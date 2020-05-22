Gümüşhane'nin neyi meşhur: Gümüşhane'nin en meşhur yemekleri

Gümüşhane'nin neyi meşhur, yöresel yemekleri, en ünlü yiyecekleri ve mutfak kültürü burada. Ayrıca Gümüşhane'nin tatlıları, çorbası nelerdir, nesi meşhur anlattık!

Gümüşhane’nin nesi meşhur, Doğu Karadeniz’de yer alan Gümüşhane’nin yemek kültürü bilinenden daha eskilere dayanıyor. Bu güzel lezzetleri gelin beraber keşfedelim..

Gümüşhane’nin En Meşhur Çorbaları, Yemekleri, Tatlıları ve Ürünleri

Katıklı Çorba

Gendirme Pilavı

Kartol Yahnisi

Borani

Siron

Lemis

Erişte Tatlısı

Gümüşhane’nin Diğer Meşhur Yiyecekleri

Katıklı Çorba

Gümüşhane’nin meşhur çorbalarından biri olan Katıklı Çorba; mısır, bulgur yarması, ayran ve başka malzemelerin de bir araya gelmesiyle hazırlanmaktadır. Soğuk olarak tüketilen bu çorba özellikle yaz aylarında sofraların vazgeçilmezlerindendir.

Gendirme Pilavı

Aşurelik buğday, kuzu eti, kuru fasülye gibi değişik malzemelerin bir araya gelmesiyle hazırlanan Gendirme Pilavı Gümüşhane’nin meşhur lezzetlerinden biri. Diğer pilavlardan oldukça farklı olan Gendirme Pilavını denemeyi unutmayın.

Kartol Yahnisi

Halk arasında etli patates olarak da anılan bu yemek hem besleyici hem de oldukça besleyici. Yağsız dana kuşbaşının başrolde olduğu bu yahni, Gümüşhane’nin kesinlikle kaçırılmaması gereken lezzetlerinden biri.

Borani

Şehrin gelenekselleşmiş tatlarından biri olan Borani; kuzu eti, ıspanak, nohut ve süzme yoğurdun bir araya gelmesiyle hazırlanmaktadır.

Siron

Gümüşhane’ye özgü bir diğer lezzet olan Siron; ceviz, süzme tereyağı, su, tuz ve un ile hazırlanmaktadır. Derin kaplarda yapılan bu muhteşem lezzeti denemenizi şiddetle tavsiye ederiz.

Lemis

Yörenin başrollerinden olan ve Gümüşhane dışında pek rastlanmayan Lemis; un, pazı, ıspanak, patates, lor, maydanoz, tereyağın harmanlanmasıyla hazırlanmaktadır. Becerikli ellerde sanata dönüşebilecek bu lezzeti rotasını Gümüşhane’ye çevirenler kaçırmasın diyelim.

Erişte Tatlısı

Erişteden tatlı mı olur diyenlere.. Evet olur, hem de çok güzel olur. Gümüşhane’ye özgü bir lezzet olan Erişte Tatlısı, el açması eriştelerin tereyağı ile tavada kızartıldıktan sonra şerbetlenmesiyle hazırlanmaktadır. Şerbetini çeken eriştelerin leziz tadı denenmeye değer..

Gümüşhane’nin Meşhur Ürünleri

Adından sıklıkla bahsettiren ve sevilerek tüketilen Köme ve Pestil Gümüşhane’nin mutlaka denenmesi gereken lezzetleri arasında yerini almaktadır.

Gümüşhane’nin Diğer Meşhur Yiyecekleri

Gümüşhane’de yenilmesi gereken diğer muhteşem tatlar şöyle: