Çanakkale'nin neyi meşhur: Çanakkale'nin en meşhur yemekleri

Çanakkale'nin neyi meşhur, yöresel yemekleri, en ünlü yiyecekleri ve mutfak kültürü burada. Ayrıca Çanakkale'nin tatlıları, çorbası nelerdir, nesi meşhur anlattık!

Çanakkale’nin nesi meşhur, Kuzeybatı Anadolu’da yer alan, destansı bir tarihe ve kültüre ev sahipliği yapan Çanakkale’nin yöresel yemekleri de göz dolduruyor. İşte Çanakkale’nin meşhur yemekleri..

Çanakkale’nin Meşhur Çorbaları, Yemekleri ve Tatlıları

İskorpit Çorbası

Ovmaç Çorbası

Tumbi

Çırpma

Melki Yemeği

Börülce Köftesi

Yumurtalı Tiken

Tuzlu Sardalya

Patlıcan Turşusu

Basma Helvası

Çanakkale’nin Diğer Meşhur Yiyecekleri

İskorpit Çorbası

İskorpit balığı ve çeşitli sebzelerin bir araya gelmesiyle hazırlanan bu muazzam çorbayı Çanakkale’ye yolunuz düşerse muhakkak denemelisiniz.

Ovmaç Çorbası

Az malzemeyle de lezzetli şeyler yapılabileceğinin adeta kanıtı olan bu çorba; soğan, un, salça ya da pul biberin harmanlanmasıyla hazırlanmaktadır.

Tumbi

Göce, patlıcan, maydanoz ve domatesle hazırlanan Tumbi, Çanakkale’nin en özel lezzetlerinden biridir. Öncede tavada kavrulup ardından fırınlanan bu lezzet zeytinyağı ile de taçlandırılarak servis edilmektedir.

Çırpma

Ispanak ve soğanın un ve su ile bir araya getirilmesiyle ortaya çıkarılan bu yemek fırınlarda nar gibi kızartılarak servis ediliyor.

Melki Yemeği

Bir mantar çeşidi olan melkinin başrolde olduğu bu yemek az malzemeyle nefis bir lezzet sunarak Çanakkale’nin muhteşem lezzetlerine adını yazdırıyor.

Börülce Köftesi

Börülcenin her haline bir de bu leziz köfte hali ekleniyor. Çanakkale’nin farklı yöresel lezzetlerinden biri olan Börülce köftesi; börülcenin domates, soğan ve baharatlarla harmanlanmasıyla hazırlanıyor.

Yumurtalı Tiken

Tam bir protein ve vitamin deposu olan Yumurtalı Tiken; şevketi bostan, yumurta, salça ve soğanla hazırlanan muhteşem bir lezzet.

Tuzlu Sardalya

Çanakkale bölgesinde oldukça meşhur olan sardalya balığının aylar süren bir emekle hazırlanmasıyla ortaya çıkan bu nefis yemek Çanakkale’ye yolu düşenlerin muhakkak denemesi gereken tatlardan biri.

Patlıcan Turşusu

Oldukça emek isteyen bu turşu lezzetiyle diğer bütün turşulardan farkını ortaya koyuyor. Çanakkale usulü patlıcan turşusu; patlıcan, lahana ve kerevizin ayrı ayrı işlemden geçirilerek bir iple bağlanmasıyla hazırlanıyor. Bu turşu bir başka, denemeyi unutmayın.

Basma Helvası

Un, şeker ve cevizle hazırlanan bu helvanın en büyük farkı lezzetini zeytinyağı ile tamamlıyor olması. Soğuk olarak servis edilen bu helva gönüllerinizi fethedecek.

Çanakkale’nin Diğer Meşhur Lezzetleri

O kadar güzel bir mutfağı var ki Çanakkale’nin saymakla sonu gelmez. İşte fırsatını bulursanız kesinlikle denemeniz gereken diğer meşhur yiyecekler: