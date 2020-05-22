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- Denizli'nin neyi meşhur: Denizli'nin en meşhur yemekleri
Denizli'nin neyi meşhur: Denizli'nin en meşhur yemekleri
- Özel Yazı
- 22.05.2020 - 04:39
Denizli’nin nesi meşhur, Türkiye’nin en büyük 15. Büyük şehri olan Denizli, Pamukkale Travertenleri, Ağlayan Kaya Şelalesi, Antik kentleriyle meşhur olduğu kadar leziz mutfağıyla da adından söz ettiriyor. Denizli’nin leziz yemeklerini gelin birlikte tanıyalım..
Denizli’nin En Meşhur Çorbaları, Yemekleri ve Tatlıları
- Arabaşı Çorbası
- Yen Böreği
- Kuyu Kebabı
- Patlıcan Kapama
- Pekmezde Kabak Aşı
- Börülce Böreği
- Çiğ Dolma
- Denizli’nin Diğer Meşhur Yiyecekleri
Arabaşı Çorbası
Oldukça özel olan bu çorba hem lezzetli hem de bir o kadar bereketlidir. Özel olarak hazırlanan hamurun tavşan etiyle ortaya çıkardığı bu farklı ve güzel lezzeti siz de denemelisiniz.
Yen Böreği
Kıyma, soğan ve baharatların bir araya gelmesiyle hazırlanan harcın, mısır unu katılarak hazırlanmış hamurla buluşmasıyla ortaya çıkan bu muazzam börek; kahvaltılık, atıştırmalık sınıflarından çıkmış ve ana yemek sınıfına geçiş yapmış adeta.
Kuyu Kebabı
Lezzetiyle damaklarda muhteşem bir tat bırakan kuyu kebabını eşsiz yapan şey pişirilme yöntemi tabi ki. Yaklaşık 1,5 m derinliğindeki kuyuların dibinde çıraların yakılması ve oluşan közün üzerine içinde su bulunan bakır bir tavanın yerleştirilmesinden sonra etlerin kuyuya demir bir çubukla sallandırılması yöntemiyle yapılıyor Kuyu Kebabı. Bu kebabın yapılışında et seçimi isteğe göre yapılabilecek olmasına rağmen en çok tercih edilen et, kuzu eti bu bölgede. Yumuşacık pişen Kuyu Kebabının, kuyunun dibindeki bakır tavada biriken yağları da atılmıyor elbette. Bu yağlar ya kebabın servisinde kullanılıyor ya da yanına pilav yapılacaksa pilavın yapımında kullanıyor. Denizli’ye gittiyseniz Kuyu Kebabını yemeden dönmemelisiniz.
Patlıcan Kapama
Uzun dilimler halinde kızartılan patlıcanların tencereyi güzelce kaplayacak şekilde yayılmasından sonra et, domates, biber ve pirinç tenceredeki yerini alır ve ardından yemeğin üzeri kızarmış patlıcanların dışarda kalan kısmıyla güzelce kapatılarak nefis bir lezzet olan patlıcan kapama hazır. Patlıcan sevenler buraya!
Pekmezle Kabak Aşı
Kavrulan soğanların su ve pekmez ile kaynatılmasının ardından karışıma doğranmış kabakların da eklenmesiyle hazırlanan bu lezzet ister sıcak ister soğuk tüketilebiliyor.
Denizli’nin Diğer Meşhur Yiyecekleri
Denizli’de tadılabilecek diğer harika tatlar şu şekildedir:
- Tarhana Çorbası
- Börülce Böreği
- Çiğ Dolma
- Çaput Aşı
- Biber Tatari
- Cızlama
- Cerpleme
- Hamur Dolması