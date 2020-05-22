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- Eskişehir'in neyi meşhur: Eskişehir'in en meşhur yemekleri
Eskişehir'in neyi meşhur: Eskişehir'in en meşhur yemekleri
- Özel Yazı
- 22.05.2020 - 16:24
Eskişehir’in nesi meşhur, İç Anadolu Bölgesi’nde yer alan Eskişehir, Anadolu’nun en popüler kentlerindendir. Avrupai görünümüyle dikkat çeken şehrin yemek kültürü de oldukça çeşitlidir. Özellikle Kırım ve Balkanlardan göç edenlerle bu çeşitlilik daha da artmıştır.
Eskişehir’in En Meşhur Çorbaları, Yemekleri, Tatlıları ve Ürünleri
- Bıt Bıt Çorbası
- Balaban Köftesi
- Yufkalı Büryan
- Çibörek
- Haşhaşlı Gözleme
- Kavurma Börek
- Göceli Tarhana
- Abısta
- Tavşan Güveci
- Eskişehir’in Diğer Meşhur Yiyecekleri
Bıt Bıt Çorbası
Kıyma ve ince bulgurla hazırlanan köftelerin haşlanması, pek çok malzemeyle harmanlanarak hazırlanması ve tereyağı ile servis edilmesiyle ortaya çıkan bu lezzetli yemek Eskişehir’in en güzel başlangıçlarından biri.
Balaban Köftesi
Pek çok yöremizde olduğu gibi Eskişehir’in de kendine has bir köftesi mevcut. Şehrin kendine has lezzetlerinden biri olan Balaban Köftesi görüntü itibari ile İskendere benziyor. Et suyu ile lezzetlendirilmiş tırnak pidelerin üzerine dizilen muhteşem lezzetli köfteler tereyağı ve yoğurt ile servis ediliyor. Rotanızı Eskişehir’e çevirdiyseniz bu lezzetin tadına bakmayı unutmayın deriz.
Yufkalı Büryan
Tavuk eti, pirinç ve baharatların harmanlanmasıyla ortaya çıkan bu nefis lezzet de denenmesi gerekenlerden. Kayseri’nin örgülü pilavına benzeyen Tavuklu Büryan, yanında buz gibi bir ayran veya şalgamla taçlandırıldığında bu yemekten oldukça zevk alacaksınız.
Çibörek
Kırım Tatarları tarafından Eskişehir’e kazandırılan bu enfes lezzet, şehrin en meşhur yiyeceklerinden biri. Hazırlanan hamurun kıyma, soğan ve baharatlardan oluşan iç harç ile doldurulması ile yapılan Çibörek, kızgın yağda kızartılarak servise hazır hale getirilir. Bu lezzeti kaçırmayın.
Haşhaşlı Gözleme
Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinin muhteşem lezzetlerinden olan Haşhaşlı Gözleme, Odunpazarı’nın tarihi evleri gibi oldukça ünlü. Odunpazarında yapılacak güzel bir geziden sonra haşhaşlı gözleme iyi gider..
Eskişehir’in Meşhur Ürünleri
Eskişehir denilince akla gelen bazı ürünler de şunlar: Met Helvası, Kalabak Suyu, Mihallıçık Kirazı, Halkalı Şeker
Eskişehir’in Diğer Meşhur Yemekleri
Eskişehir’de tadılabilecek diğer enfes lezzetler şu şekildedir:
- Kuzu Sorpa
- Göbete (Tatar Böreği)
- Kıygaşa
- Cevizli Haşhaşlı Ekmek
- Kavurma Börek
- Göceli Tarhana
- Abısta
- Tavşan Güveci