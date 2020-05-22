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- Çankırı'nın neyi meşhur: Çankırı'nın en meşhur yemekleri
Çankırı'nın neyi meşhur: Çankırı'nın en meşhur yemekleri
- Özel Yazı
- 22.05.2020 - 04:22
Çankırı’nın nesi meşhur, İç Anadolu Bölgesi’nin çok çeşitli sofralarını oluşturan yerlerden biri de Çankırı. Birbirinden nefis yemekleriyle dikkat çeken Çankırı’nın neleri meşhur, bir göz atalım.
Çankırı’nın Meşhur Çorbaları, Yemekleri ve Tatlıları
- Cimcik Hamuru Çorbası
- Tatar Hamuru Çorbası
- Sarımsaklı Et
- Yaren Güveci
- Mıkla
- Yazma Çöreği
- Hameyli
- Çankırı’nın Diğer Meşhur Yiyecekleri
Cimcik Hamur Çorbası
Cimcik denilen hamur parçaları, yoğurt, tereyağı ve baharatlarla harmanlarak hazırlanan bu çorba Çankırı’nın lezzetli yöresel çorbalarından biridir.
Tatar Hamuru Çorbası
Mercimek, erişte, salça, tereyağı ve başka pek çok malzemenin de eklenerek yapıldığı bu çorba piştikten sonra sarımsaklı yoğurt ile servis edilen enteresan bir lezzet. Çankırı’ya uğrarsanız bir deneyin deriz.
Sarımsaklı Et
Bir hayli lezzetli olan et yemeklerinden biri olan Sarımsaklı Et yemeği, kuşbaşı et, soğan ve salçanın kavrulmasıyla hazırlanıyor ancak bu yemeğin yıldız bir oyuncusu var: Kabuklu Sarımsak! Olur mu demeyin, çok da güzel olur..
Yaren Güveci
Kuşbaşı etin çeşitli sebzelerle pişirildiği bu nefis yemek, tadını hem bol malzemesinden hem de yemeklere ayrı bir lezzet katan güvecinden alıyor. Çankırılıların vazgeçilmezi olan bu yemeği şansınız olursa muhakkak tatmalısınız.
Mıkla
Yumurtanın en güzel hallerinden biri olan Mıkla, Çankırı’da kahvaltı sofralarının da vazgeçilmez çeşitlerinden biridir. Oldukça pratik bir kahvaltılık olan Mıkla, kavrulan yumurtanın üzerine yoğurt dökülerek servis edilmektedir.
Yazma Çöreği
Çankırı’nın muhteşem lezzetli hamur işlerinden biri olan Yazma Çöreği, kesinlikle denenmesi gerekenlerden. Kat kat açılan ve yağlanan mayalı hamurun içerisine çekilmiş ceviz katılarak hazırlanan bu meşhur çörek fırında pişirildikten sonra dilimlenerek tüketiliyor.
Hameyli
Çankırı’nın yöresel tatlılarından biri olan Hameyli, elde açılan hamurların içerisine ceviz konulup muska şeklinde kapatılıp fırınlanması ve şerbetlenmesiyle hazırlanan bir tatlıdır. Hameyli, oldukça meşakkatli bir tatlı olsa da damaklarda nefis bir tat bırakır.
Çankırı’nın Diğer Meşhur Yiyecekleri
Anlatmakla bitmeyecek diğer meşhur Çankırı lezzetleri şöyledir:
- İnce Ekmek Muskası
- Yumurta Tatlısı
- Nokul
- Tavuklu Kuru Bamya
- Pıhtı
- Kül Çöreği
- Çizlembeç
- Perişka
- Avuz