Edirne'nin neyi meşhur: Edirne'nin en meşhur yemekleri

Edirne'nin neyi meşhur, yöresel yemekleri, en ünlü yiyecekleri ve mutfak kültürü burada. Ayrıca Edirne'nin tatlıları, çorbası nelerdir, nesi meşhur anlattık!

Edirne’nin nesi meşhur, Doğal ve tarihi güzellikleriyle Trakya’nın en görülesi yerlerinden biri olduğu gibi, yemekleri de kesinlikle tadılması gereken başka bir güzelliği Edirne’nin. Bu güzel şehrin güzel lezzetlerini sizler için sıraladık.

Edirne’nin En Meşhur Yemekleri, Tatlıları ve Ürünleri

Tava Ciğeri

Ciğer Sarma

Piyaziye

Mutancana

Elbasan Tava

Zirva

Kandilli Mantı

Zerde

Gerdan Tatlısı

Edirne’nin Diğer Yiyecekleri

Tava Ciğeri

Edirne’nin en sevilen ve en meşhur lezzetlerinden biri olan Tava Ciğeri, ciğerin incecik dilimlendikten sonra unlanarak kızgın yağda kızartılmasıyla hazırlanmaktadır. Acı sevenlerin gönlünde taht kuracak biber kızartmasıyla ve söğüş soğanla servis edilen Tava ciğeri kesinlikle denemelisiniz, bayılacaksınız!

Ciğer Sarma

Edirne’nin kendine has ciğer yemeklerinden bir başkası olan Ciğer Sarma, ciğerlerin baharatlarla harmanlanarak kuzu gömleğine sarılmasıyla hazırlanmaktadır. Fırında pişirilen bu yemeğin de oldukça lezzetli bir tadı vardır.

Piyaziye

Edirne’de sıkça tüketilen dolmalar arasında yer alan Piyaziye, etli soğan dolmasıdır. Oldukça zengin olan iç malzemesinde özellikle kuzu eti kullanılıyorsa ayrı bir tadı olmaktadır.

Mutancana

Bir Osmanlı yemeği olan Mutancanayı özellikle Fatih Sultan Mehmet’in çok sevdiği bilinmektedir. Kırmızı et, bal, sirke, badem, kuru erik, kuru üzüm ve kuru kayısının bir araya gelmesiyle ortaya çıkan ve Osmanlı saray mutfağının özel reçetelerinden sayılan bu padişahlara layık muhteşem lezzeti deneme fırsatı bulursanız kaçırmamalısınız.

Elbasan Tava

Yine derya deniz olan Osmanlı mutfağının muhteşem lezzetlerinden biri olarak bilinen yemeklerden birini anlatacağız size: Elbasan Tava. Kuzu etiyle yapılan bu nefis yemek Edirne’ye gelen yerli ve yabancı turistlerin en çok tercih ettiği yemekler arasındadır. Yiyenin bir daha unutamadığı bu yemeği Edirne’de bulunma fırsatınız olursa muhakkak denemelisiniz.

Zirva

Fatih Sultan Mehmet’in en sevdiği yemek Mutancanaya benzeyen Zirva da bir saray yemeğidir. Et, safran ve meyvelerin harmanlanmasıyla hazırlanan bu yemek de oldukça lezzetli yemekler arasındadır.

Kandilli Mantı

Tavuk eti ve tavuk ciğeri ile yapılan bu hamur işi, eşsiz tadıyla denenmesi gereken mantılar arasındaki yerini alıyor.

Zerde

Edirne’nin en meşhur tatlılarından biri olan Zerde de bir Osmanlı tatlısıdır. Pirinç, kızamık şekeri, karanfil ve safranın enteresan bileşimiyle ortaya çıkan bu tatlı herkes tarafından oldukça sevilmektedir.

Gerdan Tatlısı

Koyun gerdanı ve kuru meyvelerin bir araya gelmesiyle ortaya çıkan bu farklı lezzeti, yeni tatlara açık olan kişilerin denemesini öneririz.

Edirne’nin Meşhur Ürünleri

Edirne’ye gittiyseniz Kavala Kurabiyesi, Badem Ezmesi ve Fıstıklı Kallaviyi kesinlikle almalısınız.

Edirne’nin Meşhur Diğer Yiyecekleri

Edirne’de denenmesi gereken diğer yiyecekler şu şekildedir: