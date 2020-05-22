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- Düzce'nin neyi meşhur: Düzce'nin en meşhur yemekleri
Düzce'nin neyi meşhur: Düzce'nin en meşhur yemekleri
- Özel Yazı
- 22.05.2020 - 04:50
Düzce’nin nesi meşhur, Karadeniz Bölgesi’nde bulunan Düzce şehrimizin meşhur olan çok fazla yemeği bulunmaktadır. Hem Çerkezlerin hem de Kafkasların mutfak kültürünü içerisinde barındırır. Düzce’nin nesi meşhur, Düzce’ye gittiğimde ne yemeliyim, yemeden dönmemem gereken lezzetler, Düzce’nin en meşhur ve en güzel yemekleri nelerdir diyorsanız doğru yerdesiniz.
Düzce’nin En Meşhur Yemekleri ve Tatlıları
- Çerkez Tavuğu
- İsli Balık
- Bazlama
- Mamursa
- Hamsili Börek
- Hamsi Pilavı
- Sebzeli Kaygana
- Mancarlı Pide
- Kaşık Makarnası
- Düzce’nin Diğer Meşhur Yiyecekleri
Çerkez tavuğu; adından da anlaşılacağı üzere Çerkezlere özgü bir yemektir. Düzce şehrinde de fazlasıyla beğenilen ve sürekli olarak pişirilen bir yemektir. Ceviz, ekmek ve tavuk üçlüsü ana malzemelerdir. Düzce şehrine gidip de Çerkez tavuğu yemeden dönmemenizi öneririz.
İsli balık; Düzce’nin en meşhur yemeğidir. Melen çayından balıklar tutulur ve 1 gün önceden tuzlu suda bekletilerek yapılır. Bunun ardından meşakkatli bir yapım süreci bulunmaktadır. Yapımı her ne kadar zor ise lezzeti ise bir o kadar iyidir.
Bazlama; sadece Düzce’de değil birçok şehirde meşhur bir lezzettir. Ekmek yerine genellikle bazlama tercih edilir.
Mamursa; ismi gibi görünüşü ve tadı da çok ilginçtir. Üzerine fındık ve cevizde eklenebilir. Düzce şehrine gittiğinizde şehrin birçok yerine bu lezzete ulaşabilirsiniz.
Hamsili börek; sadece Düzce’nin değil Karadeniz Bölgesi’nin de en meşhur yemeklerindendir. Muska biçiminde yapılan hamurlar, yüksek ateşte kızartılarak ortaya müthiş bir lezzet çıkar. Düzce’den denemeden dönmemeniz gereken lezzetlerdendir.
Düzce’nin Diğer Meşhur Yiyecekleri
Düzce’nin en meşhur yemekleri;
- Çerkez Tavuğu
- Hamsi Pilavı
- Yumurtalı Sebzeli Kaygana
- İsli Balık, Buğulama
- Kaşmakam Ekmeği
- Sebzeli Kaygana
- Hamsili Börek
- Tembel Karı Makarnası
- Cadi (Mısır Ekmeği)
- Kırtıl
- Mamursa
- Bazlama
- Haluj
- Kaldirik Dolması
- Sirkeli Hamsi
- Hamsi Salatası
- Mancarlı Pide
- Kaşık Makarnası
- Keşli Kaygana
- Un Mancarı
- Fındık Makarnası
- Mezgit Çorbası
- Kırlangıç Çorbası
- Sigara Böreği
- Kiremitte Palamut
- Mamalika
- Dizleme Ekmeği
- Boşnak Böreği
- Çırakta Baba Kaygana