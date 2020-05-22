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- Erzurum'un neyi meşhur: Erzurum'un en meşhur yemekleri
Erzurum'un neyi meşhur: Erzurum'un en meşhur yemekleri
- Özel Yazı
- 22.05.2020 - 05:09
Erzurum’un nesi meşhur, Doğu Anadolu Bölgesi’nin en büyük 3. İli olan Erzurum aynı zamanda ülkemizin en geniş alanına sahip illerinden biridir. Pek çok farklı kültüre komşu olan Erzurum’un mutfağı da oldukça göz dolduruyor. O halde Erzurum yemeklerine sizler için bir göz atalım..
Erzurum’un En Meşhur Çorbaları, Yemekleri ve Tatlıları
- Aşotu Çorbası
- Cağ Kebabı
- Şalgam Dolması
- Lalanga
- Lor Dolması
- Kadayıf Dolması
- Ciriş Yemeği
- Hasuta
- Erzurum’un Diğer Meşhur Yiyecekleri
Aşotu Çorbası
Yoğurt, soğan, buğday gibi malzemelerle hazırlanan Aşotu Çorbası ayran çorbasına oldukça benzemektedir. Bu çorbanın farkı lezzetini aşotundan yani kişnişten almasıdır. Soğuk Erzurum akşamlarında içleri ısıtacak bu çorbanın kıymalısı da yapılabilmektedir.
Cağ Kebabı
Erzurum’un en meşhur yemeği Cağ Kebabı, namı ülkemizin dört bir yanına yayılmış kebaplardandır. Oltu kebabı da denilen Cağ Kebabı, keçi ya da kuzu etinin önce özel bir karışımla harmanlanması ve ardından 1 gün dinlendirilip yatay döner şeklinde pişirilmesiyle hazırlanmaktadır. Erzurum’a gitme fırsatı bulduysanız bu kebabı yemeden dönmemelisiniz.
Şalgam Dolması
Erzurum’da oldukça popüler olan Şalgam Dolması; kıyma, pirinç, bulgur, salça ve çeşitli baharatların kullanılmasıyla hazırlanmaktadır. İki farklı yöntemle hazırlanan bu yemek hangi yöntem seçilirse seçilsin aynı lezzeti vermektedir. Yöntemlerden biri şalgamın içinin oyularak harçla doldurulması, diğeri ise şalgamın dilimler haline getirilerek arasına harcın koyulması şeklindedir. Her şekliyle lezzet dolu bu tarif Erzurum’un en özel yemeklerindendir.
Lalanga
Krep benzeri bir yiyecek olan Lalanga un, süt, yumurta ve yağ ile hazırlanan ve kahvaltıların olmazsa olmazlarından olan bir tariftir.
Lor Dolması
Yapılış tarzıyla yaprak sarmaya benzeyen lor dolması, içerik ve tat olarak tamamen bambaşka. Pazı, bulgur ve lor peynirin ahengi ile ortaya çıkan bu lezzet Erzurum’un sevilen tatlarındandır.
Kadayıf Dolması
Erzurum’un dillere destan tatlısı Kadayıf Dolması ülkemizin de dört bir yanına namını salmıştır. Tel kadayıfın içine fıstık veya ceviz doldurulduktan sonra dolma şeklinde sarılmasıyla hazır edilen tatlı, kızgın yağda kızartılıp şerbetlenerek servise hazır hale getirilir. Erzurum’a yolu düşenlere bu tatlıyı kaçırmayın diyoruz.
Erzurum’un Diğer Meşhur Yiyecekleri
Bu güzel yöremizin diğer güzel lezzetleri de şu şekildedir:
- Hasuta
- Çiriş Yemeği
- Dut Çullaması
- Çaşır
- Erzurum Ketesi