Denizli'nin neyi meşhur: Denizli'nin en meşhur yemekleri

Denizli'nin neyi meşhur, yöresel yemekleri, en ünlü yiyecekleri ve mutfak kültürü burada. Ayrıca Denizli'nin tatlıları, çorbası nelerdir, nesi meşhur anlattık!

Denizli’nin nesi meşhur, Türkiye’nin en büyük 15. Büyük şehri olan Denizli, Pamukkale Travertenleri, Ağlayan Kaya Şelalesi, Antik kentleriyle meşhur olduğu kadar leziz mutfağıyla da adından söz ettiriyor. Denizli’nin leziz yemeklerini gelin birlikte tanıyalım..

Denizli’nin En Meşhur Çorbaları, Yemekleri ve Tatlıları

Arabaşı Çorbası

Yen Böreği

Kuyu Kebabı

Patlıcan Kapama

Pekmezde Kabak Aşı

Börülce Böreği

Çiğ Dolma

Denizli’nin Diğer Meşhur Yiyecekleri

Arabaşı Çorbası

Oldukça özel olan bu çorba hem lezzetli hem de bir o kadar bereketlidir. Özel olarak hazırlanan hamurun tavşan etiyle ortaya çıkardığı bu farklı ve güzel lezzeti siz de denemelisiniz.

Yen Böreği

Kıyma, soğan ve baharatların bir araya gelmesiyle hazırlanan harcın, mısır unu katılarak hazırlanmış hamurla buluşmasıyla ortaya çıkan bu muazzam börek; kahvaltılık, atıştırmalık sınıflarından çıkmış ve ana yemek sınıfına geçiş yapmış adeta.

Kuyu Kebabı

Lezzetiyle damaklarda muhteşem bir tat bırakan kuyu kebabını eşsiz yapan şey pişirilme yöntemi tabi ki. Yaklaşık 1,5 m derinliğindeki kuyuların dibinde çıraların yakılması ve oluşan közün üzerine içinde su bulunan bakır bir tavanın yerleştirilmesinden sonra etlerin kuyuya demir bir çubukla sallandırılması yöntemiyle yapılıyor Kuyu Kebabı. Bu kebabın yapılışında et seçimi isteğe göre yapılabilecek olmasına rağmen en çok tercih edilen et, kuzu eti bu bölgede. Yumuşacık pişen Kuyu Kebabının, kuyunun dibindeki bakır tavada biriken yağları da atılmıyor elbette. Bu yağlar ya kebabın servisinde kullanılıyor ya da yanına pilav yapılacaksa pilavın yapımında kullanıyor. Denizli’ye gittiyseniz Kuyu Kebabını yemeden dönmemelisiniz.

Patlıcan Kapama

Uzun dilimler halinde kızartılan patlıcanların tencereyi güzelce kaplayacak şekilde yayılmasından sonra et, domates, biber ve pirinç tenceredeki yerini alır ve ardından yemeğin üzeri kızarmış patlıcanların dışarda kalan kısmıyla güzelce kapatılarak nefis bir lezzet olan patlıcan kapama hazır. Patlıcan sevenler buraya!

Pekmezle Kabak Aşı

Kavrulan soğanların su ve pekmez ile kaynatılmasının ardından karışıma doğranmış kabakların da eklenmesiyle hazırlanan bu lezzet ister sıcak ister soğuk tüketilebiliyor.

Denizli’nin Diğer Meşhur Yiyecekleri

Denizli’de tadılabilecek diğer harika tatlar şu şekildedir: