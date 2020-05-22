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- Karabük’ün neyi meşhur: Karabük’ün en meşhur yemekleri
Karabük’ün neyi meşhur: Karabük’ün en meşhur yemekleri
- Özel Yazı
- 22.05.2020 - 19:07
Karabük’ün nesi meşhur, Karadeniz Bölgesi’nde bulunan Karabük şehrimizin çok fazla meşhur olan yemeği bulunmaktadır. Karadeniz’in neredeyse tüm lezzetlerini bir araya getirmiştir. Karabük’ün nesi meşhur, Karabük’e gittiğimde ne yemeliyim, yemeden dönmemem gereken lezzetler, Karabük’ün en meşhur ve en güzel yemekleri nelerdir diyorsanız doğru yerdesiniz.
Karabük’ün En Meşhur Yemekleri ve Tatlıları
- Zerde
- Höşmerim
- Ceviz Helvası
- Çullu Börek
- Safranbolu Bükmesi
- Yoğurlu Yumurta
- Su Muhallebisi
- Patlıcan Böreği
- Ekşili Köfte
- Karabük’ün Diğer Meşhur Yiyecekleri
Zerde; şehrin en meşhur tatlısıdır diyebiliriz. Safranbolu’ya özgüdür. Yapılışı çok kolay olduğu için ve lezzetli olduğu için yılın her günü yapılmakta ve tüketilmektedir.
Höşmerim; sadece Karabük’te değil ülkemizin birçok şehrinde rastlanır. Ancak bir de Karabük’te denemenizi tavsiye ederiz.
Yayım; hamur işidir. Öncelikle erişte pişirilir. Üzerine ceviz, koyma konulur. Ardından tereyağı dökülerek sıcak bir şekilde servis edilir.
Ceviz helvası; Yenice’ye özgü bir tatlıdır. Ramazan ayı, bayram ve özel günlerde olmazsa olmaz yiyeceklerdendir.
Çullu börek; Karabük’teki düğünlerin vazgeçilmezidir. Eğer olur da denk gelirseniz kesinlikle tadına bakmalısınız.
Safranbolu bükmesi; pideye benzer bir hamur işidir. Adından da anlaşılacağı üzere Safranbolu ilçesine özgüdür. İlçede yürürken her yerde bükme satan yerler görebilirsiniz.
Yoğurtlu yumurta; Eğer damak tadınız farklı lezzetlere açık ise yapımı pratik ve az malzeme isteyen bu lezzeti kesinlikle denemelisiniz.
Karabük’ün Diğer Meşhur Yiyecekleri
Karabük’ün en meşhur yemekleri;
- sütlü keşkek çorbası
- çingene baklavası
- göce çorbası
- Katlaç
- sulu yayım çorbası
- Şaptak
- oğmaç çorbası
- çullu börek
- sirkeli kelle
- su muhallebisi
- pirinç çorbası
- kabak tatlısı
- brokoli çorbası
- Höşmerim
- tarhana çorbası
- lokma tatlısı
- mısır unu çorbası
- safranlı zerde
- tereyağlı uzun pakla
- safranlı aşure
- kuru patlıcan dolması
- Safranbolu baklavası
- yaprak dolması
- delioğlan sarığı
- dilme pakla
- Mıklama
- orman kebabı
- Çılbır
- ekşili köfte
- patlıcan böreği
- kara lahana
- Borana
- Bandırma
- Gözleme
- kiremitte kaşarlı mantar
- cevizli çörek
- kuyu kebabı
- gaygana katmer
- etli bulgur aşı
- Safranbolu bükmesi
- tas eti
- Bazlama
- safranlı pilav
- Göbü
- sini çöreği
- Mantı
- mısır çöreği
- haluşka