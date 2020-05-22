Karabük’ün neyi meşhur: Karabük’ün en meşhur yemekleri

Karabük’ün neyi meşhur, yöresel yemekleri, en ünlü yiyecekleri ve mutfak kültürü burada. Ayrıca Karabük’ün tatlıları, çorbası nelerdir, nesi meşhur anlattık!

Karabük’ün nesi meşhur, Karadeniz Bölgesi’nde bulunan Karabük şehrimizin çok fazla meşhur olan yemeği bulunmaktadır. Karadeniz’in neredeyse tüm lezzetlerini bir araya getirmiştir. Karabük’ün nesi meşhur, Karabük’e gittiğimde ne yemeliyim, yemeden dönmemem gereken lezzetler, Karabük’ün en meşhur ve en güzel yemekleri nelerdir diyorsanız doğru yerdesiniz.

Karabük’ün En Meşhur Yemekleri ve Tatlıları

Zerde

Höşmerim

Ceviz Helvası

Çullu Börek

Safranbolu Bükmesi

Yoğurlu Yumurta

Su Muhallebisi

Patlıcan Böreği

Ekşili Köfte

Karabük’ün Diğer Meşhur Yiyecekleri

Zerde; şehrin en meşhur tatlısıdır diyebiliriz. Safranbolu’ya özgüdür. Yapılışı çok kolay olduğu için ve lezzetli olduğu için yılın her günü yapılmakta ve tüketilmektedir.

Höşmerim; sadece Karabük’te değil ülkemizin birçok şehrinde rastlanır. Ancak bir de Karabük’te denemenizi tavsiye ederiz.

Yayım; hamur işidir. Öncelikle erişte pişirilir. Üzerine ceviz, koyma konulur. Ardından tereyağı dökülerek sıcak bir şekilde servis edilir.

Ceviz helvası; Yenice’ye özgü bir tatlıdır. Ramazan ayı, bayram ve özel günlerde olmazsa olmaz yiyeceklerdendir.

Çullu börek; Karabük’teki düğünlerin vazgeçilmezidir. Eğer olur da denk gelirseniz kesinlikle tadına bakmalısınız.

Safranbolu bükmesi; pideye benzer bir hamur işidir. Adından da anlaşılacağı üzere Safranbolu ilçesine özgüdür. İlçede yürürken her yerde bükme satan yerler görebilirsiniz.

Yoğurtlu yumurta; Eğer damak tadınız farklı lezzetlere açık ise yapımı pratik ve az malzeme isteyen bu lezzeti kesinlikle denemelisiniz.

Karabük’ün Diğer Meşhur Yiyecekleri

Karabük’ün en meşhur yemekleri;