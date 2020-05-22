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- Elazığ'ın neyi meşhur: Elazığ'ın en meşhur yemekleri
Elazığ'ın neyi meşhur: Elazığ'ın en meşhur yemekleri
- Özel Yazı
- 22.05.2020 - 04:59
Elazığ’ın nesi meşhur, Doğu Anadolu bölgesinde yer alan Elazığ’ın oldukça geniş bir yemek çeşidi yelpazesi ve kendine has bir yemek kültürü bulunmaktadır. Eşsiz tatlara olan Elazığ’ın meşhur lezzetlerini sizler için derledik..
Elazığ’ın Meşhur Çorbaları, Yemekleri ve Ürünleri
- Orcik
- Gömbe (Kömbe)
- Harput Çorbası
- Sırın
- Külüncülü Köfte
- Harput Köfte
- İşgene
- Patile
- Elazığ’ın Diğer Meşhur Yiyecekleri
Orcik
Diğer yörelerde cevizli sucuk olarak da bilinen bu lezzet, incecik iplere geçirilen ceviz içlerinin koyu kıvamlı bir pestil ile buluşturulmasıyla hazırlanmaktadır.
Gömbe (Kömbe)
Elazığ’ın en sevilen tatlarından biri olan Gömbe, kepekli undan hazırlanan kulak memesi kıvamındaki yufkaların arasına ceviz ve kıyma ile hazırlanmış bir harcın koyulmasıyla hazırlanmaktadır. Yufkalar bitene kadar bir kat yufka, bir kat harç şeklinde devam ettirilen işlem sonucunda hazır olan Gömbe kıymayla olduğu gibi etle de hazırlanabilmektedir.
Harput Çorbası
Ayran aşı olarak da bilinen Harput Çorbası, özellikle yaz aylarında tüketilen soğuk bir çorbadır. Dövme, yoğurt ve nohutla hazırlanan, özel naneli sosuyla servis edilen bu ferah çorba Elazığ’ın sevilenleri arasındadır.
Sırın
Şeritler halinde kesilen yufkaların arasına kıymalı harcın koyulmasından sonra yuvarlanarak tepsiye dizilen ve fırınlandıktan sonra servise hazır olan bu yemek, mantıya benzerliği ile dikkat çekmektedir. Elazığ yöresinin kendine has lezzetlerinden biri olan bu yemeğin servisinde sarımsaklı yoğurt ve tereyağlı sos da olmazsa olmazlardandır.
Külüncülü Köfte
Köftelik bulgur, kıyma ve çeşitli malzemelerin harmanlanmasıyla hazırlanan harcın önceden kavrulmuş susama batırılıp kızartılmasıyla hazırlanan Külüncülü köfte oldukça lezzetli tatlardan biridir. Elazığ’ın yöresel yemekleri arasında önemli bir yeri olan bu yemek Susam Köftesi olarak da bilinmektedir.
Harput Köfte
Elazığ'ın simgesi haline gelmiş tatlardan biri olan Harput köfte; yağsız kıyma ve ince bulgurla hazırlanmaktadır. Bu köfteyi diğerlerinden ayıran özelliği ise bol salçalı sosla ve reyhanla pişirilmesidir. Rotanızı Elazığ’a çevirirseniz Harput Köftesini denemeyi unutmayın..
Elazığ’ın Diğer Meşhur Yiyecekleri
Ardı arkası kesilmeyen lezzetlerin yöresi Elazığ’ın diğer meşhur lezzetleri şu şekildedir:
- Çedene Kahvesi
- Lobik Çorbası
- İşgene
- Patile
- Dolanger Tatlısı