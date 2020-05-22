Kırıkkale’nin neyi meşhur: Kırıkkale’nin en meşhur yemekleri

Kırıkkale’nin neyi meşhur, yöresel yemekleri, en ünlü yiyecekleri ve mutfak kültürü burada. Ayrıca Kırıkkale’nin tatlıları, çorbası nelerdir, nesi meşhur anlattık!

Kırıkkale’nin nesi meşhur, 300 bine yakın nüfusuyla İç Anadolu Bölgesi’nde bulunan, bulunduğu konum itibariyle birçok medeniyete hem ev sahipliği yapmış hem de geçiş yolu olmuş bir şehirdir. Onlarca medeniyetin hepsinin mutfak kültürü aslında şehrin üzerinde kalmış diyebiliriz. Sebzeli, etli, hamurlu yemek türlerinin hepsi bulunmaktadır.

Kilis’in En meşhur Yemekleri ve Tatlıları

Un Tarhanası

Sızgıt

Madımak

Pelte

Kömbe

Katmer

keskin tava

Sarığı burma

Haside

Gölleme

Kilis’in Diğer Meşhur Yiyecekleri

Un tarhanası; yemesi her ne kadar fazlasıyla faydalı ve güzel olsa da yapması ise bir o kadar meşakkatlidir. Ülkenin her şehrinde yapılan ve tüketilen bir yemek olan un tarhanası; Kırıkkale’de ise kendine özgü farklı bir şekilde yapılmaktadır.

Sızgıt; un tarhanası gibi değildir. Başka bir şehirde bu lezzete denk gelmeniz çok zordur. Tamamen Kırıkkale’ye özgü bir yemektir. Şehirdeki her evde 4 mevsim yapılmaktadır. Et parçalarının etin yağı ile kavrulması ve kurutulmasıyla yapılmaktadır. Şehre gittiğinizde kesinlikle yemenizi tavsiye ederiz.

Madımak; ramazan, bayram ve özel günlerde sıklıkla yapılır. Bulgur, et, salça ve madımak ile yapılır. Bir kere yedikten sonra düzenli olarak yemek isteyebileceğiniz lezzetlerdendir. Bağımlılık yaptığı söylenmektedir.

Pelte; Kırıkkale’ye gidiyorsanız yemeden dönmeyin. Şehrin en önemli tatlı çeşitlerindendir. Yapması kolay, malzeme sayısı az, lezzeti çok, e daha ne olsun!

Kömbe; madımak gibi bu yemekte özel günler, ramazan ayı ve bayram günlerinde yoğun olarak yapılır ve misafirlere takdim edilir. Çok lezzetli bir yemektir ve kesinlikle tatmalısınız.

Katmer; ülkemizin birçok şehrinde yapılmaktadır. Ancak el açması katmer denildiği zaman akıllara ilk önce Kırıkkale gelmektedir.

Kilis’in Diğer Meşhur Yiyecekleri

Kırıkkale’nin en meşhur yemekleri;