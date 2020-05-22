Karaman’ın neyi meşhur: Karaman’ın en meşhur yemekleri

Karaman’ın neyi meşhur, yöresel yemekleri, en ünlü yiyecekleri ve mutfak kültürü burada. Ayrıca Karaman’ın tatlıları, çorbası nelerdir, nesi meşhur anlattık!

Karaman’ın nesi meşhur, İç Anadolu Bölgesi’nde bulunmaktadır. Her ne kadar küçük bir şehir olsa da mutfak kültürü dendiği zaman çok geniş bir alana hitap etmektedir. Çerkez, Türkmen ve Yörük yemekleri ve Osmanlı Devleti’nden kalma bir mutfak kültürleri bulunmaktadır. Bu nedenle; yöresel yemekleri oldukça lezzetlidir. Bu denli lezzetli olmasının en büyük sebebi; tarih boyunca birçok uygarlığa ev sahipliği yapması ve her dönemin en iyi yemeklerini almasıdır.

Karaman’ın En Meşhur Yemekleri ve Tatlıları

Mıkla

Töğmeken

Papara Yemeği

Salçalı Köfte

Sulu Pilav

Calla

Batırık

Cevizli Bandırma

Karaman’ın Diğer Meşhur Yiyecekleri

Mıkla; Karaman’a gittiğinizde kesinlikle yemenizi tavsiye edeceğimiz lezzetlerin ilkidir. Sarımsaklı yoğurt ve yumurtanın karışımından elde edilir. Sürekli olarak yapılmakta ve yenilmektedir.

Töğmeken; semizotu yemeğidir. Karaman’da bu ismi almıştır. Neredeyse her evde yapılmaktadır. Her şehirde semizotu pişirilmektedir ancak Töğmeken’i kesinlikle Karaman’da denemelisiniz.

Papara yemeği; yine birçok şehirde yapılıyor olsa da aslında Karaman’ın özgü lezzetlerindendir. Bayat ekmeklerin baş aktör olduğu ve az malzemeyle hazırlanan leziz bir yemektir.

Salçalı köfte; Karaman’da kesinlikle yemelisiniz diyeceğimiz diğer bir yemektir. Şehrin belki de en önemli ana yemeklerinden birisidir. Şehrin her yerinde bu yöresel lezzeti bulabilir ve tadabilirsiniz.

Sulu pilav; isminden de anlayacağınız üzere normal bildiğimiz pilavın biraz sulu halde olması sebebiyle bu ismi almıştır. Karaman’a özgü olan yemeklerden birisidir.

Calla; yukarıda birçok yemek saydık ve sıraladık. Hepsi de Karaman’a özgü ve meşhur yemeklerdendir. Ancak kuzu eti ve sebzenin birleştirilmesiyle ortaya çıkarılan Calla; şehrin bilinen ve tüketilen en meşhur yemeğidir. Şehri ziyaret edip bu yemeği tatmadan kesinlikle geri dönmeyin.

Karaman’ın Diğer Meşhur Yemekleri