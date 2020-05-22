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    Erzincan'ın neyi meşhur: Erzincan'ın en meşhur yemekleri

    Erzincan'ın neyi meşhur, yöresel yemekleri, en ünlü yiyecekleri ve mutfak kültürü burada. Ayrıca Erzincan'ın tatlıları, çorbası nelerdir, nesi meşhur anlattık!
    • Özel Yazı
    • 22.05.2020 - 05:04
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    Erzincan'ın neyi meşhur: Erzincan'ın en meşhur yemekleri

    Erzincan’ın nesi meşhur, Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan Erzincan çorbalardan hamur işlerine, sebze yemeklerinden et yemeklerine, salatalardan tatlılara oldukça zengin bir mutfak kültürüne sahiptir. Yabana atılmayacak lezzetleri bulunan Erzincan mutfağını sizler için inceledik.

    Erzincan’ın En Meşhur Çorbaları, Yemekleri ve Tatlıları

    • Erzincan Çorbası
    • Kelecoş
    • Kemah Tiridi
    • Kahküllü Pilav
    • Gasefe
    • Ayva Kalyesi
    • Erzincan Lokumu
    • Erzincan’ın Diğer Meşhur Yiyecekleri

    Erzincan Çorbası

    Minik köfteler, taze fasülye, sarımsak, maydanoz, dereotu ve baharatlarla hazırlanan bu lezzetli çorba oldukça doyurucudur. Lezzeti ve tok tutma özelliğiyle özellikle Ramazan ayında hemen hemen her sofrada yerini almaktadır Erzincan Çorbası.

    Kelecoş

    Kuzu eti, fasülye, nohut, buğday ve mercimekle hazırlanan bu yöresel lezzet bayramların, davetlerin ve özel günlerin olmazda olmazlarındandır.

    Kemah Tiridi

    Yumuşak bir şekilde hazırlanan mayalı hamurun şeritler halinde kesilerek, kuzu etiyle buluşturulması sonucu ortaya çıkan bu nefis yemeği şansınız varsa mutlaka deneyin. Yumuşacık eti, çıtır çıtır hamuruyla siz de çok beğeneceksiniz.

    Kahküllü Pilav

    Bu pilavı diğer pilavlardan ayıran özellik taze fasülye ile hazırlanması. Kahküllü Pilav, genellikle kurutulmuş taze fasulyelerle hazırlansa da yapımında normal taze fasülye de kullanılabiliyor.

    Gasefe

    Oldukça pratik olan bu tatlı, haşlanan kayısıların üzerine tereyağı gezdirilmesi ve isteğe bağlı olarak ceviz, fındık, fıstık ile süslenmesiyle servis edilmektedir.

    Ayva Kalyesi

    Erzincan’ın Kemaliye ilçesinden çıkan Ayva Kalyesi de oldukça nefis lezzetlerden biridir. Kuşbaşı etin, ayva ve çeşitli baharatlarla harmanlanmasıyla hazırlanan bu mayhoş tatlı yemekten özellikle ekşi lezzetleri sevenler çok hoşlanacak..

    Erzincan Lokumu

    Çay saatlerinin olmazsa olmazı Erzincan Lokumu, mis gibi tereyağı kokusu ve kıyır kıyır kıvamı ile en leziz tatlılardan biridir. Pudra şekeriyle servis edilen bu tatlıyı çayınızın, kahvenizin yanında mutlaka deneyin.

    Erzincan’ın Diğer Meşhur Yiyecekleri

    Erzincan’ın sevilen diğer lezzetleri ise şu şekildedir:

    • Çökelek Piyazı
    • Sarığı Burma
    • Babikko
    • Evelik Dolması
    • Isırgan Aşı
    • Yalancı Köfte (Gıllor)

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