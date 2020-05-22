Isparta'nın neyi meşhur: Isparta'nın en meşhur yemekleri

Isparta'nın neyi meşhur, yöresel yemekleri, en ünlü yiyecekleri ve mutfak kültürü burada. Ayrıca Isparta'nın tatlıları, çorbası nelerdir, nesi meşhur anlattık!

Isparta’nın nesi meşhur, 450 bine yakın nüfusuyla Akdeniz Bölgesi’nde bulunan Isparta’nın meşhur yemeklerinden önce en meşhur şeyi gülleridir. Gülleriyle Türkiye çapında ünlü bir şehirdir Isparta. Aşağıdaki yazımızda Isparta’nın nesi meşhur, en önemli yemekleri nelerdir anlatmaya çalıştık…

Isparta’nın En Meşhur Yemekleri ve Tatlıları

Gül Reçeli

Fırın Kebabı

Tandır Kebabı

Sazan Dolması

Yalvaç Güllacı

Şalgam Aşı

Kuyruğu Sulu

Yatırtma

Isparta’nın Diğer Meşhur Yiyecekleri

Gül Reçeli

Gülleri ile meşhur olan bu şehrin kesinlikle tadılması gereken yiyeceklerindendir. Güllerden yapılan Gül Reçeli, gerçekten lezzetine doyamayacağınız eşsiz bir üründür. Malzemesinin az oluşu ve yapılışının da kolaylığı nedeniyle her evde bulunan bir üründür.

Fırın Kebabı

Lavaş ekmeği ile servis edilen ve odun ateşinde pişirilen fırın kebabı, yapılırken kuzu etleri şişlere takılarak özel bir işlem ile pişirilir ve yemesi de oldukça keyiflidir.

Tandır Kebabı

Yine şehirde tadılması gereken yemeklerdendir. Pideyle beraber servis edilir ve çok ağır olmayan, hafif bir yemektir.

Sazan Dolması

Şehrin yöresel balık yemeklerindendir. Özel sosu ile fırında pişirilen bir yemek türüdür. Diğer balık yemeklerine göre tadı oldukça farklıdır. Sazanın içine daha önceden hazırlanan harç eklenir ve dikilir.

Yalvaç Güllacı

Şehre özgü bir tatlıdır diyebiliriz. Türkiye genelinde yapılan güllaçlardan çok farklıdır. Daire biçiminde sarılır ve şehrin meşhur güllerinin suyunun eklenmesiyle hazırlanır. Özellikle ramazan ayında iftardan sonra özellikle tüketilen bir tatlı türüdür. Gerek hafifliği gerekse yapılışının kolay olması sebebiyle şehirde her evde kesinlikle yapılan bir tatlı çeşididir.

Şalgam Aşı

Şehrin sulu yemeklerindendir. Börülce ve kıyma ile pişirilen bu yemek şehirde günlük olarak fazlasıyla tüketilmektedir.

Kuyruğu Sulu

Hamurun içine baharat ve kıymadan oluşan bir karışımın eklenmesiyle sacda pişirilen bir hamur yiyeceğidir ve çok hafif bir lezzettir.

Yatırtma

Kıyma ve patlıcan bu yemeğin baş kahramanlarıdır. İsmini ise tüm malzemelerin tepsiye koyularak pişirilmesinden almaktadır.

Isparta’nın Diğer Meşhur Yiyecekleri

Isparta’nın diğer lezzetli yiyecekleri şu şekildedir: