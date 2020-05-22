Erzincan'ın neyi meşhur: Erzincan'ın en meşhur yemekleri

Erzincan'ın neyi meşhur, yöresel yemekleri, en ünlü yiyecekleri ve mutfak kültürü burada. Ayrıca Erzincan'ın tatlıları, çorbası nelerdir, nesi meşhur anlattık!

Erzincan’ın nesi meşhur, Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan Erzincan çorbalardan hamur işlerine, sebze yemeklerinden et yemeklerine, salatalardan tatlılara oldukça zengin bir mutfak kültürüne sahiptir. Yabana atılmayacak lezzetleri bulunan Erzincan mutfağını sizler için inceledik.

Erzincan’ın En Meşhur Çorbaları, Yemekleri ve Tatlıları

Erzincan Çorbası

Kelecoş

Kemah Tiridi

Kahküllü Pilav

Gasefe

Ayva Kalyesi

Erzincan Lokumu

Erzincan’ın Diğer Meşhur Yiyecekleri

Erzincan Çorbası

Minik köfteler, taze fasülye, sarımsak, maydanoz, dereotu ve baharatlarla hazırlanan bu lezzetli çorba oldukça doyurucudur. Lezzeti ve tok tutma özelliğiyle özellikle Ramazan ayında hemen hemen her sofrada yerini almaktadır Erzincan Çorbası.

Kelecoş

Kuzu eti, fasülye, nohut, buğday ve mercimekle hazırlanan bu yöresel lezzet bayramların, davetlerin ve özel günlerin olmazda olmazlarındandır.

Kemah Tiridi

Yumuşak bir şekilde hazırlanan mayalı hamurun şeritler halinde kesilerek, kuzu etiyle buluşturulması sonucu ortaya çıkan bu nefis yemeği şansınız varsa mutlaka deneyin. Yumuşacık eti, çıtır çıtır hamuruyla siz de çok beğeneceksiniz.

Kahküllü Pilav

Bu pilavı diğer pilavlardan ayıran özellik taze fasülye ile hazırlanması. Kahküllü Pilav, genellikle kurutulmuş taze fasulyelerle hazırlansa da yapımında normal taze fasülye de kullanılabiliyor.

Gasefe

Oldukça pratik olan bu tatlı, haşlanan kayısıların üzerine tereyağı gezdirilmesi ve isteğe bağlı olarak ceviz, fındık, fıstık ile süslenmesiyle servis edilmektedir.

Ayva Kalyesi

Erzincan’ın Kemaliye ilçesinden çıkan Ayva Kalyesi de oldukça nefis lezzetlerden biridir. Kuşbaşı etin, ayva ve çeşitli baharatlarla harmanlanmasıyla hazırlanan bu mayhoş tatlı yemekten özellikle ekşi lezzetleri sevenler çok hoşlanacak..

Erzincan Lokumu

Çay saatlerinin olmazsa olmazı Erzincan Lokumu, mis gibi tereyağı kokusu ve kıyır kıyır kıvamı ile en leziz tatlılardan biridir. Pudra şekeriyle servis edilen bu tatlıyı çayınızın, kahvenizin yanında mutlaka deneyin.

Erzincan’ın Diğer Meşhur Yiyecekleri

Erzincan’ın sevilen diğer lezzetleri ise şu şekildedir: