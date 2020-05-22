Erzurum'un neyi meşhur: Erzurum'un en meşhur yemekleri

Erzurum'un neyi meşhur, yöresel yemekleri, en ünlü yiyecekleri ve mutfak kültürü burada. Ayrıca Erzurum'un tatlıları, çorbası nelerdir, nesi meşhur anlattık!

Erzurum’un nesi meşhur, Doğu Anadolu Bölgesi’nin en büyük 3. İli olan Erzurum aynı zamanda ülkemizin en geniş alanına sahip illerinden biridir. Pek çok farklı kültüre komşu olan Erzurum’un mutfağı da oldukça göz dolduruyor. O halde Erzurum yemeklerine sizler için bir göz atalım..

Erzurum’un En Meşhur Çorbaları, Yemekleri ve Tatlıları

Aşotu Çorbası

Cağ Kebabı

Şalgam Dolması

Lalanga

Lor Dolması

Kadayıf Dolması

Ciriş Yemeği

Hasuta

Erzurum’un Diğer Meşhur Yiyecekleri

Aşotu Çorbası

Yoğurt, soğan, buğday gibi malzemelerle hazırlanan Aşotu Çorbası ayran çorbasına oldukça benzemektedir. Bu çorbanın farkı lezzetini aşotundan yani kişnişten almasıdır. Soğuk Erzurum akşamlarında içleri ısıtacak bu çorbanın kıymalısı da yapılabilmektedir.

Cağ Kebabı

Erzurum’un en meşhur yemeği Cağ Kebabı, namı ülkemizin dört bir yanına yayılmış kebaplardandır. Oltu kebabı da denilen Cağ Kebabı, keçi ya da kuzu etinin önce özel bir karışımla harmanlanması ve ardından 1 gün dinlendirilip yatay döner şeklinde pişirilmesiyle hazırlanmaktadır. Erzurum’a gitme fırsatı bulduysanız bu kebabı yemeden dönmemelisiniz.

Şalgam Dolması

Erzurum’da oldukça popüler olan Şalgam Dolması; kıyma, pirinç, bulgur, salça ve çeşitli baharatların kullanılmasıyla hazırlanmaktadır. İki farklı yöntemle hazırlanan bu yemek hangi yöntem seçilirse seçilsin aynı lezzeti vermektedir. Yöntemlerden biri şalgamın içinin oyularak harçla doldurulması, diğeri ise şalgamın dilimler haline getirilerek arasına harcın koyulması şeklindedir. Her şekliyle lezzet dolu bu tarif Erzurum’un en özel yemeklerindendir.

Lalanga

Krep benzeri bir yiyecek olan Lalanga un, süt, yumurta ve yağ ile hazırlanan ve kahvaltıların olmazsa olmazlarından olan bir tariftir.

Lor Dolması

Yapılış tarzıyla yaprak sarmaya benzeyen lor dolması, içerik ve tat olarak tamamen bambaşka. Pazı, bulgur ve lor peynirin ahengi ile ortaya çıkan bu lezzet Erzurum’un sevilen tatlarındandır.

Kadayıf Dolması

Erzurum’un dillere destan tatlısı Kadayıf Dolması ülkemizin de dört bir yanına namını salmıştır. Tel kadayıfın içine fıstık veya ceviz doldurulduktan sonra dolma şeklinde sarılmasıyla hazır edilen tatlı, kızgın yağda kızartılıp şerbetlenerek servise hazır hale getirilir. Erzurum’a yolu düşenlere bu tatlıyı kaçırmayın diyoruz.

Erzurum’un Diğer Meşhur Yiyecekleri

Bu güzel yöremizin diğer güzel lezzetleri de şu şekildedir: