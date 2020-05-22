İzmir'in neyi meşhur: İzmir'in en meşhur yemekleri

İzmir'in neyi meşhur, yöresel yemekleri, en ünlü yiyecekleri ve mutfak kültürü burada. Ayrıca İzmir'in tatlıları, çorbası nelerdir, nesi meşhur anlattık!

İzmir’in nesi meşhur, Ege Bölgesi’nde yer alan ve Türkiye’nin en kalabalık 3. Şehri olan İzmir’in doğal ve tarihi güzellikleri kadar yöresel mutfağı da etkileyicidir. O halde Ege’nin bu güzel şehrinin nefis lezzetlerini beraber tanıyalım..

İzmir’in En Meşhur Çorbaları, Yemekleri ve Tatlıları

Boyoz

Kumru

İzmir Köftesi

Şevketi Bostan

İzmir Bombası

İzmir Tulumu

Çığırtma

Şambali

Badem Ezmesi

Samsades

İzmir’in Diğer Meşhur Yiyecekleri

Boyoz

İzmir’e özgü bu lezzet özellikle sabah kahvaltılarının vazgeçilmezleri arasında olan mayasız bir tür hamur işidir. İspanyol kökenli Yahudilerden İzmir’e geçen bu lezzete, gevrek satan tüm tezgâhlarda erişmek mümkün. Kalori bakımından masum sayılmayacak Boyoz’ un beslenmesine dikkat edenler için yağsız versiyonu olduğu gibi çikolatalı, tahinli, ıspanaklı veya peynirli versiyonları da bulunmaktadır.

Kumru

Bol susamlı özel ekmeğinin arasına sucuk, salam, sosis, kaşar, domates, tulum peyniri, biber, turşu, ketçap ve mayonez konarak hazırlanan Kumru İzmir’e özgü bir sandviç çeşididir. Fırsatını bulursanız bu bol malzemeli güzelliğin tadını çıkarmalısınız.

Lokma

Ülkemizin dört bir yanında severek tüketilen lokma İzmir’in bir yöresel tatlısıdır esasında. Hamurun kızartılıp ardından şerbetlenmesiyle hazırlanan Lokmayı her yerde bulabilecek olsanız da yerine gittiğinde denemeyi unutmayın, zira her lokmanın da tadı İzmir’inki gibi olmaz.

İzmir Köftesi

Her yerin köftesi var da İzmir’in yok mu? Var tabi, hem de en güzellerinden biri.. Büyük küçük herkesin severek yediği İzmir Köftenin tadı bir başka. Yapılışı da biraz farklı aslında çünkü kıyma ve baharatlarla hazırlanan köfte önce yağda kızartılıyor ardından da çeşitli sebzeler ilave edilerek fırında pişiriliyor. Üzerine dökülen sosu da lezzetine lezzet katıyor.

Şevketi Bostan

İzmir’in yöresel lezzetlerinden biri olan Şevketi Bostan, yemeğe adını veren şevketi bostan bitkisinin kuzu eti ile düdüklü pişirilmesi ya kavrulması ile hazırlanmaktadır. İzmir’de oldukça sevilen bu lezzet sıklıkla da tüketilmektedir.

Bomba

Bu enfes tatlı diyet yapanların düşmanı! İçi kakaolu fındık kreması dışı incecik bir hamurdan yapılan Bomba, şehirde adından söz ettiren lezzetlerden. Siz de İzmir’e gittiyseniz Bombanın tadına bakmayı unutmayın deriz.

İzmir’in Diğer Meşhur Lezzetleri

İzmir’in nefis diğer lezzetleri ise şöyledir: