Çankırı'nın neyi meşhur: Çankırı'nın en meşhur yemekleri

Çankırı'nın neyi meşhur, yöresel yemekleri, en ünlü yiyecekleri ve mutfak kültürü burada. Ayrıca Çankırı'nın tatlıları, çorbası nelerdir, nesi meşhur anlattık!

Çankırı’nın nesi meşhur, İç Anadolu Bölgesi’nin çok çeşitli sofralarını oluşturan yerlerden biri de Çankırı. Birbirinden nefis yemekleriyle dikkat çeken Çankırı’nın neleri meşhur, bir göz atalım.

Çankırı’nın Meşhur Çorbaları, Yemekleri ve Tatlıları

Cimcik Hamur Çorbası

Cimcik denilen hamur parçaları, yoğurt, tereyağı ve baharatlarla harmanlarak hazırlanan bu çorba Çankırı’nın lezzetli yöresel çorbalarından biridir.

Tatar Hamuru Çorbası

Mercimek, erişte, salça, tereyağı ve başka pek çok malzemenin de eklenerek yapıldığı bu çorba piştikten sonra sarımsaklı yoğurt ile servis edilen enteresan bir lezzet. Çankırı’ya uğrarsanız bir deneyin deriz.

Sarımsaklı Et

Bir hayli lezzetli olan et yemeklerinden biri olan Sarımsaklı Et yemeği, kuşbaşı et, soğan ve salçanın kavrulmasıyla hazırlanıyor ancak bu yemeğin yıldız bir oyuncusu var: Kabuklu Sarımsak! Olur mu demeyin, çok da güzel olur..

Yaren Güveci

Kuşbaşı etin çeşitli sebzelerle pişirildiği bu nefis yemek, tadını hem bol malzemesinden hem de yemeklere ayrı bir lezzet katan güvecinden alıyor. Çankırılıların vazgeçilmezi olan bu yemeği şansınız olursa muhakkak tatmalısınız.

Mıkla

Yumurtanın en güzel hallerinden biri olan Mıkla, Çankırı’da kahvaltı sofralarının da vazgeçilmez çeşitlerinden biridir. Oldukça pratik bir kahvaltılık olan Mıkla, kavrulan yumurtanın üzerine yoğurt dökülerek servis edilmektedir.

Yazma Çöreği

Çankırı’nın muhteşem lezzetli hamur işlerinden biri olan Yazma Çöreği, kesinlikle denenmesi gerekenlerden. Kat kat açılan ve yağlanan mayalı hamurun içerisine çekilmiş ceviz katılarak hazırlanan bu meşhur çörek fırında pişirildikten sonra dilimlenerek tüketiliyor.

Hameyli

Çankırı’nın yöresel tatlılarından biri olan Hameyli, elde açılan hamurların içerisine ceviz konulup muska şeklinde kapatılıp fırınlanması ve şerbetlenmesiyle hazırlanan bir tatlıdır. Hameyli, oldukça meşakkatli bir tatlı olsa da damaklarda nefis bir tat bırakır.

