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- Edirne'nin neyi meşhur: Edirne'nin en meşhur yemekleri
Edirne'nin neyi meşhur: Edirne'nin en meşhur yemekleri
- Özel Yazı
- 22.05.2020 - 04:55
Edirne’nin nesi meşhur, Doğal ve tarihi güzellikleriyle Trakya’nın en görülesi yerlerinden biri olduğu gibi, yemekleri de kesinlikle tadılması gereken başka bir güzelliği Edirne’nin. Bu güzel şehrin güzel lezzetlerini sizler için sıraladık.
Edirne’nin En Meşhur Yemekleri, Tatlıları ve Ürünleri
- Tava Ciğeri
- Ciğer Sarma
- Piyaziye
- Mutancana
- Elbasan Tava
- Zirva
- Kandilli Mantı
- Zerde
- Gerdan Tatlısı
- Edirne’nin Diğer Yiyecekleri
Tava Ciğeri
Edirne’nin en sevilen ve en meşhur lezzetlerinden biri olan Tava Ciğeri, ciğerin incecik dilimlendikten sonra unlanarak kızgın yağda kızartılmasıyla hazırlanmaktadır. Acı sevenlerin gönlünde taht kuracak biber kızartmasıyla ve söğüş soğanla servis edilen Tava ciğeri kesinlikle denemelisiniz, bayılacaksınız!
Ciğer Sarma
Edirne’nin kendine has ciğer yemeklerinden bir başkası olan Ciğer Sarma, ciğerlerin baharatlarla harmanlanarak kuzu gömleğine sarılmasıyla hazırlanmaktadır. Fırında pişirilen bu yemeğin de oldukça lezzetli bir tadı vardır.
Piyaziye
Edirne’de sıkça tüketilen dolmalar arasında yer alan Piyaziye, etli soğan dolmasıdır. Oldukça zengin olan iç malzemesinde özellikle kuzu eti kullanılıyorsa ayrı bir tadı olmaktadır.
Mutancana
Bir Osmanlı yemeği olan Mutancanayı özellikle Fatih Sultan Mehmet’in çok sevdiği bilinmektedir. Kırmızı et, bal, sirke, badem, kuru erik, kuru üzüm ve kuru kayısının bir araya gelmesiyle ortaya çıkan ve Osmanlı saray mutfağının özel reçetelerinden sayılan bu padişahlara layık muhteşem lezzeti deneme fırsatı bulursanız kaçırmamalısınız.
Elbasan Tava
Yine derya deniz olan Osmanlı mutfağının muhteşem lezzetlerinden biri olarak bilinen yemeklerden birini anlatacağız size: Elbasan Tava. Kuzu etiyle yapılan bu nefis yemek Edirne’ye gelen yerli ve yabancı turistlerin en çok tercih ettiği yemekler arasındadır. Yiyenin bir daha unutamadığı bu yemeği Edirne’de bulunma fırsatınız olursa muhakkak denemelisiniz.
Zirva
Fatih Sultan Mehmet’in en sevdiği yemek Mutancanaya benzeyen Zirva da bir saray yemeğidir. Et, safran ve meyvelerin harmanlanmasıyla hazırlanan bu yemek de oldukça lezzetli yemekler arasındadır.
Kandilli Mantı
Tavuk eti ve tavuk ciğeri ile yapılan bu hamur işi, eşsiz tadıyla denenmesi gereken mantılar arasındaki yerini alıyor.
Zerde
Edirne’nin en meşhur tatlılarından biri olan Zerde de bir Osmanlı tatlısıdır. Pirinç, kızamık şekeri, karanfil ve safranın enteresan bileşimiyle ortaya çıkan bu tatlı herkes tarafından oldukça sevilmektedir.
Gerdan Tatlısı
Koyun gerdanı ve kuru meyvelerin bir araya gelmesiyle ortaya çıkan bu farklı lezzeti, yeni tatlara açık olan kişilerin denemesini öneririz.
Edirne’nin Meşhur Ürünleri
Edirne’ye gittiyseniz Kavala Kurabiyesi, Badem Ezmesi ve Fıstıklı Kallaviyi kesinlikle almalısınız.
Edirne’nin Meşhur Diğer Yiyecekleri
Edirne’de denenmesi gereken diğer yiyecekler şu şekildedir:
- Mamzana
- Kadınbudu Köfte
- Soğanlı Tavuk Yahni
- Kabak Kalye