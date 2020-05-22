Kastamonu’nun neyi meşhur: Kastamonu’nun en meşhur yemekleri

Kastamonu’nun neyi meşhur, yöresel yemekleri, en ünlü yiyecekleri ve mutfak kültürü burada. Ayrıca Kastamonu’nun tatlıları, çorbası nelerdir, nesi meşhur anlattık!

Kastamonu’nun nesi meşhur, Hamur işi ve et yemeklerinin ön planda olduğu Kastamonu, yöresel yemekleri ile ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor. Saymakla bitmeyecek kadar çok yemeği bulunan Kastamonu mutfağının güzel lezzetlerinden bazılarını sizler için derledik..

Kastamonu’nun En Meşhur Yemekleri, Tatlıları ve Ürünleri

Etli Ekmek

Bandurma

Patates Paçası

Ekşili Pilav

Çekme Helva

İnebolu Simidi

Simit Tiridi

Cırık Tatlısı

Kastamonu’nun Diğer Meşhur Yiyecekleri

Etli Ekmek

Etli Ekmek denilince akıllara ilk gelen Konya olsa da, Kastamonu’nun Etli Ekmeği Konya’nınkinden oldukça farklı aslında. Çiğ kıyma, soğan ve baharatlarla hazırlanan iç harcın yufka kıvamında açılmış hamurun yarısına sürülmesi, ardından hamurun yarım ay şeklinde kapatılarak sacda pişirilmesiyle hazırlanan bu yemek oldukça leziz.

Banduma

Kastamonu’nun yöresel lezzetlerinden olan Banduma; haşlanmış hindi eti, et suyuyla tatlandırılmış yufka ve cevizden yapılıyor. Hindi eti sevmeyenlerin tavukla da yapabileceği bu leziz yemek, karbonhidrat ve protein bakımından oldukça zengin.

Patates Paçası

Haşlanmış patatesin püre haline getirilerek nişasta, yoğurt ve Taşköprü sarımsağı ile karıştırılıp ocakta ya da fırında pişirilmesiyle hazırlanan bu yemeği denemenizi tavsiye ediyoruz.

Ekşili Pilav

Siyez bulguru, mercimek, tereyağında kavrulmuş soğan, üzüm yaprağı ve pek çok farklı malzemenin bir araya gelmesiyle hazırlanan bu pilav oldukça zahmetli bir pilav. Lezzetini malzemelerinden olduğu kadar ağır ağır pişirilmesinden de alan Ekşili Pilavı fırsat bulursanız muhakkak tatmalısınız.

Çekme Helva

Kastamonu’nun en bilinen meşhur tatlılarından olan Çekme Helvanın yapımı oldukça zahmetli olsa da lezzetiyle kendine bağlıyor adeta. Hazırlanması yaklaşık bir saati bulan helva mermer tezgâhlar üzerinde 5-6 kişinin çekmesiyle ılıyana kadar genişletildikten sonra üzerine bastırılıyor ve kesilerek son haline getiriliyor. Yolunuz Kastamonu’ya düştüyse yapması zor, yemesi güzel bu lezzeti kaçırmamalısınız.

Kastamonu’nun Meşhur Ürünleri

Kastamonu’nun en bilindik ürünleri şöyledir: Tosya Üzümü, Tosya Pirinci, İnebolu Kestanesi, Azdavay Armudu, Araç Ceviz ve Kızılcığı, Taşköprü Eriği ve Taşköprü Sarımsağı

Kastamonu’nun Meşhur Diğer Yiyecekleri

Kastamonu’nun güzel lezzetlerinden birkaçını daha buraya bırakıyoruz: