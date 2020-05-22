Kahramanmaraş'ın neyi meşhur: Kahramanmaraş'ın en meşhur yemekleri

Kahramanmaraş'ın neyi meşhur, yöresel yemekleri, en ünlü yiyecekleri ve mutfak kültürü burada. Ayrıca Kahramanmaraş'ın tatlıları, çorbası nelerdir, nesi meşhur anlattık!

Kahramanmaraş’ın nesi meşhur, Eski adı Maraş olan ilimiz, Akdeniz Bölgesi’nde bulunmaktadır. Çeşit çeşit lezzetleri bünyesinde barındıran Kahramanmaraş’ın yöresel tatlarını, buyurun beraber inceleyelim..

Kahramanmaraş’ın En Meşhur Çorbaları, Yemekleri ve Tatlıları

Tirşik Çorbası

Acem Pilavı

Eli Böğründe

Maraş Tava

Sömelek Köfte

Kalili Köfte

Maraş Köfte

Maraş Dondurması

Kahramanmaraş’ın Diğer Meşhur Yiyecekleri

Tirşik Çorbası

Andırın ilçesine has bu lezzet, bir pancar çeşidi olan tirşik ile hazırlanmaktadır. Tirşik otlarının 13 saat bekletilmesinden sonra hazırlanan bu lezzet, fazlasıyla zahmetli olduğu için sık sık yapılamıyor elbette ama içerisinde ayran da bulundurması nedeniyle ferahlatıcı bir yanı olduğundan yaz kış tüketilebiliyor.

Acem Pilavı

Bol malzemeli bu pirinç pilavının içinde ne ararsak var. Et, fıstık, kuş üzümü, bol baharat ve havuç gibi pek çok sebzenin bir araya geldiği bu yemek Kahramanmaraş’ın en sevilen lezzetlerinden biridir. Lezzetli olduğu kadar doyurucu da olan bu pilavı kaçırmayın deriz.

Eli Böğründe

Maraş yöresel lezzetlerinden biri olan Eli Böğründe, kuzu etinin domates, biber ve soğanla büyük tepsilerin içinde fırınlanmasıyla hazırlanmaktadır. Ağır ağır pişen bu lezzet Kahramanmaraş’ta özel günlerin vazgeçilmezleri arasında.

Maraş Tava

Güveçlere doldurulan kuzu eti, patlıcan ve soğanın mükemmel lezzeti fırınlarda ağır ağır pişirilerek hazırlanıyor. Kahramanmaraş’ın en lezzetli yemeklerinden olan Maraş Tavayı deneme fırsatı bulursanız çok seveceksiniz.

Sömelek Köfte

Bulgurdan yapılan Sömelek Köfte, oldukça pratik bir lezzettir. Hazırlanan harcın minik minik şekillendirildikten sonra haşlandıktan sonra sarımsaklı yoğurt ve pul biber eşliğinde servis edilmesiyle hazırlanan bu yemek, yörede sıklıkla tüketilmektedir.

Kalili Köfte

Bulgurla hazırlanmış köftelerin, kıymalı tarhanayla bir araya gelmesinden oluşan bu yemek Maraş’ın sevilen lezzetlerinden bir diğeri.

Maraş Köfte

Köfte severler buraya diyelim. Ülkemizin dört bir yanında değişik köfte çeşitlerine rastlamak mümkün. Marş Köftesi de onlardan biri işte. Deneyenlerin vazgeçemeyeceği bir lezzet olan bu köfte, kimyonla yoğurulan önce patateslerin arasına diziliyor. Ardından üzerine domates ve biber konan köfteler, yavaş yavaş pişirilerek güzel lezzeti ortaya çıkarılıyor.

Maraş Dondurması

Tatlı olarak Maraş’ın başka güzel lezzetleri de olsa dondurmasının yerini tutabilecek yoktur herhalde dedik ve Maraş Dondurmasını listemizin tatlı kapanışına ekledik. Sütün muazzam bir tada dönüştüğü Maraş dondurması ülkemizde dillere destan lezzetlerden biri. Maraş’ın güzel yemeklerinin tadını çıkardıktan sonra yenilebilecek en hafif tatlı olan bu dondurmanın tadını kesinlikle kendi memleketinde çıkaracaksınız.

Maraş’ın Diğer Meşhur Yiyecekleri

Kahramanmaraş’ta yenilebilecek diğer leziz yiyecekler şu şekildedir: