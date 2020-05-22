Kayseri’nin neyi meşhur: Kayseri’nin en meşhur yemekleri

Kayseri’nin neyi meşhur, yöresel yemekleri, en ünlü yiyecekleri ve mutfak kültürü burada. Ayrıca Kayseri’nin tatlıları, çorbası nelerdir, nesi meşhur anlattık!

Kayseri’nin nesi meşhur, İç Anadolu Bölgesi’nin 3. Büyük şehri olan Kayseri, binlerce yıllık bir tarihe ve geleneklere sahiptir. Oldukça zengin bir mutfağa da sahip olan Kayseri, lezzet tutkunlarını kendine bağlayacak lezzetlere sahip. Bu lezzetleri sizler için derledik..

Kayseri’nin En Meşhur Yemekleri ve Tatlıları

Pastırma

Kayseri Mantısı

Örgülü Pilav

Sucuklu Köfte

Yağlama

Pöç Kebabı

Ayvalı Tahinli Yaprak Sarması

Elde Kesme Kadayıf

Kayseri’nin Diğer Meşhur Yiyecekleri

Pastırma

Listemize Kayseri’nin meşhur lezzeti Pastırma ile giriş yapalım dedik. Çemenine kadar bambaşka olan bu lezzeti yöresinde tatmanız gerektiğini söylemeden geçmeyelim.

Kayseri Mantısı

Tabi ki Kayseri denilince akla ilk gelen yemeği de o muhteşem mantısı oluyor. Kayserili teyzelerin elleriyle açtığı hamurların küçük küçük kesilip kıymayla buluşturulmasıyla hazırlanan Kayseri Mantısı, bir de üzerine yoğurdu, sosu ve sumağı eklendiyse parmaklarınızı yememeye dikkat etmenizi öneririz :)

Örgülü Pilav

Görüntüsü gözlere, lezzeti ise dillere şenlik olan bu pilav da Kayseri’nin en güzel lezzetlerinden biri. Kuş üzümü ve fıstık gibi değişik malzemelerle hazırlanan pilavın, tepsiye kafes şeklinde dizilmiş hamurların üzerine dökülmesi ve hamurun diğer kısımlarının da kapatılarak pişirilmesiyle hazırlanan bu lezzeti kesinlikle denemelisiniz.

Sucuklu Köfte

Hem köfteye hem de sucuğa benzeyen bu yöresel Kayseri lezzeti, kıymanın içerisine çemen ve baharat eklenmesiyle hazırlanmaktadır.

Yağlama

Kayseri’nin diğer meşhur lezzetlerinden birisi de Yağlamadır. Görsel olarak lahmacuna benzeyen Yağlama, ince açılmış hamurların üzerine soslu kıyma konduktan sonra her bir hamurun da üst üste dizilmesiyle servis edilmektedir. Bu güzel lezzeti yoğurtla taçlandırmamak da olmaz tabi.

Pöç Kebabı

Kayseri’nin et yemeklerinden Pöç Kebabı, sığırın kuyruk kısmının soğan ve sarımsak ile harmanlanarak pişirilmesinden hazırlanmaktadır. Yanında genellikle pilavla servis edilen bu şifalı lezzet yörenin sevilenleri arasında.

Ayvalı Tahinli Yaprak Sarması

Kayseri’nin Talas ilçesine has bu lezzet, asma yaprağının rendelenmiş ve pişirilmiş ayva pirinçle doldurulmasıyla hazırlanıyor. Piştikten sonra tahinle servis edilen bu yemeği değişik tatlar denemeyi sevenlerin oldukça beğeneceğini düşünüyoruz.

Elde Kesme Kadayıf

Şehrin meşhur tatlılarından olan Elde Kesme Kadayıf, özellikle kış aylarında sıklıkla tüketilen bir lezzettir. Kadayıfların ince ince kesildikten sonra üzerine toz fıstık içi serpilmesi ve bu şekilde pişirildikten sonra da şerbetlenmesiyle hazırlanan bu tatlıyı muhakkak tatmalısınız.

Kayseri’nin Diğer Meşhur Yiyecekleri

Lezzetlerinin ardı arkası kesilmeyen Kayseri’nin diğer nefis yiyecekleri şöyledir: