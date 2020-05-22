Gaziantep'in neyi meşhur: Gaziantep'in en meşhur yemekleri

Gaziantep'in neyi meşhur, yöresel yemekleri, en ünlü yiyecekleri ve mutfak kültürü burada. Ayrıca Gaziantep'in tatlıları, çorbası nelerdir, nesi meşhur anlattık!

Gaziantep’in nesi meşhur, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan Gaziantep muhteşem lezzetleriyle oldukça ünlüdür. Hatta o kadardır ki ünü Türkiye sınırlarını aşmıştır. Enfes tatlarıyla dünyada şehir adıyla anılan tek mutfak olan Gaziantep’in güzel lezzetlerini birlikte tanıyalım..

Gaziantep’in En Meşhur Yemekleri ve Tatlıları

Katmer

Antep Fıstığı

Beyran

Ali Nazik Kebabı

Batma Kaymak

Patlıcan Kebabı

Nohut Dürüm

Künefe

Lahmacun

Baklava

Gaziantep’in Diğer Meşhur Yiyecekleri

Antep Fıstığı

Gaziantep’in hemen hemen her yerinde ve her tatlısında yoğunlukla göreceğimiz Antep Fıstığına diğer lezzetlerimizi anlatmaya başlamadan bir değinelim dedik.

Menengiç Kahvesi

Yabani fıstık ağaçlarının meyvelerinden yapılan Menengiç kahvesi, şehrin kendine has lezzeti olan en meşhur içeceği. Güzel bir kahve keyfi yapmak isteyenlerin Gaziantep’e yolu düşmüşse Menengiç Kahvesinin enteresan tadının keyfini çıkarmalarını dileriz..

Katmer

Gaziantep denilince akla ilk gelenlerden olan Katmer yufka, kaymak ve bol Antep fıstığıyla hazırlanmaktadır. Bu enfes lezzet Gaziantep’te genellikle kahvaltılarda tüketilmektedir ve Katmer satan çoğu işletme de öğle saatlerinde kapanmaktadır. Siz de bu harika lezzetin tadını çıkarmak istiyorsanız erken davranmanız gerektiğini hatırlatalım.

Beyran

Antep mutfağının vazgeçilmezlerinden olan diğer bir lezzet ise çorba mı yemek mi tartışmalarına konu olan Beyran. Et, et suyu, pirinç ve sarımsak ile hazırlanan bu yemekten acı sevmeyenlerin uzak durmasını da önerelim.

Ali Nazik Kebabı

Ülkemizin dört bir yanında kendinden bahsettiren Ali Nazik Kebabı da Gaziantep’in en leziz yemeklerinden biri. Közlenmiş patlıcan üzerine kuşbaşı ya da kıyma şeklinde etin konulması ve yoğurt ve tereyağı ile sunularak lezzetine lezzet katılmasıyla sunulan bu kebabı yemeden şehirden ayrılanın denemediğine pişman olacağına eminiz.

Batma Kaymak

Özellikle ilkbahar aylarında sıklıkla tüketilen lezzetlerden biri olan Batma Kaymak; yeni doğum yapan ineklerin sütü, kaymak, bal, şeker ve lavaşla hazırlanmaktadır. Bu harika malzemelerin ortaya çıkardığı lezzeti siz düşünün..

Lahmacun

Böyle lahmacun görmediniz, yemediniz! Çıtır çıtır hamuru ve muhteşem etiyle Gaziantep’in muhteşem lezzetlerinden bir diğeri de bu lahmacun. Boyutlarıyla oldukça doyurucu olan bu lezzet, zenginliklerle dolu Gaziantep mutfağında aperatif olarak sunuluyor.

Baklava

Vee geldik Gaziantep denilince belki de tüm dünyanın aklına gelen ilk lezzet olan baklavaya :) Üzerine başka ülkelerle “senin-benim” tartışmaları dahi yapılan bu muhteşem tatlı Gaziantep’in tescilli lezzeti. Dolama, şöbiyet, kara ezme gibi pek çok çeşidi olan baklavayı Gaziantep’e gidip de yememek olmaz tabi.

Gaziantep’in Diğer Meşhur Yiyecekleri

Saymakla bitmeyen, ardı arkası kesilmeyen zengin Gaziantep mutfağı lezzetlerinden diğerleri de şöyledir: