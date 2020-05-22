Düzce'nin neyi meşhur: Düzce'nin en meşhur yemekleri

Düzce'nin neyi meşhur, yöresel yemekleri, en ünlü yiyecekleri ve mutfak kültürü burada. Ayrıca Düzce'nin tatlıları, çorbası nelerdir, nesi meşhur anlattık!

Düzce’nin nesi meşhur, Karadeniz Bölgesi’nde bulunan Düzce şehrimizin meşhur olan çok fazla yemeği bulunmaktadır. Hem Çerkezlerin hem de Kafkasların mutfak kültürünü içerisinde barındırır. Düzce’nin nesi meşhur, Düzce’ye gittiğimde ne yemeliyim, yemeden dönmemem gereken lezzetler, Düzce’nin en meşhur ve en güzel yemekleri nelerdir diyorsanız doğru yerdesiniz.

Düzce’nin En Meşhur Yemekleri ve Tatlıları

Çerkez Tavuğu

İsli Balık

Bazlama

Mamursa

Hamsili Börek

Hamsi Pilavı

Sebzeli Kaygana

Mancarlı Pide

Kaşık Makarnası

Düzce’nin Diğer Meşhur Yiyecekleri

Çerkez tavuğu; adından da anlaşılacağı üzere Çerkezlere özgü bir yemektir. Düzce şehrinde de fazlasıyla beğenilen ve sürekli olarak pişirilen bir yemektir. Ceviz, ekmek ve tavuk üçlüsü ana malzemelerdir. Düzce şehrine gidip de Çerkez tavuğu yemeden dönmemenizi öneririz.

İsli balık; Düzce’nin en meşhur yemeğidir. Melen çayından balıklar tutulur ve 1 gün önceden tuzlu suda bekletilerek yapılır. Bunun ardından meşakkatli bir yapım süreci bulunmaktadır. Yapımı her ne kadar zor ise lezzeti ise bir o kadar iyidir.

Bazlama; sadece Düzce’de değil birçok şehirde meşhur bir lezzettir. Ekmek yerine genellikle bazlama tercih edilir.

Mamursa; ismi gibi görünüşü ve tadı da çok ilginçtir. Üzerine fındık ve cevizde eklenebilir. Düzce şehrine gittiğinizde şehrin birçok yerine bu lezzete ulaşabilirsiniz.

Hamsili börek; sadece Düzce’nin değil Karadeniz Bölgesi’nin de en meşhur yemeklerindendir. Muska biçiminde yapılan hamurlar, yüksek ateşte kızartılarak ortaya müthiş bir lezzet çıkar. Düzce’den denemeden dönmemeniz gereken lezzetlerdendir.

Düzce’nin Diğer Meşhur Yiyecekleri

Düzce’nin en meşhur yemekleri;