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- Bursa'nın neyi meşhur: Bursa'nın en meşhur yemekleri
Bursa'nın neyi meşhur: Bursa'nın en meşhur yemekleri
- Özel Yazı
- 22.05.2020 - 04:12
Bursa’nın nesi meşhur, Türkiye’nin 4. Kalabalık ili olan Osmanlı şehri Bursa Türkiye’nin en yaşanabilir şehirleri arasında 1. Sırada yer almaktadır. Her köşesinde ayrı bir lezzet olan Bursa’nın meşhur yiyecekleri nelerdir, gelin görelim..
Bursa’nın En Meşhur Yemekleri, Tatlıları ve Ürünleri
- Bursa İskender Kebabı
- İnegöl Köfte
- Pideli Köfte
- Kıymalı Cantık
- Kemalpaşa Tatlısı
- Cendere Baklavası
- Tahinli Pide
- Bursa’nın Diğer Meşhur Yiyecekleri
Bursa İskender Kebap
Ülkemizin her noktasında sevilerek tüketilen yemeklerden biri olan İskender Kebabın esas çıkış noktası uzun seneler önce Bursa’daki Kayhan Çarşısıdır. Pidenin üzerine konulan koyun etinden yapılan dönerin, tereyağı ve domates sos ile lezzetlendirilmesiyle bir tat şölenine dönüşen İskender’i muhakkak Bursa’da denemelisiniz.
İnegöl Köfte
Dana eti ve kuzu etinin beraberce kullanıldığı ve yapımı oldukça zahmetli olan İnegöl Köfte 110 yıldır Bursa’da en lezzetli haliyle yapılan muhteşem bir diğer lezzettir.
Pideli Köfte
Mangalda ya da ızgarada hazırlanan köftelerle yapılan Pideli Köfte, yapılış şekliyle İskender’e benzemektedir. Bursa’ya yolu düşenlerin bu lezzeti de denemesini kesinlikle öneriyoruz.
Kıymalı Cantık
Tatar mutfağında yapılan bir çeşit çörek olan Kıymalı Cantık, boyutlarıyla fındık lahmacunu hatırlatsa da oldukça farklı bir tattır. Ağzı açık pide şeklinde yapılan bu lezzetli çörek kıymalı olabildiği gibi kuşbaşı ve kaşarlı da yapılabilmektedir.
Kemalpaşa Tatlısı
Özel bir peynirin kullanılmasıyla üretilen Kemalpaşa tatlısı, Bursa’nın en sevilen tatlılarındandır. Mustafakemalpaşa ilçesinde üretilen bu şerbetli tatlıyı muhakkak yerinde yemelisiniz.
Cendere Baklavası
Bursa’nın en eski tatlılarından biri olan Cendere Baklavası, yapımının oldukça zahmetli olması nedeniyle çok kolay bulunamasa da bayramların vazgeçilmezlerindendir.
Tahinli Pide
Bursa dışında fazla bilinmese de bölgede çok sık tüketilen Bursa lezzetlerinden biridir Tahinli Pide. Özellikle sabah saatlerinde fırınlardan yükselen muhteşem tahin kokusuyla cezbeden Tahinli Pide, kahvaltılarda da sıklıkla tercih edilen yiyeceklerinden biridir.
Bursa’nın Meşhur Ürünleri
Bursa denilince akla gelen ilk şeylerin Kestane Şekeri, Bursa’nın o mis kokan şeftalileri ve dağ çilekleri ile Mihaliç peyniri olduğunu söylemeyi de unutmayalım.
Bursa’nın Diğer Meşhur Yiyecekleri
Bursa’nın say say bitmez lezzetlerinden diğerleri ise şu şekildedir:
- Anjelik Reçeli
- Düğün Helvası
- Cevizli Lokum
- Bağdat Hurması Tatlısı