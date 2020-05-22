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    Hakkari'nin neyi meşhur: Hakkari'nin en meşhur yemekleri

    Hakkari'nin neyi meşhur, yöresel yemekleri, en ünlü yiyecekleri ve mutfak kültürü burada. Ayrıca Hakkari'nin tatlıları, çorbası nelerdir, nesi meşhur anlattık!
    • Özel Yazı
    • 22.05.2020 - 16:45
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    Hakkari'nin neyi meşhur: Hakkari'nin en meşhur yemekleri

    Hakkari’nin nesi meşhur, Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan illerimizden biri olan Hakkari, oldukça güzel lezzetlere sahiptir. Coğrafi konumu nedeniyle farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış olan Hakkari’nin köklü mutfak kültürünü sizler için inceledik.

    Hakkari’nin En Meşhur Çorbaları, Yemekleri, Tatlıları ve Ürünleri

    • Maşin Çorbası
    • Gulul Çorbası
    • Parmak Kebabı
    • Yüksekova Kebabı
    • Corti Aşı
    • Doğaba Yemeği
    • Laleped
    • Hakkari’nin Diğer Meşhur Yiyecekleri

    Maşin Çorbası

    İçerisinde bol miktarda nohut ve buğday bulunan bu çorba tok tutucu özelliğiyle iftar sofralarında sıklıkla yerini almaktadır.

    Gulul Çorbası

    Yeşil mercimek, kesme hamur, buğday ve çeşitli yöresel otların harmanlanmasıyla hazırlanan bu çorba oldukça ferahlatıcı olmasından dolayı özellikle yaz aylarında sıklıkla tercih edilmektedir.

    Parmak Kebabı

    Hakkari’nin Yüksekova ilçesinin meşhur bir yemeği olan Parmak Kebabı, parmak şeklinde kesilmiş patlıcan, kuşbaşı et, domates, çeşitli baharatlar ve başka malzemelerin de bir araya gelmesiyle hazırlanan oldukça lezzetli bir yemektir.

    Yüksekova Kebabı

    Adını ilçesinden almış olan bu kebabın lezzeti dillere destan. Kıyma, kuyruk yağı, türlü baharatlar ve maydanozun muhteşem birleşiminden ortaya çıkan bu lezzeti kesinlikle denemelisiniz.

    Corti Aşı

    Minik Minik doğranmış lahana turşularına corti denilen Hakkari’de yapılan bu geleneksel yemek, hem besleyici hem de oldukça lezzetli. Kemikli et, corti, acı biber turşusu ve aşurelik buğdayla hazırlanan bu yemeğin lezzetine diyecek yok.

    Doğaba Yemeği

    Hakkari’nin en güzel yöresel lezzetlerinden biri olan Doğaba yemeği; kol veya kaburga eti, aşurelik buğday, süzme yoğurt, un gibi çeşitli malzemelerin bir araya gelmesiyle hazırlanmaktadır. Oldukça meşakkatli olan bu yemek, uğraşına değer bir lezzet sergilemekte.

    Lalaped

    Hakkari usulü bir hamur tatlısı olan Lalaped, tereyağı, yumurta, yoğurt ve sütten hazırlanan hamurun kızartılıp şerbetlenmesiyle hazırlanıyor. Cevizle servis edilen bu lezzet özellikle Ramazan aylarında sıklıkla sofralarda yerini alıyor.

    Hakkari’nin Meşhur Ürünleri

    Genellikle Nisan ayında taze sütten mayalanan Otlu Peynir ve Çukurca yöresinde yetiştirilen susamların kısık ateşte kavrulmasıyla yapılan Çukurca Tahini, yörenin lezzetli ürünlerinden.

    Hakkari’nin Diğer Meşhur Yiyecekleri

    Hakkari’nin diğer yöresel lezzetleri şöyledir:

    • Kemikli Kavurma
    • Jajik
    • Sengeser
    • Doleme
    • Kepaye
    • Köftesir
    • Kiriş
    • Cembeli Tatlısı

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