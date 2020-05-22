Bursa'nın neyi meşhur: Bursa'nın en meşhur yemekleri

Bursa'nın neyi meşhur, yöresel yemekleri, en ünlü yiyecekleri ve mutfak kültürü burada. Ayrıca Bursa'nın tatlıları, çorbası nelerdir, nesi meşhur anlattık!

Bursa’nın nesi meşhur, Türkiye’nin 4. Kalabalık ili olan Osmanlı şehri Bursa Türkiye’nin en yaşanabilir şehirleri arasında 1. Sırada yer almaktadır. Her köşesinde ayrı bir lezzet olan Bursa’nın meşhur yiyecekleri nelerdir, gelin görelim..

Bursa’nın En Meşhur Yemekleri, Tatlıları ve Ürünleri

Bursa İskender Kebabı

İnegöl Köfte

Pideli Köfte

Kıymalı Cantık

Kemalpaşa Tatlısı

Cendere Baklavası

Tahinli Pide

Bursa’nın Diğer Meşhur Yiyecekleri

Bursa İskender Kebap

Ülkemizin her noktasında sevilerek tüketilen yemeklerden biri olan İskender Kebabın esas çıkış noktası uzun seneler önce Bursa’daki Kayhan Çarşısıdır. Pidenin üzerine konulan koyun etinden yapılan dönerin, tereyağı ve domates sos ile lezzetlendirilmesiyle bir tat şölenine dönüşen İskender’i muhakkak Bursa’da denemelisiniz.

İnegöl Köfte

Dana eti ve kuzu etinin beraberce kullanıldığı ve yapımı oldukça zahmetli olan İnegöl Köfte 110 yıldır Bursa’da en lezzetli haliyle yapılan muhteşem bir diğer lezzettir.

Pideli Köfte

Mangalda ya da ızgarada hazırlanan köftelerle yapılan Pideli Köfte, yapılış şekliyle İskender’e benzemektedir. Bursa’ya yolu düşenlerin bu lezzeti de denemesini kesinlikle öneriyoruz.

Kıymalı Cantık

Tatar mutfağında yapılan bir çeşit çörek olan Kıymalı Cantık, boyutlarıyla fındık lahmacunu hatırlatsa da oldukça farklı bir tattır. Ağzı açık pide şeklinde yapılan bu lezzetli çörek kıymalı olabildiği gibi kuşbaşı ve kaşarlı da yapılabilmektedir.

Kemalpaşa Tatlısı

Özel bir peynirin kullanılmasıyla üretilen Kemalpaşa tatlısı, Bursa’nın en sevilen tatlılarındandır. Mustafakemalpaşa ilçesinde üretilen bu şerbetli tatlıyı muhakkak yerinde yemelisiniz.

Cendere Baklavası

Bursa’nın en eski tatlılarından biri olan Cendere Baklavası, yapımının oldukça zahmetli olması nedeniyle çok kolay bulunamasa da bayramların vazgeçilmezlerindendir.

Tahinli Pide

Bursa dışında fazla bilinmese de bölgede çok sık tüketilen Bursa lezzetlerinden biridir Tahinli Pide. Özellikle sabah saatlerinde fırınlardan yükselen muhteşem tahin kokusuyla cezbeden Tahinli Pide, kahvaltılarda da sıklıkla tercih edilen yiyeceklerinden biridir.

Bursa’nın Meşhur Ürünleri

Bursa denilince akla gelen ilk şeylerin Kestane Şekeri, Bursa’nın o mis kokan şeftalileri ve dağ çilekleri ile Mihaliç peyniri olduğunu söylemeyi de unutmayalım.

Bursa’nın Diğer Meşhur Yiyecekleri

Bursa’nın say say bitmez lezzetlerinden diğerleri ise şu şekildedir: