Iğdır'ın neyi meşhur: Iğdır'ın en meşhur yemekleri

Iğdır'ın neyi meşhur, yöresel yemekleri, en ünlü yiyecekleri ve mutfak kültürü burada. Ayrıca Iğdır'ın tatlıları, çorbası nelerdir, nesi meşhur anlattık!

Iğdır’ın nesi meşhur, Doğu Anadolu Bölgesi’nde bulunan Iğdır şehrimizin genellikle et ve et ürünleri meşhur olan yemekleri bulunmaktadır. Çevre illerinde yemek kültürlerinin çok iyi olması sebebiyle Iğdır’ın mutfak kültürü çok gelişmiştir. Iğdır’ın nesi meşhur, Iğdır’a gittiğimde ne yemeliyim, yemeden dönmemem gereken lezzetler, Iğdır’ın en meşhur ve en güzel yemekleri nelerdir diyorsanız doğru yerdesiniz.

Iğdır’ın En Meşhur Yemekleri ve Tatlıları

Bozbaş

Hörre

Lepeli Ekşili Pilav

Katlet

Patlıcan Reçeli

süt hörresi

Kaysafa

Helise

Kuymak

tavuk şorva

Iğdır’ın Diğer Meşhur Yiyecekleri

Bozbaş; nohut ve kuzu eti bu yemeğin en önemli 2 malzemesidir. Yemek; maşrapada pişirilir ve böyle servis edilir. Değişik ve ilginç gelebilecek bir tadı vardır. Iğdır’a giderseniz denemenizi öneririz.

Hörre; çorba kıvamına sahiptir. Pratik yapılışı ve malzemelerinin az ve ulaşılabilir olması sebebiyle yılın her günü yapılabilmektedir. Un, margarin ve su ile pişirildikten sonra üzerine tereyağı dökülür ve servise hazırdır. Şehirde bolca tüketilmektedir.

Lepeli ekşili pilav; Iğdır’dan başka bir şehirde bu yemeğe denk gelmeniz çok zordur. Iğdır’ın en meşhur yemeğidir diyebiliriz. Pilav üstü ettir ancak içine koyulan zerdeçal bilinen etli pilavın lezzetini bambaşka bir hale getirmektedir. Ramazan ayı, bayramlar ve özel günlerde yoğun olarak yapılmakta ve tüketilmektedir.

Katlet; köftedir. Yuvarlak olarak değil de patates, baharat ve soğan ile birlikte harcı hazırlanıp uzun bir olacak şekilde bir şekil verilir.

Patlıcan reçeli; yapılışı zor bir reçel türüdür. Iğdır’da neredeyse her evde yapılmakta ve severek tüketilmektedir. Damak tadınız farklı lezzetlere açık ise denemenizi öneririz.

Iğdır’ın Diğer Meşhur Yiyecekleri

Iğdır’ın en meşhur yemekleri;