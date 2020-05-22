- En Son Haber
- Neyi Meşhur? Haberleri
- Isparta'nın neyi meşhur: Isparta'nın en meşhur yemekleri
Isparta'nın neyi meşhur: Isparta'nın en meşhur yemekleri
- Özel Yazı
- 22.05.2020 - 18:46
Isparta’nın nesi meşhur, 450 bine yakın nüfusuyla Akdeniz Bölgesi’nde bulunan Isparta’nın meşhur yemeklerinden önce en meşhur şeyi gülleridir. Gülleriyle Türkiye çapında ünlü bir şehirdir Isparta. Aşağıdaki yazımızda Isparta’nın nesi meşhur, en önemli yemekleri nelerdir anlatmaya çalıştık…
Isparta’nın En Meşhur Yemekleri ve Tatlıları
- Gül Reçeli
- Fırın Kebabı
- Tandır Kebabı
- Sazan Dolması
- Yalvaç Güllacı
- Şalgam Aşı
- Kuyruğu Sulu
- Yatırtma
- Isparta’nın Diğer Meşhur Yiyecekleri
Gül Reçeli
Gülleri ile meşhur olan bu şehrin kesinlikle tadılması gereken yiyeceklerindendir. Güllerden yapılan Gül Reçeli, gerçekten lezzetine doyamayacağınız eşsiz bir üründür. Malzemesinin az oluşu ve yapılışının da kolaylığı nedeniyle her evde bulunan bir üründür.
Fırın Kebabı
Lavaş ekmeği ile servis edilen ve odun ateşinde pişirilen fırın kebabı, yapılırken kuzu etleri şişlere takılarak özel bir işlem ile pişirilir ve yemesi de oldukça keyiflidir.
Tandır Kebabı
Yine şehirde tadılması gereken yemeklerdendir. Pideyle beraber servis edilir ve çok ağır olmayan, hafif bir yemektir.
Sazan Dolması
Şehrin yöresel balık yemeklerindendir. Özel sosu ile fırında pişirilen bir yemek türüdür. Diğer balık yemeklerine göre tadı oldukça farklıdır. Sazanın içine daha önceden hazırlanan harç eklenir ve dikilir.
Yalvaç Güllacı
Şehre özgü bir tatlıdır diyebiliriz. Türkiye genelinde yapılan güllaçlardan çok farklıdır. Daire biçiminde sarılır ve şehrin meşhur güllerinin suyunun eklenmesiyle hazırlanır. Özellikle ramazan ayında iftardan sonra özellikle tüketilen bir tatlı türüdür. Gerek hafifliği gerekse yapılışının kolay olması sebebiyle şehirde her evde kesinlikle yapılan bir tatlı çeşididir.
Şalgam Aşı
Şehrin sulu yemeklerindendir. Börülce ve kıyma ile pişirilen bu yemek şehirde günlük olarak fazlasıyla tüketilmektedir.
Kuyruğu Sulu
Hamurun içine baharat ve kıymadan oluşan bir karışımın eklenmesiyle sacda pişirilen bir hamur yiyeceğidir ve çok hafif bir lezzettir.
Yatırtma
Kıyma ve patlıcan bu yemeğin baş kahramanlarıdır. İsmini ise tüm malzemelerin tepsiye koyularak pişirilmesinden almaktadır.
Isparta’nın Diğer Meşhur Yiyecekleri
Isparta’nın diğer lezzetli yiyecekleri şu şekildedir:
- Top Tarhana
- İrmik Çorbası
- Banak
- Dirgit
- Hamursuz
- Bakla Borani