaklarda muhteşem tatlar bırakan bir mutfak kültürüne sahip. Burdur’da neler yeneceğini merak edenler için en leziz yemekleri sizler için derledik.
Burdur’un Meşhur Çorbaları, Yemekleri ve Tatlıları
- Mürdümek Aşı
- Burdur Testi Kebabı
- Burdur Şiş
- Dirmil Kebabı
- Gazel Böreği
- Kömbe (Çanak Ekmeği)
- İncir Dolması
- Burdur’un Diğer Meşhur Yiyecekleri
Mürdümek Aşı
Çeltikçi bölgesinde yetişen mercimek benzeri bir bakla türü olan mürdümek, soğan, salça ve tereyağı ile yapılan bu çorba, her mevsim Burdur sofralarında yerini alan yöresel bir lezzet.
Burdur Testi Kebabı
Koyun etinin yağlı kaburga kısmından yapılan bu lezzetli yemek, dar ağızlı testilerin içinde ve kömür ateşinde ağır ağır pişirilerek yapılmaktadır. Burdur’a yolunuz düştüyse patates ve patlıcan gibi çeşitli sebzelerle servis edilen Testi Kebabını denemeden geçmeyin deriz.
Burdur Şiş
Ülkemizde yapılan diğer şişlerden farklı olarak Burdur Şişin içine tuzdan başka bir baharat girmiyor. Kuzu veya keçi eti, kuyruk yağı ve tuzla yapılan şiş, yanında bol bol pideyle servis ediliyor.
Dirmil Kebabı
Oğlak ya da kuzu etiyle yapılan bu güzel kebap kömür üzerinde yaklaşık 3 saat pişirilerek hazırlanmaktadır. Yapım olarak zahmetli olsa da lezzetine değen Dirmil Kebabı Sırık Kebabı olarak da bilinmektedir.
Gazel Böreği
Hamuru un ve nişastadan, iç harcı ise rendelenmiş soğan, patates ve kıymadan oluşan Gazel Böreği Burdur’un yapılması emek isteyen yöresel tatlarından biridir. Kazel böreği de denilen bu börek özellikle yer ocaklarında ve mangal ateşinde pişirildiğinde daha da lezzetli bir hal almaktadır.
Kömbe (Çanak Ekmeği)
Hamur, tahin, ceviz, pekmez veya haşhaş ve yağ ile yapılan Kömbe özellikle Bucak ilçesi ve civarının yöresel bir lezzetidir. Bir leğenin içine dizilen ve altı üstü sacla kapatılan Kömbe, köz ile hem alttan hem üstten pişirilerek hazırlanır.
İncir Dolması
Çekilmiş cevizle doldurulan kuru incirlerin süt, su ve tereyağı ile pişirilmesiyle hazırlanan bu tatlı, hafif lezzetleri sevenler için oldukça ideal. İsteğe göre pekmez ya da kaymakla da servis edilebilen bu tatlıyı mutlaka denemelisiniz.
Burdur’un Diğer Meşhur Lezzetleri
Burdur yöresinin diğer güzel yiyecekleri şu şekildedir:
- Burdur Ceviz Ezmesi
- Kabak Helvası
- Çekme
- Burdur Muhallebisi
- Patlıcan Reçeli
- Peynirli Pide
- Mısır Böreği
- Teneke Kebabı
- Gölhisar Kavurması
- Sarma Aşı
- Sülük Aşı
- Pelte
- Demir Tatlısı