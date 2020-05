Hatay'ın neyi meşhur: Hatay'ın en meşhur yemekleri

Hatay'ın neyi meşhur, yöresel yemekleri, en ünlü yiyecekleri ve mutfak kültürü burada. Ayrıca Hatay'ın tatlıları, çorbası nelerdir, nesi meşhur anlattık!

Hatay’ın nesi meşhur, Türkiye’nin en kalabalık 13. Şehri olan ve Akdeniz Bölgesi’nde yer alan Hatay, tarih boyunca pek çok kültüre ev sahipliği yapmıştır ve bu nedenle de “Medeniyetler Şehri” olarak anılmaktadır. Hem tarih boyunca ağırladığı medeniyetlerin etkisinden hem de Akdeniz ve Güneydoğu arasında bir köprü gibi olduğundan Hatay mutfağında oldukça muntazam lezzetler vardır. Hatay’ın tadanları mest eden yemeklerini gelin beraber tanıyalım..

Hatay’ın En Meşhur Çorbaları, Yemekleri ve Tatlıları

Gugul çorbası olarak da adlandırılan bu çorbanın içerisinde yeşil mercimekten buğdaya, kesme hamurdan kıymaya, yoğurttan yöresel otlara pek çok şey bulunuyor.

İçli köftenin Hatay versiyonu olan Oruk, yiyebileceğiniz en güzel lezzetlerden biri. Antakya usulü yapılan yemeğin en ayırt edici özelliği ise dövülmüş et diyebiliriz. Birkaç kez çekilen etin, ince bulgur, salça ve yağ ile harmanlanmasıyla hazırlanan Oruk, kızartılarak servis edilmektedir. Bu lezzeti kaçırmayın deriz.

Her bir parçası ayrı bir lezzet taşıyan İskenderun Döneri her ne kadar sıradan bir döner dürüm gibi görünse de lezzetiyle farkını ortaya koyuyor. Leziz lavaşı, lavaştan taşan bol malzemesi ve en belirgin olan özel sosuyla gönülleri fethediyor. Her yerde gördüğümüz o “Özel Soslu Hatay Döneri” tabelalarını bir kenara bırakalım. Eğer Hatay’a yolunuz düştüyse bu lezzeti kesinlikle yerinde tatmalısınız. Acı sevmeyenler için küçük bir not düşelim: Acısız istendiğinde bile az da olsa dilinizi yakacaktır İskenderun Döneri, ancak bu lezzet için değer..

Hatay’ın Belen ilçesine ait bu muazzam yemek tam bir lezzet bombası diyebiliriz. Kuzu kuşbaşı, yeşil biber, kapya biber, bol soğan, sarımsak ve baharatların ahenkli uyumuyla doğan bu yemeği bir yiyen bir daha yemek istiyor.

Hatay yöresine özgü bu farklı lezzet, bütün bir tavuğun iç pilavla doldurulduktan sonra tamamen tuzla kaplanarak uzun saatler pişirilmesiyle hazırlanmaktadır. Tuzda ve ağır ağır pişirilmesinden sonra kırılarak servise hazır hale getirilen bu yemek nefis bir lezzete sahip oluyor. “Tadı da çok tuzlu mudur acaba?” diyenler için söyleyelim, bu güzel yemeğin tadı gayet normal.

Antakya’ya özgü bu mezeyi çok seveceksiniz. Suda bekletilip ezilen baklalarla, tahin, limon suyu ve sarımsağın mükemmel uyumu nefis bir tat ortaya çıkarıyor.

Künefe denilince Hatay, Hatay denilince Künefe gelir aklımıza önce. Ağızları sulandıran bu lezzet için ne diyebiliriz ki.. Kadayıfın, tuzsuz Antakya peyniri ve fıstıkla mükemmel buluşması, ardından bu lezzet bombasının tamamlayıcısı şerbetin bu buluşmaya ortak olmasıyla doğan bu enfes lezzeti denemeyen çok şey kaybeder, bizden söylemesi..

“Hangi birini denesek acaba?” diye sorular sordurtan Hatay mutfağının diğer lezzetleri de şöyle: