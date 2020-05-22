Çorum'un neyi meşhur: Çorum'un en meşhur yemekleri

Çorum'un neyi meşhur, yöresel yemekleri, en ünlü yiyecekleri ve mutfak kültürü burada. Ayrıca Çorum'un tatlıları, çorbası nelerdir, nesi meşhur anlattık!

Çorum’un nesi meşhur, Orta Karadeniz Bölgesi’nde yer alan Çorum’un öyle nefis lezzetleri var ki, ülkemizin dört bir yanına nam salmış durumda. Gelin, bu lezzetleri beraber inceleyelim.

Çorum’un En Meşhur Ürünleri, Çorbaları, Yemekleri ve Tatlıları

Çatal Aşı

İskilip Dolması

Pastırmalı Madımak

Yaprak İçi Aşı

Çorum Mantısı

Söbelek Dolması

Yırtma Aşı

Teltel

Çorum’un Diğer Meşhur Yiyecekleri

Çatal Aşı

Doyuruculuğuyla bilinen Çatal Aşı, yeşil mercimek ve buğday ile hazırlanan enfes bir çorbadır. Öyle ki çorba olarak tüketilse de yemek kategorisine de kolaylıkla girebilir.

İskilip Dolması

İskilip ilçesine özgü yemeklerden biri olan bu enfes dolma özellikle düğünlerin vazgeçilmez yemeklerinden sayılıyor. Büyük kazanlarda en az 15 saat pişirilerek hazırlanan bu yemeğin başrollerini ise Akçeltik pirinci, et, et suyu ve kuyruk ya da sığır iç yağı paylaşıyor.

Pastırmalı Madımak

Görünüşü ıspanağa benzeyen bu yemek madımak ve pastırmanın buluşmasıyla ortaya çıkan Çorum’un yöresel lezzetlerinden biri.

Yaprak İçi Aşı

Bu yemeğin içinde yok yok! Mercimek, nohut, kuru börülce, bulgur ve daha çeşit çeşit malzemeyle hazırlanan Yaprak İçi Aşının en büyük özelliği ise asma yaprağıyla servis edilmesi.

Çorum Mantısı

Ülkemizde pek çok çeşidi bulunan mantının bir de Çorum usulünü deneyin. Hamuru, kıyması, bol salça sosu ve tereyağıyla ortaya çıkan bu muhteşem lezzet Çorum’a yolu düşenlerin mutlaka denemesi gereken nefis tatlardan biri. Üzerine sarımsaklı yoğurt koymayı da unutmayın tabi :)

Söbelek Dolması

Bir mantar yemeği olan Söbelek dolması Çorum’un en özel lezzetlerinden biri. Onu özel kılan ise kullanılan mantarın Çorum ve civarında yetişen morel mantarı olarak da bilinen kuzu kulağından yapılmasıdır.

Yırtma Aşı

Çorum’un muhteşem yöresel yemeklerinden biri olan Yırtma Aşı, adını asma yapraklarının yırtılarak yapılmasından alıyor. Ekşi sevenlerin beğenisini kazanacak olan bu yemek istenirse kuşbaşı et veya kemikli kuzu incikle de taçlandırılabiliyor.

Teltel

Pişmaniye sevenlerin oldukça beğeneceği Teltel tatlısı; un, şeker ve su ile hazırlanıyor.

Çorum’un Meşhur Ürünleri

Çorum denilince akla elbette ilk olarak leblebi geliyor. Hele bir de taze kavruluyorsa, kokusuyla bile sizi kendine çekecektir.

Çorum’a has bir diğer ürün olan Kargı Tulum Peynirini de unutmayalım. İnek, koyun ve manda sütünden elde edilen bu peynir epey emek istese de tadı buna değer doğrusu.

Çorum’un Diğer Meşhur Yiyecekleri

Çorum yöresinin diğer lezzetli yiyecekleri şu şekilde: